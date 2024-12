El pequeño dictador Milei

Lloro por ti Argentina.

No es un tango, es la realidad del sufrimiento del pueblo argentino en las manos del ultraderechista Milei, mal educado y berreador profesional contra toda persona que no esté bajo su dominio. Un detalle, imagino que lo veis: a las mujeres las ignora como si no existieran, consecuencia de sus principios dictatoriales y el complejo del pequeño dictador que añora —Franco, Videla, Perón—. Ǫue le está proporcionando su mayoría absoluta, ojo, que le han llevado al poder absoluto las argentinas y argentinos con su voto, que ya sabían quién era y qué políticas antidemocráticas quería aplicar, contra el Estado y desregular el sistema normativo de la democracia, cargándose sus instituciones.

Todo es en beneficio de la banca, las grandes corporaciones empresariales y, en particular, multinacionales amigas y empresas que pagan menos impuestos. El Estado argentino hoy es más débil y al sector público, que está desmantelándolo para debilitarlo, empobreciendo a los pensionistas, a quienes recorta derechos económicos, a los maestros/as de las escuelas, profesores/as de la enseñanza pública y a los empleados públicos baja los salarios o despide para privatizar y seguir enriqueciendo a quienes le apoyan y le dan palmas, "palmeros y palmeras", o le ríen las gracietas de empobrecer hasta más del 50% al pueblo argentino.

Él habla con espíritus e insulta a todo el mundo que no le dé palmaditas por empobrecer a la mayoría de la población para enriquecer a un puñado de amigos

Gobierno de Argentina: son personas, seres humanos quienes están sufriendo y pasando hambre, más necesidades básicas, y esta sí es la realidad de las malas artes del desgobierno que dirige Milei y, mientras, él habla con espíritus e insulta a todo el mundo que no le dé palmaditas por empobrecer a la mayoría de la población para enriquecer a un puñado de amigos y empresarios colegas del jefe.

El desgobierno argentino baja los salarios para beneficiar a las empresas amigas y que tengan más beneficios a costa de empobrecer a la clase trabajadora y media. No es competitividad; es bajar salarios y tributos a quienes más plata poseen; es ideología ultraliberal derechista que destruye a las pequeñas y medianas empresas para que lleguen de rodillas ante las grandes empresas de la banca y de la financiación, pidiendo limosna a muy altos intereses, más plata para la banca.

Las políticas ultraderechistas del presidente Milei crean desigualdad, pobreza y generan hambre. Las despensas y las neveras de las familias del pueblo argentino están vacías.

El retroceso democrático es una realidad. Están utilizando decretos sin debate; el cierre del parlamento a la participación para controlar al gobierno y negar a los sindicatos y oposición política es grave. Este retroceso democrático avanza, las argentinas y los argentinos no se merecen este retroceso social, humano y democrático. No dejo de llorar por ti, Argentina, tu dolor me duele. Milei está más próximo a las dictaduras en sus maneras de hacer antipolítica y antidemocracia.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.