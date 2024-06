El fiestón de Miguel Ríos por su 80 cumpleaños: "Quiero devolver a Granada todo lo que me ha dado"

Cumple ochenta años Miguel Ríos (Granada, 1944) este viernes y para demostrar aquello de que el rock es la fuente de la eterna juventud ha montado un fiestón considerable de tres días en su ciudad natal. Bajo el título de Weekend & Ríos será, además, una ocasión especial para rendir homenaje y reivindicar la música de Granada durante este fin de semana con un gran espectáculo musical y audiovisual bautizado como Granada All Stars que tendrá lugar el sábado 8 en la Plaza de Toros .

Una velada en la que el pionero del rocanrol patrio recorrerá las distintas etapas de la música hecha en su ciudad desde la década de los sesenta de la mano de las bandas representativas de cada época. Para ello, en esta innovadora experiencia tocarán en directo, además del propio Miguel Ríos, bandas tan emblemáticas e icónicas de Granada como Los Ángeles, 091, Lagartija Nick y Niños Mutantes. La idea es que el flamante cumpleañero cante los grandes éxitos de su larga carrera alternando con los grupos invitados que irán actuando y que tocarán temas propios y otros que cantarán con Miguel, para completar un espectáculo de más de tres horas. Las actuaciones se intercalarán con proyecciones audiovisuales que repasarán la historia de la música y los músicos rock de Granada.

"Madrid y Barcelona son potencias indudables por el peso poblacional, pero digamos que en la relación entre habitantes y cantera creo que Granada es paradigmática", defiende en conversación con infoLibre el cantante, que busca así poner en valor la creatividad musical y el vigor cultural de su ciudad: "Al principio del rocanrol los pioneros prácticamente salen de Granada y eso sigue con todos los movimientos. Granada es de las primeras que se suma al punk con TNT y luego ya aparecen Lagartija Nick o Los Planetas. Por supuesto también el flamenco, con Enrique Morente y tantos otros. Y ahora en la música urbana están pasando cosas muy valiosas".

Organizado por la Fundación Miguel Ríos, este fin de semana va más allá de lo musical, y habrá tres charlas de lo más inspiradoras. Así, el viernes 7 a las 19:00 en la Fundación CajaGranada tendrá lugar el coloquio La música y las artes con la participación de Luis García Montero, Juan Vida, María Barranco y José Sánchez Montes. Esa misma noche, en el Teatro CajaGranada habrá un recital de Las hijas del rock n' roll protagonizado por Anni B Sweet y Las Dianas.

Ya el sábado 8 habrá también un encuentro que bajo el título La música y la amistad, servirá para recordar anécdotas de la gira El gusto es nuestro con Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, el propio Miguel Ríos e Iñaki Gabilondo. La tercera de estas citas se llama La música y el bienestar y congregará a las 18:00 del sábado en la Fundación CajaGranada a expertos en neurología, psicología, biomedicina y salud pública compartiendo algunas claves para envejecer con calidad de vida gracias a la música.

La guinda la ponen un concierto (17:00 del sábado 8 de junio en el Teatro CajaGranada) con varios conservatorios de diversas partes de Andalucía y, por encima de todo, una exposición que se inaugura el día 6 con el archivo de Miguel Ríos, uno de los principales frentes de acción de la Fundación, dedicado a la preservación del patrimonio que el icónico rockero granadino lleva almacenando durante más de seis décadas de trayectoria. Entre discos antiguos, merchandising, cuadros, fotos y cartas escritas a mano por el propio Miguel, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única y conocer a fondo los secretos de la larga carrera del artista.

"Es una pequeña muestra con la idea de que vaya creciendo y se convierta en una muestra también de toda la música de Granada. Va a ser una cosa restringida y humilde, pero es una primera piedra, y a mí me gusta eso de seguir poniendo primeras piedras a los ochenta años", apunta entre risas, explicando a su vez que esta gran celebración tiene el objetivo último de recaudar fondos para las actividades de la fundación, que lleva ya casi dos años en funcionamiento y no cuenta con ninguna subvención. "Veremos si se puede sacar adelante la fundación, pues no son buenos tiempos para la lírica ni para la solidaridad", admite, asegurando que ahora mismo está totalmente centrado en este proyecto.

"Quiero devolverle a Granada todo lo que me ha dado", continúa el artista, que recuerda que aunque se fue a Madrid con 17 años persiguiendo su sueño musical, ha estado mucho en la ciudad regularmente durante toda su vida: "La evolución de Granada la veo un poco desde fuera mientras crecía, como en un vídeo de esos de construcción acelerada. Mi destino me llevó a Madrid y por eso tengo la perspectiva de haber visto la influencia de Granada desde fuera, que es un punto de vista también muy interesante, viendo cómo por ejemplo Los Planetas iban subiendo en el cartel del FIB con los años cada vez con el nombre más grande. Es muy emocionante como músico ver la aportación que están haciendo los grupos de tu ciudad al bien común de la música".

