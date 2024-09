Almodóvar roza la gloria de Buñuel, pero ni Casa Real ni PP le felicitan por el hito del León de Oro

El paso de Pedro Almodóvar por el 81 Festival de Venecia ha sido de los que quedan para la historia de la cultura de nuestro país tras alzarse con el León de Oro a Mejor Película por The room next door (La habitación de al lado), que recibió además 17 minutos de ovación en pie en el pase de su estreno. Esta es, además, la primera producción española que conquista este prestigioso galardón, pues aunque en 1967 Luis Buñuel logró este reconocimiento, lo hizo con una producción francesa: Belle de jour (Bella de día). Dos cineastas de época, en cualquier caso. Dos genios atemporales.

Esos 17 minutos de aplausos y vítores son una de las ovaciones más largas que se recuerdan en el certamen italiano, considerado el más antiguo del mundo desde su fundación en 1932. Un hito, en definitiva, decíamos, no solo para nuestro cine, sino para nuestra cultura, conseguido por el director manchego en su primer largometraje en inglés, rodado entre Madrid y Nueva York y protagonizada por Tilda Swinton y Juliane Moore, que llegará a los cines españoles el próximo 18 de octubre, con un elenco bien variopinto en el que encontramos también a John Turturro, Alessandro Nivola, Raúl Arévalo o Juan Diego Botto.

"Grande entre los grandes. Qué gran orgullo para el cine español. Enhorabuena, querido Pedro", escribía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un breve pero conciso mensaje en la red social X. También ha felicitado por esta misma vía al director la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz: "¡Almodóvar vuelve a hacer historia! Enhorabuena, querido Pedro, por este merecido León de Oro. Gracias por mostrar a todo el mundo la belleza y sensibilidad de nuestro cine". "Almodóvar se ha llevado en Venecia un merecidísimo León de Oro a la Mejor Película por La habitación de al lado, un galardón que ya es historia de nuestro cine. ¡Enhorabuena, Pedro, por este relato tan valiente y por un nuevo logro internacional para la cultura española!", ha remarcado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también en X, donde también la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, ha compartido el mensaje del presidente, y el ministro de Fomento, Óscar Puente, ha reposteado unas declaraciones del propio director. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha compartido su orgullo manchego.

Sin embargo, las felicitaciones políticas al máximo nivel acaban aquí, que es donde empiezan las ausencias notorias en las felicitaciones a Pedro Almodóvar. Principalmente desde la Casa Real, que en este caso es un auténtico erial, a pesar de que sí ha sacado tiempo para comentar en varias publicaciones los Juegos Paralímpicos de París. Ni una palabra sobre el León de Oro, algo que en realidad no es una novedad, pues la Jefatura del Estado tradicionalmente ignora celebraciones tan señaladas como el 8M, el Orgullo o los Premios Goya, mientras se vuelca en incontables mensajes con la actividad militar y las competiciones deportivas internacionales. Lo hemos visto, sin ir más lejos, en los mencionados Juegos Paralímpicos y mucho más aún en los Juegos Olímpicos, que contaron con la cacareada presencia in situ en la capital francesa de los reyes y las infantas. Algo que se repite insistentemente y es bien difundido en todo tipo de actos castrenses, pero no culturales. Consultada por infoLibre, la Casa Real se ha limitado a responder que no le consta que fuera a haber algún tipo de pronunciamiento público sobre Almodóvar.

De hecho, este silencio se traduce en su ausencia persistente en la gala de los Goya, a pesar de que la Academia de Cine sigue invitándolos cada año con la esperanza de que acudan. Sin embargo, este sigue siendo uno de los grandes eventos del país que nunca ha contado con la presencia de los monarcas desde su proclamación. La reina Letizia sí que suele acudir a eventos para cinéfilos como el festival Atlántida de Palma de Mallorca, y el propio rey Felipe asistió siendo príncipe a una gala en la que, jocosamente, Pedro Almodóvar, triunfador de la velada con Todo sobre mi madre, terminó cantándole en directo Cumpleaños feliz. Juan Carlos I y Sofía fueron como monarcas a la primera edición, aunque luego no repitieron, más que nada porque la gran gala del cine español tiene casi por norma un carácter reivindicativo contra la derecha y la ultraderecha que da vértigo a muchas autoridades.

Sa Majestat la Reina, @JaumeRV, Michael Douglas, Jonás Trueba, Itsaso Arana i Vito Sanz (el meravellós equip de “Volveréis”) ja estan llestos per a la festa final d’#AMFF2024#MallorcaInspiresFestivals @MallorcaFilmCo @MallorcaTourism pic.twitter.com/4YJnklFr3o — Atlàntida Mallorca Film Fest (@atlantidafilm) July 28, 2024

Precisamente por esto último tampoco es de extrañar el mutismo del PP, que no ha dedicado ni una sola palabra al éxito del cineasta manchego. Ni en sus cuentas oficiales de partido (desde donde por ejemplo sí se felicitó a los directores de El limpiaparabrisas por su Oscar a Mejor Corto de Animación en 2022), ni tampoco en la de sus más destacados dirigentes se encuentra referencia alguna. Sí lo ha hecho la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, quien ha dado la enhorabuena al director recordando que este premio solo lo había ganado Buñuel antes que él. Pero ninguna valoración de Feijóo, ni de Ayuso, Almeida (entretenido con el final de la Vuelta a España, a pesar de que esta película esté rodada en buena parte en Madrid, como tantas otras de Almodóvar), Borja Sémper, Cuca Gamarra o Juanma Moreno, por citar algunos. Igual que en el caso de la Casa Real, infoLibre ha preguntado al Partido Popular pero no ha obtenido respuesta al respecto.

Tampoco ha habido reacción alguna desde las filas de Vox, como era de esperar. Y es que Almodóvar, siempre beligerante con la derecha no ha dudado nunca en defender con la palabra (lo vimos en la última gala de los Goya respondiendo alto y claro a Vox) y con su cine todo aquello en lo que cree. Lo hizo nada más ganar el León de Oro, en un discurso bien clarito que claramente toma partido por el derecho a una muerte digna: "La película habla no solo de la solidaridad sin límites, sino también de la decisión de un personaje de terminar con su vida cuando esta solo le ofrece un dolor sin solución. Despedirse de este mundo limpia y dignamente es un derecho fundamental de todo ser humano, no es un asunto político, sino humano y es desde la humanidad como hay que abordarlo, aunque los gobiernos tengan que articular las leyes adecuadas para que esto se pueda llevar a cabo. Yo pediría a los practicantes de cualquier credo que respeten y no intervengan en decisiones individuales, el ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible".

Días antes de ganar el premio, en la rueda de prensa de presentación de La habitación de al lado en el festival italiano, el cineasta remarcó que su nuevo largometraje "es la respuesta a los discursos de odio que estamos oyendo cada día en España y en el resto del mundo". "Esta película es exactamente lo opuesto a esos discursos", subrayó, aprovechado su altavoz para mandar un mensaje "a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras" porque, en su opinión, "convertirlos en invasores es algo tan delirante, tan profundamente estúpido y tan injusto" que lo que él propone en esta cinta es todo lo contrario, esto es, la "empatía, generosidad y amistad profunda" de ayudar a alguien que lo necesita.

Inspirada en la novela de Sigrid Nunez ¿Cuál es tu tormento?, la película narra los últimos días de una exreportera de guerra (Tilda Swinton), enferma de cáncer terminal, que decide poner fin a su vida y que pide a una antigua amiga (Julianne Moore) que la acompañe en ese trance en una aislada y lujosa casa en la montaña. El film habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror. Y también habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce.