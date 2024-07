'Potra salvaje', el himno feminista y LGTBI que los 'fifes' y los 'señoros' de La Roja no dejan de cantar

"Como una potra salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido, no quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido". Estos cuatro versos fueron los más aclamados por los miles de aficionados españoles que celebraron la noche del lunes la victoria de la Eurocopa 2024 en la plaza de Cibeles, en Madrid. El éxito musical de la segoviana Isabel Aaiún, que actuó en el escenario rodeada por los futbolistas, dejó en todo lo alto, con un mensaje feminista y a favor del colectivo LGTBI, un evento que recibió críticas por el comportamiento de los deportistas y ciertos comentarios fuera de tono como el cántico "Gibraltar es español". En el público, jaleándoles muchos 'fifes', término que se usa para describir a los hombres heterosexuales forofos de este deporte.

El remix ostenta más de 22 millones de reproducciones en Spotify y se sitúa como la tercera canción más escuchada en España. No obstante, esas estrofas nacieron en 2021 como una balada y alejada de los sonidos electrónicos y más cercanos al tecno que ahora la caracterizan.

Aaiún tenía 37 años y cierta trayectoria musical en Segovia cuando grabó Potra Salvaje, convirtiéndose así en su primera canción. Dos años en los que su letra reivindicativa no acabó de triunfar, pero el veterano DJ Fernando Moreno detectó su potencial y decidió en 2023 mezclar la balada con un estilo hard dance.

Reivindicación LGTBI y batalla cultural

Detrás de las metáforas relativas a la hípica en las que Aaiún se quiere desprender de las riendas y herrajes que suelen ir acostadas al caballo, se encuentra un potente mensaje feminista, pero también en favor de la liberación del colectivo LGTBI. Carla Galeote, activista feminista, tiktoker y autora del libro Hablemos de feminismos, recuerda que al escucharla le vino a la cabeza automáticamente la liberación del colectivo LGTBI y todas esas personas que "salen del armario".

"Es una canción que va muchísimo más allá del mensaje feminista para dar un paso a todas esas personas que no pueden ser quienes son por una sociedad que está llena de violencia. A pesar del odio y de esas cadenas, tratan de ser potras salvajes, personas libres", detalla Galeote.

Tras las semifinales contra Francia, jugadores como Nico Williams, Lamine Yamal o Cucurella estallaron de euforia dentro del vestuario cantando y bailando bajo los ritmos de la segoviana. Pese a que se ha convertido en el himno del equipo, la activista reitera que el feminismo y las reivindicaciones LGTBI son luchas "muy alejadas" del mundo de fútbol masculino. "No son los sujetos activos de esa canción, pero sí creo que es muy importante que, por ejemplo, Yamal la recomiende y así llegue a un montón de chicos que seguramente nunca la hubieran escuchado si hubiera venido de una recomendación feminista" precisa Galeote.

Ante el ascenso de los discursos misóginos y odio en redes sociales, el hit de Aaiún se une a otros éxitos como Perra o Ay mamá de Rigoberta Bandini y Merichane de Zahara que plantan cara en la batalla cultural. "Lo que hacen es crear un imaginario colectivo que es súper importante, ya que así se normalizan mensajes feministas y políticos entre la generación joven. Eso hace que estemos ganando la batalla cultural, pero aún queda muchísimo por pelear ", profundiza Galote.

El auge del tecno y la sororidad

La conexión con el público general no ha sido la misma que con la critica o ciertos perfiles más conservadores. El escritor Juan Manuel de Prada en Hora 25 llegó a tildar la canción de "horrenda" y de estar "escrita por inteligencia artificial". Frente al asombro de su triunfo y las críticas, Israel Merino, colaborador de música urbana en 20minutos, achaca a los contrarios que "no han entendido que hay un nuevo lenguaje pop desde hace 10-15 años y por eso detestan este tipo de canciones".

El periodista la considera como una de las candidatas al hit del verano y reduce su éxito a dos puntos fuertes: los componentes electrónicos y la sororidad o el empoderamiento de las mujeres. "La música electrónica funciona muy bien en los éxitos del verano al ser un sonido muy vinculado al rollo festivalero y al concepto de este de celebración", amplía Merino.

En cuanto a la lucha y la solidaridad feminista, recuerda que este tipo de mensajes también triunfó con el hit de Nicki Minaj y Karol G, Tusa. "Esa sororidad tiene mucho que ver con su éxito porque es un mensaje súper popular que la gente entiende muy bien y es muy reivindicativo", detalla el colaborador de 20minutos.

Canción del verano

El éxito y la euforia desatada en España no acaban de aupar de manera definitiva a Potra Salvaje a nivel internacional. Pese a que se sitúa como la tercera más escuchada del país, no aparece en el top 50 mundial de Spotify donde sí se encuentran la colombiana Carol G con Si antes te hubiera conocido en la sexta posición y el argentino Trueno con Real Gangsta Love en la vigésimo primera. En el caso de la lista de Billboard en España, baja dos peldaños hasta la quinta posición, quedando por detrás de las dos mencionadas, de Goteras de Omar Montes y JC Reyes y de La Reina de Lola Índigo.

Merino añade como otros posibles competidores a Badgyal del granadino Saiko o Adivino de Mike Towers y Bad Bunny. "Aunque creo que tiene una fuerte competencia, es una de las canciones del verano y lo mismo a raíz de que España haya ganado la Eurocopa se posiciona en lo mas alto en todos los rankings", vaticina el colaborador de 20minutos.