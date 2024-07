Los tics xenófobos del PP

Don Alberto Feijóo con su silencio está aceptando las ocurrencias de sus portavoces de ir contra los inmigrantes por mar, tierra y aire, enviando al ejército español contra los cayucos de la "desesperación y la muerte" que llegan de distintos países a las costas españolas de origen para salvar la vida. Se han apropiado de la doctrina xenófoba de la ultraderecha españolista, sin vergüenza y la escupen desde sus medios afines de comunicación o videos enlatados para sembrar el odio y el rencor contra las personas inmigrantes.

Tanta ignorancia genera maldad, en los jefes y jefas de la derecha españolista por falta de educación democrática y cultura política. No conocen la Constitución Española y en particular su artículo 8, por falta de practicar el constitucionalismo democrático y no respetan la Carta Magna desde hace años. Los diferentes jefes del PP incumplen los Derechos Humanos con descaro y arrogancia.

Solo con mirar detenidamente los gobiernos del "pacto de la vergüenza", se ve el retroceso democrático pactado entre el PP y Vox y sus xenófobos dirigentes, aprobando normas autonómicas contra la democracia plena, contra la cultura y contra la educación plural, diversa e inclusiva, por no citar las leyes autonómicas en defensa del franquismo terrorista para blanquearlo y ocultar los asesinatos y las fosas comunes de Franco y su banda que mantuvieron España bajo el terrorismo del nacionalcatolicismo y la injusticia programada por jueces del régimen fascista español, asesinando inocentes personas desde 1939 hasta 1976. La maldad de algunos miembros destacables del régimen fascista español, el franquismo terrorista, fueron los fundadores del PP y aún no han pedido perdón al "pueblo español por sus atrocidades".

Si nos fijamos con un poco más de detenimiento en la actuación política y de mala gestión de lo público en la Comunidad de Madrid, vemos una pequeña dictadura de manos de la autoritaria y absolutista Isabel Natividad Díaz Ayuso, con indolencia desproporcionada y amordazando la democracia al recortar la participación asamblearia de los partidos políticos progresistas y de izquierdas en la Asamblea de Madrid para pedir las cuentas claras y no oscuras del gasto de los impuestos que pagan los madrileños y madrileñas.

El control de los partidos políticos de la oposición a los gobiernos de turno, es una obligación democrática y parlamenta o asamblearia, que debe aceptar el "ayusismo" y su banda.

La Comunidad de Madrid está abandonada y sin gobierno. La última fascistada de Díaz Ayuso lo aprueba, amordazar las universidades públicas, prohibiendo la pluralidad, la diversidad y la inclusión, atenta con los principios básicos de la autonomía de las universidades y prohíbe la política, tal y como hizo su añorado dictador fascista español, que busco aterrorizar con terrorismo, violencia y la cárcel a los jóvenes que le ganaron la partida luchando contra el régimen fascista, dando su vida por la democracia.

Las personas extranjeras que llegan a nuestra tierra, España, son seres humanos buscando salvar la vida y la de sus familias para no morir de hambre, por las guerras, por los gobiernos sátrapas o por las dictaduras de todo signo, que persiguen hasta la muerte a quien no se arrodilla antes sus doctrinas inhumanas-fascistas.

España no se merece esta oposición tabernaria de las derechas extremas y populistas sin conciencia y sin razón. La política humanista de solidaridad debe imponerse ante la xenofobia del PP y su banda.

______________________

Víctor Martínez Armero es socio de infoLibre.