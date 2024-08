El circo que esta montando el PP por su lucha por el poder entre Ayuso y Feijoo demuestra que sus propias falacias, trampas, compra de voluntades política, utilización de las instituciones para sus egos y aumento económico les ha estallado en sus propias narices. No han tenido bastante con comprar, desde hace tiempo, como el caso del Tamayazo, de forma ‘fraudulenta’ a diputados para mantener gobiernos autonómicos e incluso intentar humillar y quitar derechos a los trabajadores confabulando con diputados tramposos y con alevosía, para gana votaciones si les perjudica a sus intereses personales.

No sé a quién quiere engañar el PP con sus principios. Pues sus principios son: prevaricar, corrupción, compra de voluntades políticas y lo peor: la mentira continua, el insulto y la humillación a todos y todas los que pensamos lo contrario a ellos. La democracia la utilizan y no les importa nada. Y menos los valores que conlleva. Son antipatriotas aunque enarbolen la bandera y antisociales pues están en el NO por el NO. Y lo peor es lo que ha sucedido estos días, que ha demostrado que no tienen ningún miramiento por esconder sus principios.

Es posible que todo el PP no sea igual y creo seguro que la gran mayoría de los votantes del PP no tienen los principios de esos dirigentes, por eso cada vez comprendo menos, pero acepto como demócrata que se les vote. Lo peor es que se escudan en unos postulados que ni ellos mismos se creen. En nuestra democracia sobran los infantilismos, vengan de donde vengan, y la falta de madurez política. También sobran aquellos y aquellas que piensan que por pensar distinto deben ser excluidos.

Por desgracia, los dirigentes actuales del PP son generadores de odio y crispación y promotores de las dos Españas. Solo existe una, con sus nacionalidades, sus lenguas, sus diversidades y, sobre todo, sus libertades expresivas y constitucionales.

Nuestra democracia necesita de verdades y no de engaños. Otros partidos, también de izquierda, pueden mentir, pero lo que el PP está haciendo raya el esperpento

Por eso ¿a quién quiere engañar este PP con sus principios? ¿A quién quiere engañar el PP cuando en su discurso antipopulista utiliza el populismo verbal para alterar el pensamiento de la ciudadanía? ¿A quién quiere engañar el PP con su critica a Vox, cuando gobierna con él e incluso apoya en muchas de sus medidas antidemocráticas? ¿A quién quiere engañar el PP cuando defiende la Constitución y ellos la incumplen en algunas comunidades donde gobiernan continuamente? ¿A quién quiere engañar el PP cuando se han opuesto una y otra vez al gobierno legítimamente salido de las urnas y no han propuesto ninguna propuesta para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas? ¿A quién quiere engañar el PP al decir que está con lo público cuando son capaces de ocultar los éxitos de lo público con el fin de que se vea la necesidad de que hay que privatizar? ¿A quién quieren engañar cuando intentan comparar el “rodea el congreso” con el intento golpista de Trump? ¿A quién intenta engañar el PP, con su ética falaz, cuando continúa privatizando y dando a dedo concesiones, como ha hecho y hará siempre que ostenta poder?

Basta ya de engaños, no somos ignorantes. Nuestra democracia necesita de verdades y no de engaños y conociendo, aceptando que otros partidos, también de izquierdas, pueden mentir, lo que el PP está haciendo raya el esperpento, el delito, la postura más canallesca de la política y pone en jaque los verdaderos valores de la democracia, que todos los partidos deben defender y que toda la ciudadanía debe respetar desde donde se encuentre.

Ximo Estal es socio de infoLibre.