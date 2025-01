Pintan bastos. Termina la lírica y se avecinan tiempos de incertidumbre y caos provocados por aquellos que, vaya usted a saber cómo y por qué, llegaron y vuelven a llegar al gobierno de su país. Estrambótico y paradójico. Mas como escribió Cervantes: “¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso!”. Xavale, no pegarse.

Al fucking tajo.

Hoy es el día. Todo está apuntalado en Washington para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El prenda vuelve con 78 años, con más fuerza y menos escrúpulos, a dar por saco a los difíciles equilibrios geoestratégicos del mundo. El 47 presidente y primer delincuente convicto de los Estados Unidos, carga su artillería y dispara declarando la emergencia nacional en la frontera con México, anunciando deportaciones masivas y movilizando al ejército para repeler la ‘invasión’ de migrantes. Todo aderezado con una gestualidad que define perfectamente al personaje. “Es el fin del declive”.

No debería haber tipos como Trump en la presidencia de EEUU, ni en la de ningún país del mundo

Negacionismo climático, de género: “Habrá solo dos géneros, hombres y mujeres”. Por sus huevos morenos. Un tipo que puede recordar a tipos con las mismas ansias imperialistas, y que, si el tiempo no lo impide, que no lo va a impedir, irán tomando forma, definiendo la amoralidad impúdica de sus promesas políticas, que no son más que venganzas. Extrema derecha en su mayor esplendor, con un vicepresidente como J.D. Vance, hierático, frío e inexpresivo, al que le han llovido falsos halagos del presidente. Frío en el exterior del Capitolio y miedo en su interior. Mucho miedo y pocos negros.

Pintan bastos. No debería haber pasado, no debería haber ganado la América profunda de Yelowstone. No debería haber tipos como Trump en la presidencia de EEUU, ni en la de ningún país del mundo. Mas hete aquí la poca memoria de la ciudadanía y las fatídicas consecuencias que puede acarrear.

En cualquier caso: ‘xavales, no pegarse’. No son más que business.

Pako Martí es socio de infoLibre.