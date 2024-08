Luis García Montero recibe el premio Carlos Fuentes: "Periodistas y escritores somos los testigos del mundo"

El poeta Luis García Montero recibió este martes en México el prestigioso Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2024 que otorgan la Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Soy poeta, me sentí heredero, en la Granada de la posguerra franquista, de Federico García Lorca, porque me sentí testigo del mundo que lo había asesinado y que debía devolverle a la vida", aseguró el también director del Instituto Cervantes durante su discurso de aceptación del galardón.

García Montero dedicó su intervención, titulada Testigo del mundo, a su amiga la periodista mexicana Cristina Pacheco, quien falleció en diciembre de 2023. "Los periodistas que abren los ojos, afirmándose en la información veraz de los hechos, y los escritores que se preguntan cómo viven esos hechos en las conciencias y los corazones de los seres humanos son los testigos del mundo", afirmó durante su discurso, en el que hubo alusiones a escritores mexicanos como José Emilio Pacheco, Rubén Bonifaz Nuño, Octavio Paz y Carlos Fuentes.

El poeta también añadió que "hay quienes se sienten patriotas como un acto de prepotencia y soberbia frente a los demás". "Siento mi lengua y mi patria como la identidad que me permite hoy estar en un mundo compartido con otras identidades, otras maneras de sentir. Me gustan las relaciones que no provocan abismos, sino puentes", afirmó

Tras agradecer a la Secretaría de Cultura federal del Gobierno de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la periodista Silvia Lemus y a los miembros del jurado, García Montero culminó su intervención con la lectura del poema Un idioma para reforzar la idea de que "más constantes que el odio y la avaricia" han sido "las palabras".

Este premio se entrega anualmente a escritoras o escritores que, por el conjunto de su obra (escrita en español en su totalidad o una parte sustancial), hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. García Montero se convierte en la novena persona en ganar este galardón y el tercer español en hacerlo tras Luis Goytisolo en 2018 y Mario Vargas Llosa, que tiene la doble nacionalidad española y peruana, y que ganó el premio en su primera edición, en el año 2012. También se han alzado con el galardón escritores de la talla del nicaragüense Sergio Ramírez, la argentina Luisa Valenzuela, la chilena Diamela Eltit, Eduardo Luzalde o Margo Glantz, ambos de México. La última en ganar el premio fue Elena Poniatowska.

El jurado decidió otorgar este galardón a García Montero por "su extraordinaria capacidad de convertir la vivencia individual en una experiencia colectiva, así como por la belleza, finura y precisión de su lenguaje". Según destacó el escritor Élmer Mendoza, el escritor es un "poeta que se dobla y se desdobla para estar a la altura de todo lo tachado y además dobla su sombra". Además de Mendoza, el jurado estuvo integrado por las escritoras y los escritores Beatriz Espejo, Rosa Montero, Fernando Fernández y Elena Poniatowska.

García Montero recibe este galardón el mismo año que publica su último libro, Almudena, donde recopila poemas dedicados a su mujer, Almudena Grandes, durante toda su vida y hasta la muerte de esta en 2021. Nacido en Granada en 1958, en su haber están poemarios como Habitaciones separadas, Completamente viernes y Un año y tres meses, entre otras, pero también ensayos como Poesía, cuartel de invierno y Las palabras rotas.

Además, el poeta añade este premio a otros que ha ganado durante su dilatada trayectoria como el Adonáis, el Premio Nacional de la Crítica o el Premio Nacional de Poesía. Luis García Montero es fundador y miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibre y escribe cada domingo una columna en este periódico, Verso Libre.