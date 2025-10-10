Sabadell rechaza por "voluntaristas" las cifras de aceptación de la opa que sostiene BBVA

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, ha asegurado que las cifras de aceptación de la opa de BBVA, que esta entidad eleva al 50%, son "voluntaristas", ya que sus propias estimaciones indican que apenas "rozan el 30%", según informa EFE.

En una entrevista en Capital Radio, González Bueno ha indicado que los números, que "hemos hecho por delante y por detrás, por arriba y por abajo", muestran que la aceptación roza el 30%, es decir, que puede estar por encima o por debajo, pero no pasar de ahí.

Lo único que les consta de forma fidedigna son los datos de accionistas minoritarios, el 80% de los clientes del banco, pero que son "cifras minúsculas".

González Bueno, que en todo momento ha defendido que habrá una segunda opa, ha restado importancia al día después en caso de llevarse a cabo la operación y ha puesto el foco en lo realmente importante, que son los accionistas del Sabadell, y ha asegurado que en todo caso a la entidad "le queda cuerda para rato".

Los accionistas del Banco Sabadell tienen de plazo hasta la medianoche del viernes 10 para decidir si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA en su intento de tomar el control de la entidad catalana.

El resultado de la oferta pública de adquisición (opa) se conocerá el próximo 17 de octubre, fecha en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé anunciar el porcentaje de capital del Sabadell que ha aceptado el intercambio de sus acciones por títulos del BBVA.

Oliu (Sabadell) pide a los indecisos que "tiren a la papelera" el impreso de la opa

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido este viernes a los accionistas que aún no han decidido si acudir a la opa del BBVA que "tiren a la papelera" el impreso que han recibido para aceptarla. "Se equivocarían si lo firman y lo envían" porque "perderían valor", ha afirmado Oliu en una entrevista con Catalunya Ràdio durante la última jornada en la que los inversores pueden ir al canje de acciones.

BBVA y Sabadell convierten su batalla por la opa en un duelo comercial que copa prensa, televisión y Spotify Ver más

El Sabadell ofrece "un rendimiento seguro y unos dividendos asegurados", y es un banco "centrado en España y sencillo de comprender", mientras que el BBVA es "un banco internacional más complicado", ha señalado.

Oliu se ha mostrado confiado en que la opa no alcanzará el umbral del 50% necesario para completarse sin lanzar una segunda oferta, a pesar de que el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha sostenido que superará ese porcentaje "ampliamente".

Al valorar la medida del BBVA de ampliar hoy el horario de sus sucursales, Oliu ha señalado: "Estoy esperando que les den un gintonic a las nueve de la noche, para ver si alguien les vota".