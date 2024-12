‘Emilia Pérez’ arrasa en los premios de Cine Europeo y Sofía Gascón se corona: “Ahora empieza la fiesta”

Emilia Pérez, de Jacques Audiard, cumplió este sábado los pronósticos y fue la triunfadora de los 37 Premios de Cine Europeo tras llevarse los cuatro galardones a los que optaba: mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor actriz, para la española Karla Sofía Gascón.

Audiard recogió en una gala celebrada en Lucerna (Suiza) el premio a mejor película de manos de la actriz palestina Hiam Abbass, que antes había tenido unas sentidas palabras sobre lo que ocurre en su país.

"Soy palestina y no puedo estar ante ustedes sin tener un recuerdo para los que están sufriendo, para los que están muriendo. Mis pensamientos están con todos los niños de Gaza, que han visto desaparecer todos tus sueños. Vamos a pensar en ellos y vamos a rezar por la paz", pidió.

Tras este momento, Audiard reconoció la dificultad de alegrarse por los cuatro premios de su película, que eran los mismos a los que estaba nominada 'La habitación de al lado' ('The room next door'), de Pedro Almodóvar, que a última hora no pudo asistir a la ceremonia por enfermedad, pese a haber viajo a la ciudad suiza.

El filme de Almodóvar se fue de vacío frente al poder del musical de Audiard, una original propuesta sobre un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer y que ya triunfó en el Festival de Cannes, donde se llevó el Premio del Jurado y el de mejor interpretación femenina para todo su elenco: Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz.

Los premios de interpretación:

Este sábado Gascón ganó el premio a mejor actriz por su doble interpretación en Emilia Pérez, el del narcotraficante Manitas del Monte, y el de la mujer en que se convierte y que da nombre al filme.

La actriz, visiblemente emocionada y feliz, gritó: '¡Bingo! al subir al escenario del KKL para recibir el premio, que dedicó a todas las madres, porque hacen un trabajo infravalorado.

"Gracias a todas las familias que aman a sus hijos", dijo la actriz, que hace ocho años realizó la transición de hombre a mujer, y que aparece en todas las quinielas de cara a las nominaciones de los Óscar.

"Desgraciadamente en este mundo hay mucha gente que odia y mucha gente que prefiere que sus hijos sean delincuentes mejor que maricones", agregó.

Exultante con su premio, Karla Sofía Gascón, afirmó rotunda: "ahora empieza la fiesta", al ser preguntada por cómo se sentía por este primer galardón en solitario por su trabajo en el filme de Jacques Audiard.

"Los premios de mis compañeros se los dieron a ellas. Entonces lo que me han dado a mí es mío y lo que le han dado a ellas es suyo", dijo divertida la actriz madrileña, que se mostró muy orgullosa "de que a ellas les den sus premios porque se los merecen sus reconocimientos".

"A mí, mi mayor reconocimiento es haber hecho esta película maravillosa con ellas y se lo agradeceré toda la vida", afirmó Gascón antes de agregar: "Sí, me siento muy bien, porque ahora empieza ahora. Ahora empieza la fiesta".

Gascón solo se mostró un poco contrariada al ser preguntada por el hecho de que la película refleja el mundo del narcotráfico mexicano de una manera poco ortodoxa, a través de un musical, y con un protagonista que transiciona a mujer.

Los estadounidenses han hecho siempre todo tipo de películas con todo tipo de estilos "que nadie cuestiona", por lo que aseguró estar harta de que al equipo de Emilia Pérez se le requiera una justificación.

"Esto no es un documental, lo he dicho aquí, en México y en todos los países. Esto es una película que podría haber estado localizada en cualquier país del mundo" porque desaparecidos, droga y feminicidios hay en cualquier parte. "Vivimos en un mundo asqueroso", sentenció.

Un galardón que en la categoría masculina fue la sorpresa de la gala al ganarlo el guineano Abou Sangare, por 'Souleymane's Story', la historia de un inmigrante de Guinea que malvive en París.

Sangare se impuso a los dos favoritos, los británicos Daniel Craig, nominado por 'Queer', de Luca Guadagnino, que adapta la novela homónima de William Burroughs, y Ralph Fiennes, por su papel de cardenal en 'Cónclave'.

Y en animación, las dos cintas españolas nominadas -'Dispararon al pianista', de Fernando Trueba, y 'El sueño de la sultana' de Isabel Herguera- perdieron ante 'Flow', del letón Gints Zilbalodis.

Premios de honor y la emoción del documental

Una gala de más de tres horas que empezó con la intervención de la presidenta de la Academia de Cine Europeo, la actriz francesa Juliette Binoche, que quiso lanzar un alegato por la paz y la unión, con el cine como elemento conciliador y como "una forma de resistir a la oscuridad".

"Europa ha estado muchas veces hundida en guerras", se lamentó Binoche, que recordó la unión artística que supone la academia, que incluye a Palestina, Israel, Ucrania, Rusia y muchos otros países.

Y en la que Isabella Rossellini recogió el Premio a la Trayectoria Europea de manos de Ralph Fiennes, con quien comparte cartel en su último trabajo, 'Cónclave'.

Con todo el público en pie, Rossellini subió al escenario y agradeció emocionada un premio por tres décadas de carrera en la que siempre se ha movido "por la curiosidad", alimentada "por el amor", algo que aprendió de sus padres, Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, un reconocimiento que dedicó a sus hijos y también a su niñera, Lina.

Mientras que Wim Wenders recibió el Premio a la Trayectoria y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

También muy emotivo fue el discurso de los activistas, periodistas y realizadores Basel Adra (palestino) y Yuval Abraham (israelí), dos de los responsables del documental 'No other Land', que ganó el Premio del Cine Europeo de esta categoría y que, a través de un video, pidieron que la comunidad internacional "imponga un cese al fuego" y que se ponga fin "al genocidio" contra el pueblo palestino.

En la gala, como es habitual, se recordó a profesionales del cine fallecidos en el último año, entre ellos Concha Velasco, Alain Delon, Maggie Smith, Ventura Pons, Laurent Cantet, François Hardy, Anouk Aimée, Jaime de Armiñán, Paolo Taviani o Anttonio Skármeta.