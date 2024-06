¡Chicas, vamos de Feria!

Como es tradición desde hace tiempo, un grupo de mujeres amigas, con mochilas de ruedas, para aprovisionar nuestra despensa anual, vamos como los titiriteros, para leer sueños y miserias en una nueva edición de la Feria del Libro de Madrid, la número 83. Cada una hace su propia lista de lo que quiere comprar, lo imprescindible, lo que se ha ido apuntando y en una tarde, a ser posible de diario, porque los fines de semana es muy difícil explorar en las casetas, nos lanzamos a recorrer de principio a fin el recinto. Aunque este año está dedicado a Literatura y Deporte, se celebrará también el día de África, uno de los continentes narrativos más poderosos y aún por descubrir, de los 54 países que forman el continente. Por ello es un buen momento para acercarse a sus literaturas, quienes no lo hayan hecho ya, o para profundizar en ellas, los que tengan algún conocimiento. Y como para mí África tiene nombre de mujer me centraré en ellas.

Buen momento para hacer un repaso o acercarse a la literatura: Chimamanda Adichie, la más conocida, la punta de lanza, que consiguió primero reconocimiento en su Nigeria natal antes de lanzarse al mercado internacional, con La Flor púrpura, Medio sol amarillo, Algo alrededor de tu cuello. Tiene otros, pero estos libros son los que más me han gustado de ella.

Quien no haya leído a Mariama Bâ y su Carta más larga, que no ceje en el empeño de buscarla hasta que la encuentre y, tras su lectura, pensará, como lo hice yo: "¿cómo he podido estar sin leer esto antes?" ¡Con qué sutileza se puede escribir sobre la poligamia, la subordinación de la mujer, las ansias frustradas de una generación que luchó por la independencia!

Como un libro lleva a otro, en mis manos han ido cayendo libros referenciales de la literatura escrita por mujeres: Tsi Tsi Dangaremga y sus Condiciones nerviosas, Buchi Emecheta, con Las delicias de la maternidad; Aminata Forna, con La memoria del amor o El jardín de las mujeres. Bessie Head y su magnífica obra única Nubes de lluvia. Todas ellas me abrieron el apetito y he ido cultivando novedades, altamente recomendables, que tampoco van a decepcionar, lo garantizo: Agnes Agboton y su Más allá del mar de arena, con la ventaja de estar escrito en nuestro idioma. Oyikanan Braithwaite: Mi hermana, asesina en serie, El bebé es mío. Ama Ata Aidou, y su libro Nuestra hermana aguafiestas o Noviolet Bulawayo: Necesitamos nombres nuevos. Descubrí a Yaa Gyasi y su Volver a casa, de las novelas imprescindibles. Viajé también con el vecindario de Lilia Momplé y en su novela Neighbours. De Guinea ecuatorial, podéis buscar el libro de Trifonia Melibea Obono, Yo no quería ser madre, título que ya marca su contenido feminista.

Para adictos a la novela negra, les diré que encontré tres joyitas, una trilogía de Malla Nunn, ambientada en la Sudáfrica del apartheid, la mejor manera de conocer lo que fue aquello: Benditos sean los muertos, Que los muertos descansen en paz, Un hermoso lugar para morir. Mi última recomendación, aunque hay, seguro, muchas más que no han llegado a mis manos, es para Akwaeke Emezi, mujer atrapada en un cuerpo que no es suyo, con dos libros impactantes: La muerte de Vivek Oji y su primer libro, recién publicado, Agua dulce. Y cómo no hablar de cualquier novela corta de la marroquí afincada en Francia Leila Slimani o del Cuaderno de memorias coloniales, de Isabela Figueiredo. Portugal, tan cerca de nosotros, tan lejos en casi todo.

La ventaja de la Feria del Libro, al menos para mí, es que se puede pasear por toda una pléyade de editoriales independientes, cuyos libros duran poco en las librerías, pero que traen mucho y muy bueno. También los hay en las grandes editoriales, pero esos libros se pueden encontrar a lo largo del año con más facilidad. Así que, a preparar la mochila, porque se puede cargar de libros para todo el año, con un 10% de descuento. No es que sea mucho, pero algo es algo. Así que, siguiendo con recomendaciones, cambiando ahora de orientación geográfica, en una especie de totum revolutum, hablaré de más libros escritos por mujeres, por si hay alguien, sobre todo lectoras (al parecer a los hombres les cuesta), que quieran adentrarse en ellos. Dejaré muchos en el tintero, soy consciente, pero en este caso, y muchos otros, digo lo de Fernando Fernán Gómez en su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua: pido perdón, de antemano, a todos los libros que nunca voy a poder leer. Porque me encanta la profusión, que se publique mucho, que pueda escoger, aunque me pierda buenos libros o me pasen desapercibidos.

