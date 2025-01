“Mátame camión”

Este no es un artículo donde se vayan a esgrimir datos macroeconómicos, conquistas sociales, posicionamientos frente a conflictos bélicos, actuaciones pandémicas o fenómenos naturales. No va de eso. Hay muchos profesionales en estos campos que realizan muy bien su trabajo. No es mi palo. Esto va de confianza.

Hay mucho sinvergüenza en este país. Siempre lo hubo. Sinvergüenzas, sin ambages, que no tienen ni pajolera idea de lo que es, de lo que trae consigo el servicio público. No les interesa. No va con ellos. Su finalidad es mentir y robar a la ciudadanía, sin más, simple, que lo es, y llanamente. Prendas que ostentan cargos públicos de responsabilidad. Presidencias o vicepresidencias en comunidades autónomas, y que se la trae al pairo cualquier cuestión que no sea el dinero que les cae todos los meses sin dar un palo al agua o dándolo mal. Sinvergüenzas titulados. Burguesía catalana, a los que no se les puede confiar el mechero.

La geopolítica no es más que una marcianada de la extrema derecha global, donde personajes de la peor catadura moral se hacen presentes

El ejecutivo de Sánchez, con sus luces y sus sombras, está desarrollando una política de protección social sólida y firme, como pocos gobiernos, que la maltrecha memoria, la de este país, España, con su mucho español, pueda o quiera recordar. En lo referente a política económica, ahí están los resultados y obviamente son irrefutables, por mucho que les pese. La geopolítica no es más que una marcianada de la extrema derecha global, donde personajes de la peor catadura moral se hacen presentes y juegan sus partidas de ajedrez en tableros trucados. Donde la vida y la muerte importan una mierda. No son más que business.

Esto, que no leerá ni Dios, no es más que una apuesta por y desde la confianza. La que permite apostar por posicionamientos claros, exentos de populismos. Creer en lo que hace un ejecutivo complejo, en una época cruda y sangrienta, que anuncia otra más cruenta y encarnizada.

________________

Pako Martí es socio de infoLibre.