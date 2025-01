Meta y X, las cifras de las compañías detrás de las redes sociales que agitan la arena política

Las redes sociales se han convertido en una gran herramienta política. Encienden polémicas, alimentan argumentarios e influyen en los resultados electorales cada vez de manera más incisiva. “En 2016 nos dimos cuenta de que se podía manipular a la gente fácilmente con las redes sociales. Ahora hay otro cambio de paradigma y es que se ha instrumentalizado abiertamente la plataforma X para hacer un arma política de primer nivel”, explica Miquel Pellicer, consultor de comunicación digital de la Universitat Oberta de Catalunya.

Detrás de estos espacios, intangibles y cada vez más influyentes, hay empresas cuyo tamaño y volumen de negocio no paran de crecer. Meta, la corporación que incluye a Facebook, Instagram o WhatsApp, tuvo unos beneficios al cierre de 2023 (último ejercicio completo disponible) de más de 39.000 millones de dólares (un 69% más que un año antes). Sus ingresos también marean, superó los 134.000 millones de dólares y la plantilla de la empresa en septiembre de 2024 estaba por encima de los 72.000 trabajadores. Sin embargo, hace unos días anunciaba un recorte del 5% de su plantilla, unos 3.600 puestos de trabajo que desaparecerán, explica, por su "menor rendimiento". En cuanto a usuarios, la compañía explica a infoLibre que no proporcionan datos desglosados, pero informan que, según los datos globales de septiembre de 2024, alcanzaron los 3.290 millones de usuarios diarios en sus aplicaciones.

La filial de la compañía que opera en España, Facebook Spain S.L., no goza de unas cuentas tan brillantes. En cuanto a resultados, perdió 36,3 millones de euros en 2023 y, aunque acometió despidos en 2022, mantiene una plantilla de 230 trabajadores, tal como se recoge en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid y a las que ha tenido acceso infoLibre. Su única sede en España está en la capital, en concreto, en un edificio de la firma Pontegadea Inmobiliaria, propiedad del grupo empresarial de Amancio Ortega.

La plataforma X, en cambio, es más difícil de evaluar, ya que no cotiza en bolsa y no presenta cuentas ante los reguladores. En 2022 Elon Musk adquirió la compañía por 44.000 millones de dólares y acometió una serie de despidos que también afectaron a España. En concreto, fueron despedidos 24 de los 29 trabajadores que la empresa tenía en la península por aquel entonces. “Musk redujo muchísimo el número de oficinas en todo el mundo y esto ha hecho que no exista prácticamente representación de X en España”, concluye Pellicer.

A nivel global se calcula que cuenta con 335 millones de usuarios activos, aunque las cifras no son oficiales. Lo que sí figura en los documentos de transparencia de la compañía —y que puede ayudar a ponderar su tráfico— es el número de quejas de usuarios que recibieron entre enero y junio de 2024: un total de 224 millones, denunciando contenidos violentos, conductas de odio, suplantaciones de identidad etc. Es difícil estimar el número total de empleados que tiene actualmente, aunque en enero de 2023 el propio Musk colgaba una publicación en su perfil de X donde afirmaba que contaba con 2.300 empleados en activo.

"Obtener datos financieros a nivel de España es casi imposible", apunta Santiago Giménez, consultor de comunicación y profesor en la OBS Business School. Explica que incluso en el ámbito del marketing es difícil ponderar el peso de la compañía, pero los informes del ramo señalan que los anuncios en la plataforma impactan aproximadamente en 12 millones de personas en España. Por debajo de Instagram, que llega a 23 millones, y de Youtube, que llega a casi 39 millones. "X es como una caja negra en la que no sabemos ni cuáles son los datos en inversión publicitaria, ni cuál es el retorno", concluye.

Influencia

Si la presencia en España de X como empresa es testimonial, su influencia, en cambio, es más relevante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo alusión a Musk y al papel activo que mantiene su red social en el apoyo a algunos candidatos presidenciales europeos, como el partido de la extrema derecha alemana AfD. “La internacional ultraderechista liderada por el hombre más rico del planeta ataca abiertamente a nuestras instituciones”, dijo Sánchez.

Los giros de estas compañías al son de los vientos políticos también tienen relevancia. En 2018, un Mark Zuckerberg compungido declaraba ante el Senado de Estado Unidos por el escándalo de Cambridge Analítica, en el que se acusaba a la red social de filtrar datos personales que terminaron sirviendo para interferir en las elecciones de 2016. En ese momento, la compañía se comprometió a establecer más reguladores de contenido y a luchar contra los bulos que pudiesen circular en la red. Sin embargo, tras la victoria de Donald Trump, el CEO de Facebook ha girado sobre sus talones y recientemente anunció que retiraría la verificación de contenidos de su plataforma. También, las políticas de diversidad en su empresa. Todo esto días antes de anunciar los despidos que acometerá a lo largo de este año. A los mercados no les molestó especialmente la decisión y, en la última semana, su cotización en bolsa ha crecido un 1,79%.

El valor de la plataforma X también ha ido variando en función de las maniobras de Musk, aunque aquí, de nuevo, las cifras no son claras. En enero de 2024, la firma de inversión estadounidense Fidelity revisó a la baja el valor de su participación en X. Se había devaluado en aquel entonces un 71,5% desde que en octubre de 2022 el magnate comprara la red social. Pero esa tendencia se rompió a finales del año pasado, cuando la gestora de fondos aumentó en meses sucesivos la valoración de la plataforma X y de xAI (empresa dedicada a la inteligencia artificial). Desde la filial del fondo en España, con la que ha hablado infoLibre, señalan que no están autorizados a dar información al respecto.