El tintineo del hielo aclara el color cobrizo del Macallan que decrece en un vaso tal vez demasiado ancho. El mismo tintineo me recuerda que es hora de darse de hostias con el teclado y con las fuentes primarias de información.

Dónde y con quién estuvo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la tarde del 29 de octubre de 2024 importa una mierda. La cuestión es que no estaba donde debía estar. No estuvo, y esto no es Gaza ni el Gobierno Español es el Gobierno Israelí.

Conformar un nuevo gobierno no salvará políticamente al prenda de Mazón. Su inacción, su invisibilidad, deja un reguero de 219 muertos en Valencia. Este es el precio. Esta es la factura que figura y espero que figure mientras viva en su debe, y que obviamente no es necesario que su recién nombrada portavoz del Gobierno Valenciano, Susana Camarero, muestre a los medios de comunicación.

Dimitir y desaparecer, que se le da muy bien, del panorama político es la única opción que le queda a este prenda

Gilipollas, que por definición se refiere a persona necia o estúpida y que se remonta a principios del siglo XVII, no somos, —o al menos no lo es el que suscribe— por más que se esfuercen en marearnos la perdiz, que probablemente esté ya muerta.

Dimitir y desaparecer, que se le da muy bien, del panorama político es la única opción que le queda a este prenda. Nunca debió llegar a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Desafortunadamente el tintineo del hielo se ha convertido en un poso de agua en el fondo del vaso, a la par que el cobrizo del irlandés dejó paso a una nube de humo, que advierte dónde vivimos y a qué personajes de tan bajo fuste estamos expuestos.

Pólvora necia y asesina.

___________________

Pako Martí es socio de infoLibre.