Ska-P, Angelus Apatrida o Chikos del Maíz se plantan frente al ataque nazi a Fonsi Loaiza en la Feria del Libro

"Estamos cambiando los enlaces de las entradas de Wegow de los conciertos del aniversario que gestionamos nosotros a una nueva ticketera. Cuando se limpien las empresas y no haya putos nazis hablamos". Así de tajantes anunciaban Triángulo de Amor Bizarro su decisión de no trabajar más con la ticketera Wegow, y poco después confirmaban: "Ya tenéis aquí los nuevos enlaces para los conciertos del XX Aniversario. Muchas gracias por vuestras palabras y disculpad las molestias. Nos vemos en los conciertos".

"Una muestra a aplaudir de solidaridad y de unión antifascista", remarca a infoLibre el periodista y escritor Fonsi Loaiza, quien precisamente fue increpado gravemente por un directivo de Wegow de ideología neonazi mientras firmaba este pasado fin de semana en la Feria del Libro de Madrid. "Llevaba muchos días de señalamiento por parte de grupos neonazis a través de sus grupos de Telegram diciendo que iban a acudir. De hecho, por eso había algunos policías cerca de la caseta donde estaba firmando", prosigue Loaiza, quien relata que uno de ellos se acercó intentando agredirle y diciéndole "de todo, como se ve en el vídeo, pero antes habían acudido otros nazis". "Esto pudo ser grabado por una persona que pasaba por allí y que no me conocía de nada. La gente no sabe cómo actuar contra estos nazis que aparecen donde menos te lo esperas, como puede ser un lugar cultural", apostilla.

"Allí estaba toda la forma de representación del fascismo", asegura Loaiza: "Por un lado, el ultra neonazi de un equipo de fútbol como Pepe Alcalá. Por otro, la policía, que forma parte de esta impunidad. Y también el Cayetano rico que tiene un puesto directivo dentro de una gran empresa y es uno de los peces gordos de la industria musical, de una familia burguesa que tiene en Sevilla una relojería de lujo muy conocida, y que estuvo en un grupo nazi con 17 y 18 años, para luego reciclarse como este tipo vistiéndose con camisetas de los Ramones, con los pelitos largos haciendo skate y surf, haciendo grupos indies supuestamente apolíticos... pero luego resulta que están dentro de los grupos nazis como el Telegram del Pugilato diciendo que había que agredirme".

La difusión en redes sociales del mencionado vídeo, en el que se ve a varias personas insultando e increpando al escritor, derivó en una importante crisis reputacional de la compañía de venta de entradas, que optaba horas después por "prescindir con carácter inmediato" de dicho empleado, el director de ventas, Bubby Sanchís. "Queremos reiterar nuestro más firme rechazo a cualquier tipo de violencia física, verbal o emocional, y a cualquier actitud que no esté encuadrado en los principios de libertad, respeto y tolerancia", añade el comunicado de Wegow.

"Hola Wegow, esperamos que toméis medidas drásticas, desde luego que no trabajaremos con empresas que tengan en sus filas a semejantes energúmenos", avisaba Angelus Apatrida, la banda más internacional del metal español, que después aplaudía la medida tomada por la empresa, comunicada a ellos directamente "en privado por teléfono". "Si el día de mañana se demuestra que era mentira, tomaremos las medidas oportunas. No son nuestro sponsor, ni nuestra discográfica ni agencia, únicamente vendemos nuestras entradas a través de su canal", apostillaban, sin entrar ya en la controversia acerca de si este empleado es o no fundador y accionista de Wegow, algo negado tan solo de palabra por la compañía.

"Nos unimos también a la petición de Los Chikos del Maíz, el acoso que sufrió Fonsi Loaiza fue un acto fascista que tiene que tener respuesta inmediata", ha escrito la banda vallecana Ska-P, citando un mensaje en el que el dúo valenciano reclamaba "medidas efectivas e inmediatas" pues, de lo contrario, se verían "obligados a rescindir toda relación laboral" con Wegow. Una presión creciente al aparecer, después del vídeo de la Feria del Libro, capturas de pantallas del grupo de Telegram de Alberto Pugilato, el neonazi que agredió dos semanas atrás al cómico Jaime Caravaca durante una actuación. Incluso se ha sabido que Sanchís, actualmente guitarrista también del grupo Full, tocó la guitarra siendo apenas un adolescente en un grupo abiertamente nazi.

