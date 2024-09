Señales

No sueño y tampoco imagino. Recuerdo lo que pasó y lo que no pasó. La posibilidad de que no me haya pasado nada es lo que me da escalofríos.

Magia

El chip de ella se activa a las 6.a.m cada día, y la convierte en Tiqué. El asunto cambia cuando regresa a casa, y, en menos de segundos, el chip se desactiva y la transforma en Cenicienta.

In dubio pro reo

Mamá mira las macetas en el balcón cubiertas de verbenas, malvas, hojas de león; aunque sé que nunca le importaron las flores. Mira igual, y busca en esos muros blancos, pequeñas huellas, fragmentos salpicados del cuerpo de él. No quiere la menor sospecha, las consecuencias suelen ser peligrosas.

Uno en un millón

El hijo lloraba por alimento y caricias, fue entonces, y solo entonces, cuando el dinosaurio despertó.

Código penal - Art.125

Silvina trepa a los árboles, se cuelga, salta. Alcanza el cielo desde la hamaca, y corre tras la pelota con sus amigas. Quiere hacer un gol, grita, ya casi ya casi, y tropieza por culpa del vestido de Barbie que justo ese día de campeonato, le puso su madre. Silvina sabe que usar vestidos trae solo problemas, aparenta que nada ha cambiado, pero todo se ha transformado. Calla lo que ocurre, y llora en silencio.

Sword of Art (SAO)

El juego comenzó hace siete horas. Es de noche y no podemos detenernos.

XA mover control.

AX no falles no falles.

El casco, XA.

Mama grita, pero grita siempre, y ya no escuchamos. La casa se incendia, el control se descontrola. Seguimos. Cierro los ojos, hay humo, no respiro.

Perdimos todas las vidas, le digo a mi hermano ya asfixiado. Perdimos todas las vidas, repito, pero esta vez no es en el videojuego.

* Mónica Cazón nació en Tucumán (Argentina). Es profesora y gestora cultural. Coordina el Proyecto de investigación “La inclusión de la literatura en los sectores vulnerables” y #MicroLee, la Asociación literaria “Dr. David Lagmanovich” y el CIDELIJ Tucumán. Sus narraciones han sido traducidas al francés, italiano e inglés. Entre otros libros, de narrativa y poesía, es autora de una 'Antología de microficción' (La papa Ediciones, Tucumán, 20232).