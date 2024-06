Lo del PP con Vox

Sería bueno que alguien más sabio y conspicuo que yo analizara cuál es el futuro de la derecha en España viendo la deriva europea. En mi pequeño observatorio de mi tercera edad creo que los resultados de las elecciones europeas van a hacer más fácil una unión de hecho que ya existe. Veamos.

En tiempo de M.Rajoy un tal Aznar ya predijo como deseable la unión de las derechas y eso no fue hace tantos años. Se ha visto en estos tiempos que Miguel Ángel Rodriguez, enviado especial de aquel personaje nefasto que hoy dirige sus presagios de entonces, es el artífice de crear una líder con alguien que auguro que en España no tiene el mismo futuro que en Madrid, tal como la susodicha Isabel Díaz Ayuso. Y menos después de la corrupción de su pareja que ella disfruta aunque todo lo quieran tapar. Pero para ello lo primero es eliminar al único líder que existe en este país, que se llama Pedro Sánchez.

No me duelen prendas de llamar líder a una persona que ha roto moldes y ha empezado a trabajar para la sociedad que pregona representar la media. Y lo ha hecho soportando el ataque más enorme y burdo que ha podido sufrir un político en este país. Con la posibilidad ya real de acabar con él gracias a los acuerdos bajo cuerda que Feijóo tiene con Puigdemont, ya muy poco invisibles. Y sus promesas de amnistía real debido a su apoyo de toda la judicatura vendiéndolo a una sociedad dormida que ya aceptara cualquier disculpa como es el ejército de paisano que tiene el PP. Y después de esa victoria macabra la unión con Vox es un hecho pues cualquier personajillo de “chicha y ná” a lo castizo puede liderar esa derecha. Y no pienso en Feijóo ni en Ayuso, pero tampoco me extrañaría pues la falta de liderazgo en la derecha es enorme y su mayor problema.

Para ver a alguien con cierta talla intelectual habría que remontarse a muchos años atrás. Hoy se me ocurre una sonrisa con esos dos nombres para dirigir cualquier cosa. Pero todo vale siendo la derecha. Incluso un tal Abascal, que para eso sabemos que es el embajador de Trump. Total, solo es para gobernar para esas 200 familias que definió hace muchos años aquel gran periodista, Emilio Romero, nada comunista, por cierto. Y es muy sencillo.

El único problema de esa unión que yo veo es convencer a esos pocos votantes del PP que mantienen su voto a alguien que aún defiende la democracia, el europeísmo y una patria plural. Son pocos pero todo cuenta, porque el verdadero votante del PP es más de Vox que Franco. Y los conozco muy bien. Pero para eso están los medios de comunicación y la judicatura que está a su favor creando un contrapoder omnímodo. Ese es el futuro de España si alguien no lo evita y veo muy difícil ahora evitarlo con una Europa afianzada al desastre futuro de un mundo ultra y trumpista que lo único que desea es cargarse las democracias europeas. Lo ocurrido en Francia es un aviso importante.

La única defensa posible ante el ascenso del ala derechista sería algo muy difícil de crear. Una izquierda unida que nunca existió con una juventud formada adecuadamente conocedora de lo que supone el fascismo que aquí conocemos muy bien los que peinamos canas o ya no peinamos nada, pero que en estos momentos permanece dormida viendo el Instagram o el TikTok. Mi presagio quizá sea pesimista, pero, ¿alguien más sabio que yo ve otra cosa? Ojalá me equivoque…

César Moya Villasante es socia de infoLibre.