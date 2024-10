Premio para la investigación de EIC y Voxeurop, en la que participa infoLibre, sobre la estafa de los fondos 'verdes'

El Centro Europeo de Periodismo (ECJ) ha concedido este año uno de sus cinco premios de Periodismo Climático a la investigación que la red European Investigative Collaboration (EIC), a la que pertenece infoLibre, y Voxeurop llevaron a cabo sobre la estafa de los fondos supuestamente verdes que invierten en las empresas más contaminantes.

El proyecto, que ha sido elegido entre 197 candidaturas procedentes de 24 países europeos, ha sido galardonado en la categoría de lucha contra la desinformación climática. Y comparte honores con trabajos publicados por el alemán Süddeutsche Zeitung, la revista británica The Economist ,The Bureau of Investigative Journalism, The Financial Times y Disclose.

El premio fue entregado este jueves en la News Impact Summit: La Lucha contra la Desinformación Climática, que se celebró en Copenhague (Dinamarca).

El jurado ha destacado la investigación de EIC y Voxeurop como arma para “desenmascarar el greenwashing”, un engaño que practican grandes gestoras de activos como BlackRock y Vanguard, y bancos del tamaño de JPMorgan Chase y HSBC. Pero también las entidades financieras españolas: sólo las tres mayores, Santander, BBVA, La Caixa, invierten más de 1.000 millones de euros en las empresas más contaminantes del mundo. Según el jurado, la decena de investigaciones publicadas por los medio de EIC y el europeo Voxeurop “documentan las catastróficas deficiencias de la UE a la hora de garantizar que los fondos de inversión no acaban en proyectos que contribuyen a la destrucción del planeta”.

Entre los reportajes incluidos en la investigación se cuentan los 10.000 millones de euros que reciben Repsol e Inditex, dos de las firmas españolas que más CO2 emiten, de fondos de inversión supuestamente verdes. También los 21.000 millones que los franceses Crédit Agricole, BNP y Postal Bank invierten en empresas contaminantes.

De Suecia a Indonesia y Perú

En Noches de calor, el reportaje premiado de Süddeutsche Zeitung en la categoría de visualización de datos, hace un seguimiento de las temperaturas nocturnas en seis ciudades del mundo, y muestra cómo el calor afecta de forma desproporcionada a los barrios más pobres.

El ganador de la categoría de investigación ha sido una investigación de Voxeurop junto con la revista indonesia Tempo que destapa el blanqueamiento que Michelin y BNP Paribas han hecho en Europa de actividades contra el medio ambiente en Indonesia. La compañía francesa, asociada con la indonesia Barito Pacific, utilizó bonos verdes comercializados por BNP Paribas para financiar plantaciones de caucho en el país asiático. Una inversión supuestamente verde condujo, sin embargo, a la deforestación de amplias zonas.

Santander, Caixabank y BBVA invierten 1.000 millones en las empresas más contaminantes del mundo Ver más

The Economist y los estadounidenses .Coda son los ganadores en la categoría Historias y Soluciones con un reportaje sobre la lucha del Ártico sueco por el clima; en concreto sobre los esfuerzos de los sami por salvar su modo de vida frente a los intereses industriales modernos.

Finalmente, The Bureau of Investigative Journalism, en colaboración con The Financial Times y Disclose, han sido reconocidos con el premio a los Talentos Emergentes por desvelar que el Banco Santander contrató un bono petrolero de 1.000 millones de dólares para PetroPerú. Con él la compañía financió una refinería de petróleo vinculada al oleoducto Norperuano, que atraviesa un humedal amazónico protegido por el Convenio de Ramsar. El banco español no tuvo reparos en firmar la operación pese a que sus políticas de sostenibilidad le prohíben expresamente financiar proyectos que pongan en peligro los humedales protegidos por ese convenio internacional.

La fundación Centro Europeo de Periodismo (EJC por sus siglas en inglés) es una organización holandesa independiente sin ánimo de lucro con sede en Maastricht. Tanto los premios como la News Impact Summit han sido organizados en colaboración con la Google News Initiative.