Con una camiseta negra de la selección argelina de fútbol y un pañuelo palestino sobre los hombros, el político y figura relevante en las redes sociales Ismaël Boudjekada compareció el jueves 6 de junio ante el tribunal de primera instancia de Nanterre (Francia) para defenderse del cargo de apología del terrorismo presentado contra él.

Frente a los cinco abogados que representaban a las tres asociaciones demandantes –Organización Judía Europea (OJE), Abogados sin Fronteras y Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo (BNVCA)–, Boudjekada, concejal del ayuntamiento de Grand-Charmont, en la región francesa de Doubs, está siendo procesado por los mensajes que publicó dos días después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

En las redes sociales X y TikTok, donde es muy prolífico, Ismaël Boudjekada publicó numerosos vídeos y mensajes que, según la policía, muestran “un apoyo inquebrantable a los palestinos”, como señaló en su introducción el presidente del tribunal, Hugo Georges.

Pero entre todo el contenido de la introducción, la acusación se dirige en particular a una frase, pronunciada en un vídeo publicado en TikTok y colgado en X: “Lo habéis seguido en las redes sociales, en los canales de noticias, Hamás, una organización de combatientes de la resistencia palestina, ha llevado a cabo una operación a gran escala contra colonos israelíes”.

Esa frase le costó a su autor veinticuatro horas de detención policial y una citación para comparecer ante los tribunales por apología del terrorismo “agravada por haber sido cometida en un medio de comunicación pública en línea”, explicó el presidente.

Estaba previsto que se celebrara una primera vista el 2 de mayo, pero finalmente el caso se aplazó debido a la ausencia del acusado, que se había marchado a Argelia durante varios meses y regresó poco antes de su nueva citación.

Con anterioridad, las asociaciones de la parte civil e Ismaël Boudjekada habían iniciado su enfrentamiento en las redes sociales, intercambiando mensajes, acusaciones e insultos. La vista se celebró por tanto en un ambiente relativamente tenso, acrecentado por la presencia en la sala de una quincena de partidarios del acusado.

Llamadas al orden del presidente

El presidente del tribunal, Hugo Georges, se vio obligado a intervenir en varias ocasiones. En primer lugar con el acusado, por dirigirse directamente, a veces con vehemencia, a las partes civiles que le interrogaban, cuando lo habitual es que responda al presidente. En varias ocasiones, el presidente tuvo que pedirle que “cuidara los términos por la serenidad de la vista” y que se dirigiera sólo a él.

Las partes civiles también fueron llamadas repetidamente al orden por su virulencia e interrupciones de las respuestas de Ismaël Boudjekada. “Le insto a usted y a todas las partes a que muestren la máxima moderación en sus comentarios”, dijo el presidente.

También al público, que en gran medida simpatizaba con la causa del acusado, apenas podía disimular su enfado ante algunas de las preguntas y observaciones de las partes civiles. Las exclamaciones, murmullos de descontento y protestas llevaron al presidente a amenazar varias veces con desalojar la sala.

Al ser preguntado por sus declaraciones, Boudjekada explicó que formaban parte del contexto más amplio de su trabajo en las redes sociales, aunque rechazó el calificativo de “influencer”. “He construído esta comunidad como reacción a los acontecimientos actuales y con mi propio lenguaje”, explicó.

¿Se puede ser terrorista y resistente? Sí Ismaël Boudjekada

La frase de la que se le acusa procede de un vídeo que forma parte a su vez de una serie de contenidos. No es cuestión pues de negarlo. “Podría arrepentirme, explicar que desde entonces me he dado cuenta de algunas cosas, pero sería una falta de respeto” a su comunidad, prosigue el concejal.

“¿Lo que pasó es dramático? Sí", respondió. “¿Quién va a alegrarse de la muerte de inocentes?” Pero en cuanto a la frase de la que se le acusa, “basta con abrir un diccionario. Semánticamente hablando, ¿Hamás resiste? Sí" “¿Y se puede ser terrorista y resistente? Sí”.

Para Ismaël Boudjekada, su acusación tiene su origen en “una circular, la de Dupond-Moretti, que criminaliza cualquier apoyo a la causa palestina”, acusó, refiriéndose a una circular emitida por el Ministerio de Justicia poco después del atentado de Hamás en la que se pedía a los fiscales que persiguieran por apología “las declaraciones que alababan los atentados, ensalzándolos como una resistencia legítima a Israel”.

Preguntado por Avner Doukhan, uno de los dos abogados de la OJE, sobre su análisis de Hamás y, en particular, sobre la diferencia entre su brazo armado y su brazo político, Ismaël Boudjekada dijo de este último: “No es una organización terrorista en el sentido que usted lo entiende en su país”.

“Hace más de quince años que me intereso por la causa palestina”, insistió Boudjekada, siguiendo los pasos de Stéphane Hessel, gran militante de la causa palestina.

El concejal también citó la declaración del general de Gaulle, realizada el 27 de noviembre de 1967, cuando se le preguntó por las consecuencias de la Guerra de los Seis Días, ganada por el Estado judío en junio de ese año. El general de Gaulle declaró entonces que el Estado hebreo “organiza una ocupación de los territorios que ha tomado, que no puede llevarse a cabo sin opresión, represión y expulsiones, y existe una resistencia contra él que califica de terrorismo”.

