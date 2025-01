Ómnibus, según para quién

Recojo la apertura de una información de un prestigioso despacho de abogados, Garrigues: “El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 22 de diciembre de 2022 publicó la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, mediante la que se actúa sobre cincuenta textos normativos, entre ellos, treinta y una leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Incluye, además, la derogación total o parcial de cuatro leyes y otros cuatro decretos”.

“Las once medidas sociales que no salen por el voto en contra de Junts y del PP. Los populares y los posconvergentes tumban el decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones y las ayudas por la dana y al transporte. También decaen el aumento del salario mínimo y las medidas antidesahucios”. Estas otras líneas reflejan los titulares de un diario tras las votaciones en el último pleno del Congreso.

El enemigo está dentro, no hace falta mencionar al diablo con la llegada de Donald Trump

Ambas informaciones relataban el resultado de unas decisiones tomadas sobre decretos/leyes del “tamaño” ómnibus. La primera en la Comunidad de Madrid, dominada por el Partido Popular con mayoría absoluta. La segunda, las votaciones en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales. Entrada en detalles:

“Entre los asuntos que quedan paralizados figuran las moratorias de los desahucios y cortes de suministros básicos a familias vulnerables, deducciones fiscales por mejoras energéticas en viviendas y vehículos, la actualización de las entregas de fondos del Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos o los 4,5 millones que se iban a destinar a Ceuta ―gobernada por el PP― para la acogida de menores inmigrantes”, señalaba el diario. “Señorías, me pregunto si algún día convalidaremos un decreto sin generar la angustia a millones de españoles. Me pregunto si algún día dejaremos de utilizar como campo de batalla las demandas más urgentes y necesarias de las familias que peor lo pasan”, apeló al hemiciclo Cristina Valido, de Coalición Canaria.

No he hecho más que reproducir textos publicados. Como se observa, el enemigo está dentro, no hace falta mencionar al diablo con la llegada de Donald Trump.

Fernando Granda es socio de infoLibre.