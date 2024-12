Historias de corazón

Mecanismo de arena - Javier Bozalongo

Editorial El Toro Celeste (Málaga, 2024)

Mecanismo de arena es la última entrega de Javier Bozalongo, con su identidad inequívoca, rompe totalmente con dos de sus anteriores poemarios Este país (2019) y Nombrar la herida (2022) en donde la temática social, su preocupación por la igualdad, por la justicia va a dar un vuelco hacia lo íntimo y personal. Lo hace con el oficio que saben dar los años, así con su experiencia en la escritura y en la vida logra el distanciamiento que solo consigue el bagaje que imprime la madurez y el manejo del lenguaje, en donde se percibe una poesía desinhibida, en libertad, alejada de los miedos internos y, a veces, externos que habitan en nuestra existencia. Sus poemas siempre escritos con la razón y de corazón.

Javier Bozalongo es poeta y editor sobre todo. Nacido en Tarragona pero afincado desde hace muchos años en Granada con varios libros publicados que van desde Líquida nostalgia (2001), hasta Mecanismo de arena (2024), con premios literarios reconocidos. Además tiene publicadas varias Antologías de su obra poética en distintos países hispano-americanos. También está incluido en distintas Antologías colectivas. Traducido al inglés e italiano. Tiene un libro de relatos y dos de aforismos.

Este poemario Mecanismo de arena tiene una estructura singular. Contiene tres partes a la manera tradicional. Así como inicio hay una sección que titula: Exterior. Día. La segunda parte, a modo de transición, más breve que da pie, como el autor denomina: Pas de deux ("paso a dos") para desembocar en la última: Interior. Noche. A estos apartados simbólicos y gráficos le anteceden a modo de prólogo cuatro poemas manuscritos por el propio poeta, que están insertos en el libro, cuyos títulos ya tienen un guion significativo: A vuelta con la luz, Viaje, Al final del pasillo e Invitación, que junto al breve poema que abre el libro: "Ahora que las piezas se van desmoronando,/ reconstruir el puzle de la vida: mecanismo de arena". son toda una declaración de intenciones. Finaliza el volumen con una entrevista entre Alejandro Pedregosa y el autor, titulada Un íntimo acomodo, en donde se asoman y complementan otras cuestiones de su escritura. El volumen tiene una edición impecable y una fotografía de cubierta de Joaquín Puga, y con dos versos del poema Puede que…, en la solapa de la contracubierta: "No pidamos perdón/ No pidamos permiso", a modo de coda.

Su poesía amorosa tiene el matiz solidario, comprometido que tiene toda su anterior escritura, pero este ingrediente del amor en general, combate la soledad en la que habitamos. Es una poesía que da compañía y luz.

La intertextualidad que aparece a lo largo del poemario es un factor que enriquece su poesía, inserta versos de Blas de Otero, Pablo Neruda, Miguel Hernández, entre otros. Así como su lenguaje de música, en donde la danza conversa y reflexiona con el lector en el teatro de la vida: "Cuando se alza el telón no hay vuelta atrás:/ compruebas la distancia que los une/ mientras suena la música y empieza la función."

Con tintes autobiográficos, esta poesía intimista, sin trabas, tiene otra perspectiva en donde el sujeto poético, que no el poeta, da cuenta de las luces y las sombras que nos acompañan, son claroscuros del viaje por la existencia que Javier Bozalongo a través de la búsqueda de interlocutor con el que dialoga, se pregunta: "-¿Qué está pasando?", confiesa: "-Siento que me faltó reír contigo", sugiere: "¡Avísame al llegar!". El poeta establece con esta forma una relación como si fueran dos personas: "Pero lo que es seguro es que cuando te digo/ que escribo diferente,/ pensando otros caminos/ donde el lenguaje deje de doler/ y se vuelva la luz tan transparente/ como cuando me miras y te ríes…". Su poesía medida y meditada es solidaria con este mundo inhóspito que nos asola, y que intenta cambiar a través de la complicidad y de la conciencia colectiva.

Así el último verso del último poema Sombras chinescas, nos alerta y repasa los temas del paso del tiempo, del amor universal, alejándose de los convencionalismos. Es una poesía libre, pero con alguna advertencia: "Conviene estar atentos", a lo nuevo, a lo que ocurre en el diario, así añade y dice que es necesario poner "tu corazón en orden" y "como único disfraz, unas gafas de sol".

Construcción y búsqueda Ver más

En Mecanismo de arena nos encontramos con una poesía desnuda, conversacional y confesional que Javier Bozalongo nos entrega y acerca con ecos de "Vino, primero, pura,/ vestida de inocencia./ (…)/ Luego se fue vistiendo/ de no sé qué ropajes./ (…)/ Mas se fue desnudando: (…) Creí de nuevo en ella."

* Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro 'Cipselas' (Polibea, 2022).