Soy Ismaël Boudjekada, no Ismaël Haniyeh Ismaël Boudjekada

Las preguntas de los abogados de las partes civiles dieron lugar a varios cruces de palabras con el acusado, a veces acaloradas, especialmente cuando el abogado Doukhan señaló que la carta de Hamás abogaba por la “yihad contra la invasión sionista”. "No soy teólogo. Eso no tiene nada que ver conmigo", respondió Boudjekada. "Hamás significa ‘Movimiento de Resistencia Islámica’. Es como Port-Salut, que lo lleva escrito", contestó el acusado en tono irónico (un anuncio de queso francés cuyo eslógan hace rima: “Port-Salut, c’est écrit dessus”, ndt).

El abogado de la OJE le preguntó entonces por las declaraciones del líder de Hamás, Ismaël Haniyeh, en las que calificaba el 7 de octubre de “día glorioso” en el que su organización había logrado golpear “en el corazón” de “la entidad sionista”.

“Estamos descubriendo la propaganda de guerra”, respondió burlonamente Boudjekada, añadiendo: “Estamos aquí para juzgar mis palabras, no las de otros. Yo soy Ismaël Boudjekada, no Ismaël Haniyeh”.

Varios abogados de las partes señalaron también que, a lo largo de la vista, el acusado no había utilizado los términos “Israel” o “Estado israelí”, sino sólo “entidad sionista”. “Sé distinguir entre sionistas pacíficos y sionistas extremistas del Likud”, explicó.

Por su parte, Boudjekada acusó a las asociaciones de la parte civil de ser ellas mismas el “caldo de cultivo del antisemitismo”. “Nos damos cuenta de que ciertas posiciones son instrumentalizadas por las asociaciones, que intentan hacer creer que ciertas opiniones sobre el 7 de octubre se basan en el odio a los judíos”, acusó. "Está prohibida cualquier crítica, cualquier intento de matizar lo que ocurrió el 7 de octubre.”

Cuando se utiliza el término “resistencia”, por supuesto que los hechos se presentan con un enfoque favorable Abogado Ilanit Chiche

"No puede haber ningún intento de explicar o contextualizar lo sucedido. El terrorismo es un horror y punto", replicó Aude Weill-Raynal, una de las dos abogadas de Abogados sin Fronteras. También denunció “una inversión diabólica en la que las víctimas se transforman en verdugos y en la que se responsabiliza a las asociaciones del antisemitismo".

“Tenemos derecho a ser críticos con el gobierno israelí”, insistió Ilanit Chiche, segunda abogada de la OJE, que reclama una indemnización de 15.000 euros. "Pero cuando se utiliza el término ‘resistencia’, por supuesto que los hechos se presentan con un enfoque favorable. No hay duda de ello", prosiguió, señalando que el 9 de octubre, cuando el acusado publicó sus mensajes, “todos los vídeos de las tropelías de Hamás estaban disponibles en Internet”.

El último representante de la parte civil en intervenir, el abogado de la BNVCA Franck Serfati, argumentó que el caso formaba parte del “fenómeno del wokismo”, que definió como una “inversión de valores”. “Lo bello se convierte en feo y lo justo en injusto”, alegó el abogado, invocando a Platón, para luego afirmar: “No tenemos el mismo paradigma que nos quieren hacer creer al otro lado del Atlántico”.

“Creo que este individuo es un depravado”, dijo el letrado Serfati, señalando con vehemencia a Ismaël Boudjekada, contra el que pidió “una pena de prisión, firme en parte”, saltándose sus prerrogativas e invadiendo las del fiscal.

“Los atentados del 7 de octubre fueron actos terroristas que el Sr. Boudjekada presentó con un enfoque favorable”, dijo la fiscal. “Resistencia es un término laudatorio", subrayó. “Y, al hacerlo, pone en valor las acciones de Hamás". “También se ha pasado toda la vista justificándolos”, señaló la fiscal, repitiendo los comentarios del acusado que contextualizaban los atentados con frases como: “No cayó del cielo” o “es sólo un acontecimiento en una larga lista de acontecimientos”.

La fiscal solicitó una pena condicional de doce meses de prisión y una inhabilitación de elegibilidad de cinco años.

¿Qué viven los palestinos sino terror? Nabil El Ouchikli

“Aquí tenemos unas partes civiles que se niegan a entender las explicaciones del señor Boudjekada y tenemos una fiscal que no ha entendido nada”, contraatacó el abogado de Ismaël Boudjekada, Nabil El Ouchikli, en su alegato final.

"Si consideran que los atentados de Hamás del 7 de octubre son actos de terrorismo, ¿cómo califican los ataques y masacres cometidos por el ejército israelí desde entonces? ¿Qué están viviendo los palestinos sino terror? Y decir terror es quedarse corto.”

“El derecho internacional consagra el derecho a la resistencia, incluso con las armas”, afirmó El Ouchikli, citando la resolución de Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1970 que afirma “el derecho inherente de los pueblos colonizados a luchar, por todos los medios necesarios a su alcance, contra las potencias coloniales que reprimen su aspiración a la libertad y la independencia”.

“Hamás es una organización política situada en una zona colonizada y, por tanto, tiene derecho a la resistencia, incluso armada”, añadió el abogado, antes de precisar que “esto no significa que la glorifiquemos”. En cualquier caso, su cliente “no lo justificó. No la glorificó. Lo ha explicado históricamente".

El tribunal de Nanterre se pronunciará el jueves 20 de junio.