Especialmente satisfecho se muestra Miguel por el concierto Hijas del rock n' roll, con el que pretende poner el foco en el joven talento femenino. "A mí no me llama mucho, pero lo que me gusta del fenómeno de Taylor Swift es el empoderamiento de la mujer. Y resulta que Shakira tenía razón, porque las mujeres facturan y mucho", bromea divertido. "Nosotros hemos sido los más machistas del mundo y tenemos que estar en un ejercicio constante de reconversión a toda hostia. Yo soy el séptimo hijo en una familia con cinco hermanas y el machismo que me inculcaron en mi infancia era brutal", destaca, recordando el detalle que tuvo en su última gira por los cuarenta años de Rock & Ríos, de cambiar la letra de Bienvenidos para decir Bienvenidas. "Cuarenta años te han hecho falta para darte cuenta, Miguel", apostilla de nuevo con sentido del humor, para luego deshacerse en elogios para Annie B Sweet, a quien califica de "joya humana con una belleza alucinante de alma y de corazón".

Y habla precisamente ella: "Miguel es uno de los iconos más importantes de Granada. Yo creo que es indiscutible su influencia en los músicos de dentro y fuera de la ciudad y cómo eso ha marcado también la escena musical granadina. Yo conozco el rock a través de Miguel y Granada para mí también es rock, no me imagino uno sin la otra". En charla con infoLibre, la artista malagueña (pero con una intensísima relación con Granada) afirma que lleva escuchando la música de Miguel "desde que estaba en la barriga" de su madre. "Y no exagero", apostilla, reconociendo acto seguido que jamás imaginó que llegaría a cantar con él, por lo que cuando sucedió en la gira de cuarenta años de Rock & Ríos fue un "disfrute enorme" y lo sintió "de una manera muy natural" a la vez que le parecía "increíble" estar ahí.

"Supongo que eso de llevar toda la vida escuchando su música y de tener sus canciones interiorizadas hizo que lo sintiera de esa manera tan bonita y natural a la vez de ser consciente de la enorme suerte que tenía. Le admiro mucho ahora también como persona. También es un sentimiento precioso el que alguien que admiras tanto te invite en esos momentos especiales. Lo sentí también como un apoyo a mi música por su parte y eso da mucha fuerza e inspiración. Aún me dura la emoción de aquel día con sólo recordarlo y vuelvo mucho al recuerdo en los momentos más difíciles para sentirme mejor, nunca falla", comparte la cantante.

Aprovecha ella, asimismo, para recordar que es "muy necesario dar visibilidad a las mujeres en la música" que siguen "teniéndolo más jodido" y siguen "infrarrepresentadas a estas alturas". Defiende la pertinencia también de "dar facilidades a los grupos emergentes, que los hay muy buenos pero lo tienen complicado para abrirse hueco en una actualidad en la que parece que solo tiran los números y no la calidad". "Miguel tiene un buen altavoz y es magnífico que lo use para esto y quizá eso sirva de ejemplo para muchos otros sean de la generación que sea", añade.

Y es que, con ochenta años tan bien llevados, la influencia del cantante granadino abarca ya varias generaciones de seguidores. "Cuando publique mi libro sobre por qué me conservo tan joven creo que pondré a la música como primera destinataria de mis agradecimientos", señala entre risas, asegurando que tanto a él como a otros muchos compañeros de profesión, la música y el rocanrol les ha dado un "plus, un bagaje de conocimiento y de energía" que les permite "arrastrar la edad tardía con los mismos planteamientos de antaño".

"Cuando tienes la suerte de entrar a trabajar en una tienda de discos con 16 años y oyes a Elvis Presley, pues tío, te ha tocado la lotería", afirma jocoso, recordando que no hacía falta saber lo que decían aquellas canciones, porque lo importante era lo que te hacían sentir, "la electricidad de los tres acordes". "En los primeros sesenta eso se convierte para mucha gente en una forma de existencia. Y entonces no sabíamos que era la música que iba a cambiar el mundo, o que iba a ser la música paradigmática de la mitad del siglo XX", explica.

Y todavía continúa: "Empezamos a aprender inglés y te dabas cuenta de que había algo que se llamaba libertad y tenía que ver con un planteamiento salvífico para la gente joven. Subyacía una ideología que tenía que ver con la emancipación de la gente joven y con establecer los gustos ideológicos de esos jóvenes y romper los corsés de los padres. Por eso la huella sonora que ha dejado el rock es imperecedera. Para que la música prenda en la gente tiene que tener emoción, que es la que te mueve. A mí me ha movido la emoción de la música toda la vida".

La emoción como nexo entre las personas independientemente de la edad, La emoción como lenguaje, tal y como resalta Anni B Sweet en su relación con Miguel: "Aunque las generaciones son distintas, yo creo que nos une la buena música, las buenas canciones, eso aunque pase el tiempo no se pierde". Ese es el espíritu mismo de la Fundación Miguel Ríos, que pretende, en palabras de la cantante, "promover la cultura rock y recaudar fondos para ofrecer oportunidades culturales a los sectores más desfavorecidos". Que no se detenga esa vitalidad creativa, en definitiva, que lleva alimentando a Granada desde hace siglos.