Y así se expresaba también María Pellicer, mánager de El Kanka y Carmen Boza: "Hace muchos años Bubby se reunió conmigo para hablarme de la nueva ticketera que había puesto en marcha junto a otros socios, la verdad es que me gustó bastante el planteamiento y empecé a trabajar con ellos. Desde hace casi un año decidí dejar de vender con ellos las entradas de los conciertos que controlaba yo tras comprobar que Bubby, la persona que me había llevado a la ticketera, además de racista y homófobo, era un acosador. Hoy celebro que, aunque un tanto tarde, se hayan tomado medidas desde Wegow, desde aquí animo a otras empresas/oficinas que saben lo que tienen dentro a seguir con este ejemplo".

Más presiones, en esta ocasión por parte de la banda punk Kaos Urbano, que en cuanto se enteró de la polémica que estaba ardiendo en las redes sociales pidieron a su oficina que le dijera a Wegow que "si no despedían de manera fulminante al susodicho y lo anunciaban públicamente, se terminaría toda relación laboral". "El hecho de que mucha gente haya visto siempre este tipo de conflictos de manera equidistante, y con el discurso barato de "sois todos iguales" es una de las razones por las que estamos viendo lo que estamos viendo. Al fascismo ni un puto respiro en ningún campo", recalca el grupo en Twitter.

Aiko El Grupo, uno de los nombres al alza en la escena musical emergente de nuestro país, ha aprovechado igualmente para denunciar la hipocresía de la sociedad ante este tipo de comportamientos: "Vaya doble rasero... si uno es acosador sexual, como quien oye llover. pero como además es nazi ahí los tíos indie se enfadan que no veas. Haberos enfadado cuando era acosador sexual, ¿no? Bah, qué típico".

En la misma línea se expresa otra joven formación de mayoría femenina llamada Mallo: "Todxs sabemos que la industria (musical) está llena de nazis, racistas, homófobos, machistas, clasistas y hombres de mierda en general ostentando poder. Es lo que pasa cuando premias dinámicas masculinizadas tóxicas. Lo mismo lo que deberíamos hacer es fingir menos sorpresa y hablar más. No olvidemos que a este caballero en concreto se lo ha crucificado por ser un nazi asqueroso, pero cuando hace un año se denunció que era un acosador de mierda nadie dijo nada en su contra. Habría que plantearse de dónde salen estos dobles raseros".

El músico y productor Martí Perarnau IV, pareja actualmente de Zahara en el dúo _Juno y en su día al frente de Mucho, ha salido igualmente al paso abriendo el foco desde este caso concreto para mirar con más amplitud al sector musical español: "La verdad es que me sorprende y aterra a partes iguales el silencio generalizado de todo el indie patrio al enterarse de que durante tantos años han tenido a un nazi abusador en el camerino de al lado y además vendiendo las entradas de sus conciertos. Gracias por nada, de nuevo".

Por su parte, la banda La Jetée ha estado muy fina al encontrar una similitud llena de significado entre un mensaje de disculpa publicado en la cuenta de Twitter del grupo Full, donde toca Bubby Sanchís y cuyo batería también es conocido por sus comentarios fascistas en redes sociales. Porque dicho mensaje ha resultado ser muy parecido al que publicó en su momento Jaime Caravaca después de ser agredido por Pugilato (en cuyo Telegram, recordemos, es miembro activo el ya ex directivo de Wegow). Un pitorreo que en lugar de mostrar arrepentimiento deja a las claras el sentimiento de impunidad con el que campan quienes protagonizan este tipo de actos lamentables (una de las personas que increparon a Loaiza en El Retiro era una mujer que incluso llevaba a un bebé en un carrito).

Después de lo vivido, Loaiza lamenta el "lavado de cara que le hacen a estos nazis algunos medios". "Si convertimos a los nazis en padres, empleados o lo que sea, no estamos en el buen camino, porque ese es el que han tomado grupos como Ska-P o Los Chikos del Maíz denunciando el caso. Decía Nega –la mitad de Los Chikos del Maíz– que donde más les duele suele ser en el aspecto económico. Eso es verdad. Este tipo de boicot puede conseguir que al menos los echen porque en ese señalamiento contra los fascistas las empresas tienen que actuar, como se ha visto en algunas que están financiando el armamento para Israel", termina.

Esta Feria del Libro de Madrid ha resultado ser de lo más convulsa, pues el de Loaiza ha sido el más mediático pero no el único de insultos e increpaciones a autores varios. Así lo han denunciado también Antonio Maestre, Ana Bernal-Triviño o Rafael Narbona. En todos los casos fueron acosados por personas de ultraderecha que aprovecharon su exposición en un espacio público cultural como este para atemorizarles con total libertad y descaro delante del resto de visitantes.