La banca española gana más de 7.300 millones de euros hasta junio, casi un 40% más que en 2023

El beneficio agregado de los seis grandes bancos en España en el primer semestre ha sido de 7.311 millones de euros, un 39,1% más respecto al obtenido en el mismo periodo de 2023, según la consultora Neovantas, teniendo en cuenta los datos de Santander España, BBVA España, CaixaBank, Sabadell España, Bankinter y Unicaja.

Estos beneficios incluyen el impacto del impuesto extraordinario de 1.479 millones de euros, calculado en base al margen de intereses más comisiones del año pasado, y registrado en el primer trimestre del año, según informa Europa Press.

Asimismo, el informe de banca elaborado por la consultora con los resultados del primer semestre destaca que los ingresos recurrentes de estas entidades —es decir, los puramente bancarios— han aumentado a nivel agregado un 14,3% como consecuencia del margen de intereses que se ha visto incrementado hasta los 15.687 millones de euros, lo que supone un aumento del 19,3% respecto al primer semestre del año pasado.

"Este crecimiento subraya la solidez del negocio bancario en un entorno económico desafiante", explica el presidente de Neovantas, José Luis Cortina.

El informe, además, refleja que las comisiones han contribuido con 5.523 millones de euros a los ingresos de la gran banca en España, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por el lado de los gastos, el informe resalta los "esfuerzos continuos de racionalización" que han realizado los bancos en los últimos años, unido a la digitalización que están acometiendo, lo que está conteniendo los gastos de explotación que solo han aumentado un 4% en comparación con el primer semestre de 2023.

Esta contención ha favorecido una mejora en el ratio de eficiencia, que ahora se sitúa en torno al 40%, un nivel considerablemente más bajo que el de muchos bancos europeos.

En cuanto a la morosidad, Neovantas señala que hace un año se auguraba un crecimiento "más rápido" de lo espero de los impagos, aunque finalmente durante el primer semestre de 2024 se ha mantenido contenida en niveles bajos; en un 3,6% según el dato de mayo que ha publicado el Banco de España.

"No obstante, las entidades continúan aumentando tímidamente sus provisiones, un 0,4%, ante los posibles escenarios adversos por la situación de incertidumbre en la que vivimos, que en los últimos meses está empezando a dar muestras con ligeros repuntes en la mora de los créditos al consumo y de las hipotecas", comenta Cortina. A pesar de estos aumentos, los ingresos adicionales han compensado "ampliamente" las provisiones.

En lo que respecta a la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE), todas las entidades han mostrado un crecimiento significativo, superando el coste del capital estimado en un 13%. Destaca el caso de Unicaja que, aunque aún se encuentra por debajo de este nivel, con un 6,5%, ha mejorado su RoTE en un 61,7% durante estos meses y se ha marcado el objetivo de alcanzar el 9% al cierre de este año.

"Toda esta situación la viene reflejando el mercado desde el 1 de enero, con incrementos de las cotizaciones de entre un 17% del Santander y hasta un 75% del Sabadell, a pesar de las caídas que en estos últimos días hemos visto y que se deben más a una recogida de beneficios, que a otras causas que nos hagan pensar en correcciones mayores en el corto y medio plazo. Esto ha hecho que varios de los grandes bancos españoles superen ya en cotización su valor contable, como es el caso de Bankinter, BBVA y CaixaBank", añade Cortina.

Perspectivas para todo 2024

Los resultados que la gran banca española ha conseguido en la primera parte del año anticipan un "récord" para el conjunto de 2024, de tal forma que se superarían los ya históricos beneficios de 2023.

Además, Neovantas señala que, si no se produce un "caos geopolítico", es muy posible que el periodo de bonanza de la banca "se alargue más allá del año en curso". Este optimismo se debe, en parte, a una más lenta bajada de los tipos que, presumiblemente, el Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo en los próximos 12 meses, por el hecho de que la inflación aún no se termina de alinear a los niveles del 2% objetivo y porque, también, la actividad económica europea no termina de activarse con fuerza para volver a impulsar los niveles de empleo, en particular, en Alemania.

Sin embargo, la previsión de bajadas de tipos por parte del BCE a medio plazo obligará "desde ya" a la gran banca "cambiar de marcha" con fórmulas que impulsen sus ingresos, más que por el lado de los costes, donde las reducciones están "cada vez más limitadas".

Para finalizar, Cortina incide que "habrá que estar atentos al desenlace de la OPA de BBVA sobre Sabadell, a término en manos de los accionistas de la entidad a ser adquirida, que podría tener un impacto relevante en las actuaciones comerciales de los distintos grandes bancos españoles y demás entidades del sector".