Como hay que volver a Virginia Woolf siempre que se pueda, informo de que en la caseta de Páginas de Espuma se pueden encontrar dos publicaciones nuevas: una recopilación de su correspondencia, titulada Una carta sin pedirla, y ensayos literarios de la escritora, bajo el título El estrecho puente del arte. Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021 ha publicado un nuevo libro en su editorial de siempre, Menoscuarto: Extrañas parejas. También es de reciente publicación el Premio de Novela Ciudad de Estepona 2023: Marina Perezagua y La playa. Muy recomendables son el último Premio Ribera del Duero, Magalí Etchebarne y La vida por delante, del que ya hablé, y Visceral, de María Fernanda Ampuero, mezcla de ensayo autobiográfico novelado, muy de verdad, un libro escrito desde el corazón, o desde las entrañas, o sea, como su título indica. En estos momentos de la guerra contra Gaza, del genocidio del pueblo palestino, recomendaría vivamente el libro de la "chilestina" Lina Meruane, una escritora nacida en Chile de origen palestino: Palestina en pedazos. También recomiendo a Liudmila Ulítskaya y Mentiras de mujeres, que acaban de reeditarlo en Anagrama. Si encuentran en la caseta de Eolas un librito pequeño de tamaño, grande de literatura, llamado Tos de perro, de Julia Otxoa, recomiendo abalanzarse sobre él y llevárselo, no dejar pasar la ocasión. En esa misma caseta, en la misma editorial, podéis encontrar a Maya Vinuesa y su interesante y original libro de relatos Genes a la carta, cuentos futuristas, inquietantes, sobre un tema poco abordado en la literatura.

De la editorial Tránsito, una bendita editorial dedicada a la literatura de mujeres, recomiendo el último que ha caído en mis manos: Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, cuentos en torno a la memoria, la histórica, la personal, de perdedores, personajes olvidados, heridos, derrotados, narrados con gran sutileza. Es su primer libro y espero con ansia el segundo. Me costó encontrar esa editorial, con lo que me gusta, aunque un buen amigo librero me dijo que me asomara a las dos casetas octogonales en medio de la Feria, donde han reunido a pequeñas editoriales que no tienen aún el suficiente número de publicaciones para poder acceder a caseta, número que han elevado, con lo cual se quedan en el limbo octogonal. Allí encontré editoriales como Las afueras, Papeles mínimos o la libertaria La linterna sorda, junto a la editorial ya mencionada, Tránsito, no os la perdáis, chicas, tienen muy buenos libros, yo me traje dos más: Entre los rotos, de Alaíde Ventura Medina, y Punto de cruz, de Jazmina Barrera. También compré en esa caseta octogonal La lectura es secreto, de mi querida Rosa Chacel.

También sigo recomendando Las malas mujeres, de Marilar Aleixandre, que se puede encontrar en la editorial aragonesa Xordica. Si os encontráis con la editorial De Conatus, la que tuvo el acierto de publicar al último premio Nobel, Jon Fosse, aparte de leerlo, os recomendaría, de nuevo Oceánica, de Yolanda González, una novela ecologista, para los interesados en el tema. También me gustó mucho, en esa misma editorial, Mujer azul, de Anje Rávik Strugel, una escritora de Alemania del Este a la que no conocía.

Por si alguien está interesado, el 15 de junio, sábado durante la tarde, se firmará la antología Si cerca hubiese un mar, en homenaje a Ida Vitale, organizado por la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras AMEIS, en edición de Sonia Aldama. En el libro se puede encontrar más de 100 autoras e ilustradoras, lo más granado de las letras poéticas y narrativas en castellano. Será en la caseta de la librería Sin Tarima.

Seguro que se me olvidan muchos y buenos libros escritos por mujeres, pero para finalizar, y como me gusta sacar los pies del tiesto en las tareas encomendadas, hablaré del último premio de la Crítica 2023, otorgado a Raúl Quinto, con su novela Martinete del Rey Sombra, una novela ambientada en la época de Fernando VI que trata del arresto masivo de los gitanos que se llevó a cabo en la península por orden del Marqués de la Ensenada. Un episodio oscuro en nuestra historia, un proyecto fallido de exterminio, algo sonrojante de nuestro pasado que conviene conocer y recordar. El racismo contra los gitanos es, en nuestra población, algo endémico que conviene analizar.

A disfrutar de la Feria, estamos en el ecuador y quedan muchos días por delante.

* Carmen Peire es escritora. Su último libro es 'Cuestión de Tiempo' (Menoscuarto).