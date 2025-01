La otra Europa

Del Drina al Vístula. Lecturas centroeuropeas - Mercedes Monmany

(Báltica, 2023)

Del Drina al Vístula es el libro más reciente de Mercedes Monmany, excelente ensayista y crítica literaria y, sin duda, una de las personas que más y mejor conocen la literatura europea y en particular la literatura centroeuropea. En este ensayo se reúnen textos muy iluminadores sobre autores fundamentales en literatura de los siglos XX y el XXI, algunos situados en un fértil y complejo cruce de fronteras geográficas, lingüísticas y culturales: los polacos Adan Zagajewski, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Józef Czapski, Józef Wittlin, Marek Bieńczyk, Andrzej Stasiuk, Ida Fink y Sergiusz Piasecki, los rumanos Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana y Gabriela Adameșteanu, la escritora moldava en rumano Tatiana Țîbuleac, el bosnio Faruk Sehic, los serbios Goran Petrović, Emir Kusturica (cineasta célebre a nivel mundial) y Danilo Kiš, la escritora en esloveno y alemán Maja Haderlap, el triestino Boris Pahor, también escritor en esloveno, la croata Dubravka Ugrešić, los checos Jiří Weil y Arnošt Lustig, el búlgaro Gueorgui Márkov, los húngaros Dezső Kosztolányi, Szilárd Borbély, György Spiró, Magda Szabó y los ucranios Andréi Kurkov, Yuri Andrujovich y Serhiy Zhadán. Mención aparte merece el prólogo, que desde la primera frase subraya el enorme y en ocasiones desesperado amor por Europa de la Europa del Este y Central, cuya inmensa riqueza literaria y cultural es a menudo insuficientemente conocida en la Europa Occidental.

Este es el sobrecogedor principio del libro: "En 1956, cuando los tanques soviéticos invadieron Budapest, el director de la agencia de prensa de Hungría envió al mundo un mensaje desesperado, que acababa así: 'Morimos por Hungría y por Europa'". En este sentido es fundamental lo que Mercedes Monmany llama muy acertadamente "el anhelo de Europa" de esta región de historia tan convulsa, con dictaduras férreas y guerras atroces como la de los Balcanes en los noventa y la de Ucrania en nuestros días. "Para un húngaro, para un polaco, para un checo, para un rumano, la palabra Europa siempre se sale del estricto marco geográfico", afirma Monmany. Se trata de un símbolo que aglutina ideales personales y colectivos, de una aspiración del corazón que se opone a las dictaduras, las derivas nacionalistas o las guerras. Una aspiración que cristaliza en obras literarias excepcionales, como las analizadas en Del Drina al Vístula.

Leí el libro despacio, saboreándolo, con un lápiz en la mano. Mercedes Monmany tiene no solo cualidades de crítica literaria, también de escritora y su estilo es a la vez ágil, sólido, riguroso y ameno, demostrando un profundo conocimiento no solo de obras literarias concretas, sino de toda la trayectoria de los autores estudiados y de la historia colectiva, magistralmente entrelazada con los análisis de los textos y con reflexiones que indican una percepción aguda y un destacado talento ensayístico. Con este libro tenemos la posibilidad de acercarnos a unos autores extraordinarios, algunos justamente célebres a nivel mundial y otros aún desconocidos para algunos lectores (entre los que me encuentro, ya que varios escritores de los analizados fueron un descubrimiento para mí). Del Drina al Vístula no es solo un verdadero tour de force crítico de la literatura centroeuropea, también un ensayo que representa una excelente forma de literatura.

* Ioana Gruia es escritora y profesora de Literatura.