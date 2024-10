La ministra de Igualdad anima a las víctimas de violencia sexual a denunciar: "La vergüenza está cambiando de bando"

"La vergüenza está cambiando de bando". La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado este lunes la "tristeza y decepción" que le han provocado las denuncias por violencia sexual hacia el ya exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, un caso que, añadió también, ha revelado que "España es un país en el que la legislación protege a las víctimas y pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales". "La sociedad española avanza por la vía de la igualdad y la lucha contra todo tipo de impunidad, y eso es un triunfo feminista", ha aseverado.

En una entrevista realizada por el director de infoLibre, Daniel Basteiro, durante el foro del periódico Octubre Trans celebrado este lunes, la ministra de Igualdad ha celebrado el cambio del paradigma de la ley del sólo sí es sí aprobada por su antecesora en el cargo, Irene Montero. "La sociedad española avanza por la vía de la igualdad y la lucha contra todo tipo de impunidad, y eso es un triunfo feminista", ha aseverado. En este sentido, ha recordado que todos los avances en esta materia se han producido a raíz de "un caso particular". "El caso de La Manada, el caso Nevenka, el caso Errejón", ha enumerado. Todos, ha dicho, han supuesto un "avance significativo".

En cualquier caso, ha lamentado que las víctimas no siempre acuden a las vías ordinarias para dar a conocer estos casos. Los datos hablan por sí solos. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 39,9% de las mujeres que sufren violencia sexual fuera de la pareja cuentan lo sucedido a una amiga. El 26,6% de ellas, a nadie. Y a denunciar sólo llega un 8%. Hoy, ha matizado, hay en cualquier caso un 15% más de denuncias. Pero "todavía hay personas que no pueden o no sienten que puedan dar el paso a la denuncia", ha lamentado.

Por eso ha querido poner el foco más allá. "Me gustaría insistir no ya a las víctimas, que muchas veces necesitan su tiempo, no se ven con fuerzas o no se reconocen como víctimas", ha argumentado la ministra, quien, en su lugar, ha puesto el foco en la familia y el entorno de estas mujeres, las cuales, en sus palabras, "muchas veces son esenciales para poder dar ese paso a la denuncia que permite que todos los mecanismos del sistema se pongan en marcha".

Sobre los mecanismos necesarios para que casos como el de Errejón no vuelvan a ocurrir, Redondo ha apuntado que la ley de paridad aprobada el pasado julio obliga a los partidos a establecer un plan de igualdad y un protocolo antiacoso que "permitan prevenir y reaccionar con máxima transparencia y agilidad en defensa de las víctimas". "Tenemos instrumentos", ha reconocido. Lo necesario es "poder activarlos". Y para eso, ha insistido, es necesaria una denuncia.