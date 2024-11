De aquellos polvos, estos lodos

Literalmente. Valencia está llena de lodo. Me voy al DRAE. Miro lodo: mezcla de tierra y agua, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo.

Ahora miro polvo. Hay siete acepciones si no se une a otra palabra.

1ª - Parte más menuda y deshecha de la tierra muy seca.

2ª - Residuo que queda de cosas sólidas, moliéndolas hasta reducirlas a partes muy menudas.

3ª - Porción de cualquier cosa menuda o reducida a polvo.

4ª - Conjunto de partículas sólidas que flotan en el aire y se posan sobre los objetos.

5ª - Coloq. coito. echar un polvo.

Análisis de texto:

Observamos que las cuatro primeras acepciones tienen las siguientes características:

A: Se parecen mucho y son bastante aburridas. Incapaces, además, de causar el descomunal desastre que ha sufrido Valencia.

—Con sus muertos.

—Con sus desaparecidos.

—Con la gente que lo ha perdido todo.

—Con el desastre ecológico que ha destruido una de las partes más fértiles de España.

—Con las enfermedades que están padeciendo y padecerán sus gentes.

—Con las destrucciones y modificaciones de la huerta y del mar.

—Con la muerte de peces y de plancton.

—Con la posibilidad de que se vuelva a repetir y no haya nadie al frente que lo sepa gestionar.

Veamos ahora la 5ª acepción según la DRAE: coloq. coito. echar un polvo.

Tampoco a eso voy a responder yo.

—Paréceme, Carlos, que tienes mucho miedo. —Sí tengo —respondió Carlos—, mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ágora más que nunca? —En que ágora más que nunca hiedes, y no a ámbar —respondió don Quijote.

A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Mazón puede ser bueno, nunca se sabe, para gestionar un polvo. Pero es un desastre para impedir enlodarlo todo.

Debemos condenarlos a las penas eternas del infierno. Como dicen los valencianos y decimos nosotros: A las Calderas d’en Pere Botero.

Y, conste: la culpa no es de l’esca dels pecats. Sé que no me entendéis, infoLibreros, pero vosotros escribidlo que los valencianos sabrán de qué estoy hablando y a quién me refiero.

____________________________

Mercè Carandell es socia de infoLibre.