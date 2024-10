No me cuentes cuentos

Sandra Sabatés

Editorial Planeta (2022)

Yo no sé muchas cosas, es verdad. / Digo tan sólo lo que he visto. El poema de León Felipe guarda entre sus versos una verdad tozuda que se ha empeñado en visitarme una y otra vez a lo largo de mi vida. Y ahora, tras leer No me cuentes cuentos, un libro imprescindible de relatos, magníficamente escritos por Sandra Sabatés, regresa con fuerza convertido en bálsamo de Fierabrás, esa panacea cervantina capaz de aplicarse a cualquier dolencia. Y es que este libro duele, produce sudor frío y profundo. Sobre todo, a mí, que sé todos los cuentos, y me han atravesado todas las miradas del maltrato y la desesperación.

Creo, sinceramente, que debería dolerte a ti, seas quien seas, tengas el género que tengas y vivas en donde vivas. Lo que se cuenta en estos cuentos (que no lo son porque todos ellos están basados en hechos reales relatados por sus protagonistas), debería interpelar a todas las personas que realmente lo son. Porque es cierto: ahí fuera de casa, pero también dentro, hay lobos que acechan en la sombra o a pleno sol, que buscan hacernos daño, someternos, violarnos, asesinarnos. No solo me remito a lo escrito en este libro, sino a las pruebas que día tras día podemos leer en la prensa, intuir en los medios, conocer por la cercanía de las mujeres que conocemos.

Tal vez por eso y porque sé "que la cuna de la mujer la mecen con cuentos, que los gritos de angustia de la mujer los ahogan con cuentos", he disfrutado y sufrido a partes iguales de la cita de todos esos cuentos clásicos que la autora pone en danza en sus relatos, para ilustrar una realidad terrible, contumaz y perniciosa que acecha a las mujeres, a muchas, a casi todas, en algún momento de sus vidas.

Quiero destacar aquí un párrafo que utiliza la editorial en la sinopsis de No me cuentes cuentos: "Blancanieves se lanzó en brazos de un amor que creyó perfecto y que la acabó anulando; la Bella Durmiente cayó en un sueño forzado y, cuando despertó, había sufrido una violación; a Ariel le arrancaron una parte de su cuerpo bajo el pretexto de alcanzar la pureza; Caperucita fue a las fiestas de San Fermín y fue violada por cinco lobos, la Manada de Pamplona. Todos ellos son testimonios reales".

Leyendo este libro, que no me ha dejado dormir hasta terminarlo, recordé unos versos de mi querida amiga y gran poeta, Katy Parra: "Caperucita y yo / tenemos en común más de una cosa. / Ninguna de las dos creemos en los cuentos / ni usamos a los príncipes / en nuestros calendarios".

Y es que las mujeres no queremos ser princesas, ni heroínas, ni valientes, que solo queremos ser personas, respetadas como personas, amadas como personas. No nos interesa para nada vivir en un cuento, sino en la vida real sin que los lobos nos amenacen y nadie nos quite nada por el simple hecho de ser mujeres.

Tengo que felicitar a Sandra Savatés y a la editorial Planeta, que ya edito en 2018 Pelea como una chica. Los dos libros necesarios, sin lugar a dudas.

* Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.