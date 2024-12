Salto al vacío

El 41 Congreso Federal del legendario PSOE, celebrado este fin de semana en la capital andaluza, ha sido algo más que un congreso para renovar cargos, afianzar liderazgos, debatir nuevas propuestas para el avance social… Y, si esto ha existido, poca gente se ha enterado porque ha permanecido el ruido tóxico de los juzgados, de los medios antisanchistas, bulos de la extrema derecha, que según avanza el tiempo parece que ya lo tienen. Que ya están a punto de recuperar “su poder” ilegítimamente arrebatado en el 2018.

Todo parece indicar que los cinco años con el CGPJ controlado por la derecha ilegalmente (negándose a su renovación) ha sido la pieza fundamental para instalar en España el lawfare definitivo. Única manera de recuperar el poder sin necesidad de un golpe de Estado a la antigua usanza (véase el más reciente en Portugal). El perfil profesional de jueces y fiscales instalados en Madrid que ponen en marcha cualquier “denuncia” proveniente de Manos Limpias, Hazte oír, Vox… ”Va pa´lante” (según el gurú que lo maneja todo, MAR, fiel cumplidor de la doctrina de Steve Bannon: “Lo importante es colocar el producto”).

La proclamación del portavoz del Senado, Ignacio Cosidó (2018), “controlaremos la Sala Segunda del Supremo, por la puerta de atrás”, es un juego de niños comparado con lo que ha venido después. Si no fuera por la mancha negra, negrísima que está dejando el que fuera número 3 del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, todo lo demás es humo tóxico porque “lo importante es colocar el producto”. El discurso del PP/Vox es diáfano y repetitivo hasta el hastío: “Sánchez es el capo mafioso que genera toda la corrupción desde La Moncloa”, “Él, su mujer, su hermano y sus ministros están llenos de corrupción”. El “empresario” Aldama que soltó ese cúmulo de barbaridades (sin ninguna prueba) en sede judicial para conseguir que lo liberaran de la prisión, cumplió el papel diseñado desde Génova, 13 (y desde el despacho de MAR), quienes sin ningún rubor anticiparon que “Va pa´lante”… Y una vez más tuvieron razón porque eso es lo que se reproduce en ABC, El Mundo, La Razón, Cope… medios digitales de extrema derecha, tik tok, X…

El 'lawfare' se ha instalado con toda su crudeza en España y en el mundo democrático

Hay quien sostiene que el Gobierno no debe entrar al trapo. Que tiene que centrarse en su acción de gobierno, porque es de lo que no quiere hablar la oposición (no quiere hablar de economía, de medidas sociales, de la vivienda, de salarios…) porque su objetivo es acabar con “Perro Sánchez” de la manera que sea: “Nuestra obligación es acabar con este Gobierno lo antes posible y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance” (Miguel Tellado) o más directamente lo expresa la musa del PP, Cayetana Álvarez de Toledo: “Un presunto delincuente (Aldama) tiene más credibilidad que un presidente, porque se trata de un presidente presunto” Y el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, da siempre la puntilla final: “Sólo me conformaré con verlo en la cárcel”.

Ese es el “producto” que se ha colocado en la sociedad española y hay que mantenerlo vivo. Para ello se cuenta con jueces que, sin ningún reparo, mantienen vivo el caso Begoña o citan a declarar en 24 horas a Juan Lobato (ex Secretario General del PSOE madrileño), mientras aplazan sine-die (ya van por la cuarta) al defraudador confeso de Hacienda, el novio de Ayuso; quien por la “magia” de la justicia madrileña ha pasado de solicitar un acuerdo con la fiscalía para evitar entrar en la cárcel a ser una víctima de la misma fiscalía.

Es inevitable recordar a un hombre de la prensa de la derecha española, Luis María Ansón, quien reconoció y recordó que en la batalla contra González se “rozó la estabilidad del Estado, porque no había manera de vencerlo con otras armas”. Hoy, se ha superado esa fase porque el lawfare se ha instalado con toda su crudeza en España y en el mundo democrático.

El 41 Congreso Federal del PSOE se asemeja más a un “salto al vacío”. ¿Alguien podría asegurar hoy que Pedro Sánchez no sea imputado por el Tribunal Supremo después de lo que se ha hecho con el Fiscal General del Estado?

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.