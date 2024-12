El victimato

Hago mía a día de hoy una reflexión que en su día (a propósito de las víctimas de ETA) realizó mi admirado Rafael Sánchez Ferlosio y que publicó en 2015 en su libro Campo de retamas (pág. 21). Dice así el autor de "El Jarama":

«Se considera a las víctimas como algo sagrado y no lo son. Han armado una nueva configuración mental; han transformado el sentimiento en venganza sagrada, con su ganar y perder, al que no le falta su negra honrilla; se han constituído en asociación con lista de socios, que son los parientes de los muertos, con su organización burocrática, sus declaraciones públicas, su "doctrina"; al resultado de esta inversión capital es a lo que yo llamo Victimato».

Pensemos un poco en esa frase: «Han transformado el sentimiento en venganza sagrada», y no es eso: nuestro sustrato religioso de raíz cristiana nos juega esa mala pasada porque convierte a los parientes de las víctimas en brazos ejecutores de una justicia divina en abstracto que sólo puede traer más dolor y ningún consuelo porque suma una injusticia más a la injustificable pérdida.

A lo que sí tienen derecho los parientes de las víctimas es a exigir responsabilidades políticas

Y todo eso añadido a la igualmente injustificable calificación de "asesinos" a los servidores públicos convierte en aún más suicida esa sacralización de la venganza. Y ya sabemos quiénes no tienen pudor en apelar a esas palabras gruesas se tenga o no razón... La subida de Vox en las encuestas no tiene otro (irracional) sentido.

A lo que sí tienen derecho los parientes de las víctimas es a exigir responsabilidades políticas; y en ese sentido creo que la persistencia de Mazón en el cargo resulta obsceno y provocador además de impedir que el sentimiento de pérdida y de duelo colectivo se oriente hacia unos cauces sensatos y cataplásmicos.

_______________________

