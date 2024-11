Directo | Harris o Trump: EEUU se prepara para una disputada noche electoral

18:13 h

En The Apprentice, el director Ali Abbasi nos muestra como un joven Donald Trump, interpretado magistralmente por Sebastian Stan, logra pasar de ser un torpe cobrador del frac en los apartamentos de su familia a ser un exitoso magnate multimillonario. Un camino que recorre aupado por las tres reglas del abogado Roy Cohn, un hombre amoral y sin escrúpulos que había asesorado en el pasado a varios presidentes republicanos y, entre otros, al senador Joseph McCarthy, famoso por su persecución de supuestos comunistas en las élites del país durante los años 50. La tríada de Cohn se podría resumir en los siguientes principios: primero, ir siempre al ataque; segundo, no admitir nada, negando y mintiendo en todo y, por último, no admitir nunca la derrota.