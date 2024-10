La rapidez y la violencia de los bombardeos sobre Beirut crean una especie de estupefacción, tanto en Líbano como fuera de él. Y la letanía de muertos anónimos y a los que no se da sepultura , a menudo civiles, que se acumulan bajo los ataques supuestamente selectivos del ejército israelí, tiene ahora un efecto anestésico.

Como señaló el historiador Vincent Lemire en France Inter el 4 de septiembre, unos días antes de la ofensiva contra el sur de Líbano y Beirut: "No conocemos las historias ni los rostros de los muertos en Gaza. Hay al menos 40.000, entre ellos 30.000 mujeres y niños en Gaza, inocentes por definición... Estas cifras tienen un efecto anestésico sobre nosotros. Hace unos meses, planificábamos emisiones especiales porque se había alcanzado la cifra de 30.000 muertos. Pero hoy este número no significa nada para nosotros. Tenemos que relacionarlo con nuestra cotidianeidad para que sigan golpeándonos".

Guerra de venganza

Pero como no es seguro que ni siquiera esta comparación sea suficiente para tocar la fibra sensible, quizá convenga hacer otro paralelismo. Si tomamos las cifras dadas por los Ministerios de Sanidad de Gaza y Líbano y añadimos una estimación baja de las víctimas anónimas y sin enterrar que aún yacen bajo los escombros, llegamos al menos a 60.000 muertos directos por la artillería y los ataques aéreos israelíes.

En otras palabras, durante el último año, Israel ha cometido el equivalente a una masacre del 7 de octubre cada semana. Sin embargo, ningún dirigente occidental ha corrido a Ramala o Beirut para expresar su horror ante la carnicería. Ningún jefe de Estado o de gobierno ha asegurado a los pueblos palestino y libanés su pleno apoyo frente a la agresión.

Es cierto que, desde un punto de vista antropológico, el teatro de crueldad desplegado por Hamás durante las masacres del pasado octubre no se parece a los actos cometidos por el ejército israelí durante el último año. Y el principio inalienable de que "una vida vale una vida" no es incompatible con la idea de que el macabro balance de cadáveres en uno y otro bando no basta por sí solo para comprender el sufrimiento implicado.

Pero el hecho es que el gobierno israelí ha sido responsable, de media, de la muerte de más de 1.200 personas cada semana durante el último año, y que los líderes occidentales son responsables de proporcionar apoyo político y militar a esta masacre sin fin, que no hace distinción, como tampoco la hizo Hamás el 7 de octubre de 2023, entre civiles y combatientes.

Esta guerra emprendida por Israel —una guerra de represalia y disuasión, pero también de venganza— está derramando ríos de sangre, y las manos de los dirigentes occidentales —y sobre todo de Estados Unidos, con Joe Biden y Kamala Harris a la cabeza— están manchadas, hasta el punto de que comparten la responsabilidad con los criminales que gobiernan Israel.

En el mundo posterior al 7 de octubre, que ya estaba preparado tras el 11 de septiembre y los cientos de miles de muertos en Irak y Afganistán, es la propia noción de población civil la que está siendo borrada, al menos si estos civiles tienen la desgracia de ser árabes o musulmanes.

El borrado de civiles

No se trata sólo de que los muertos y prisioneros israelíes tengan nombres, rostros e historias, a diferencia de los cuerpos que se pudren en las fosas comunes de Gaza, enterrados en los escombros de los suburbios del sur de Beirut o recluidos en cárceles inaccesibles del Negev.

El hecho es que un cuerpo palestino o chií ya no vale nada a los ojos de los israelíes en particular, y de Occidente en general, como se desprende de la magnitud de las cifras que manejamos hoy en día.

Si medimos no sólo las muertes causadas directamente por los bombardeos israelíes en Gaza, sino también todas las víctimas indirectas, en particular como consecuencia de las enfermedades y la falta de acceso a la atención sanitaria, sin duda podemos duplicar fácilmente la cifra de 60.000 víctimas, sin llegar a las 186.000 víctimas que contabilizóThe Lancet en una reciente publicación.

Esto significaría que con una estimación plausible de 120.000 muertos en Gaza, ya habría alrededor de cien muertos palestinos por cada muerto israelí el 7 de octubre. Son cifras asombrosas, comparadas con una proporción de 7 a 1 durante la primera Intifada y de 3 a 1 durante la segunda.

Otro ejemplo de la profunda discrepancia entre el número de cuerpos y vidas a uno y otro lado de la barrera de Gaza o del río Litani: la ofensiva israelí en Líbano fue justificada por su gobierno por la necesidad de permitir a los 60.000 desplazados del norte de Israel regresar a sus hogares. Sin subestimar la insoportable vida de estas personas, que Mediapart documentó en un reciente informe, ¿cómo es posible aceptar tal justificación cuando se hace a costa del exilio forzoso de más de un millón de libaneses?

Complicidad occidental

Occidente es responsable de la aniquilación de civiles libaneses y palestinos en más de un sentido. En primer lugar, al suministrar las armas y las divisas necesarias para esta carnicería. En el mismo momento en que golpeaba Beirut y Estados Unidos afirmaba no haber sido informado, el gobierno israelí se complacía en anunciar una nueva ayuda de 8.700 millones de dólares de su aliado estadounidense.

¿En qué mundo puede considerarse lógico, como ocurrió el pasado mes de abril cuando se levantó el veto republicano en el Congreso, liberar una "ayuda" comparable para Ucrania, atacada por el régimen de Putin, para Taiwán, bajo la presión del régimen chino, y para Israel, que fue capaz de destruir la amenaza que suponía el Hezbolá libanés en cuestión de días tras haber reducido a escombros la infraestructura de Hamás?

En segundo lugar, negándose a reconocer un Estado palestino, salvo raras excepciones como Noruega, Irlanda y España. La decapitación de Hezbolá ha puesto patas arriba Oriente Próximo, una acción que está demostrando que la amenaza iraní para Israel sigue siendo limitada, dado que el régimen de los mulás está cuestionado internamente y es incapaz de competir militarmente con un Estado judío apoyado por Estados Unidos.

En este momento crucial en el que, de nuevo, se producen tantos movimientos geopolíticos, urge una acción diplomática que fuerce la creación de un Estado palestino, sin el que la lógica asesina y genocida en curso difícilmente encontrará tregua.

Por último, la liberación de los rehenes que siguen vivos en manos de Hamás debe seguir ocupando un lugar prioritario en la agenda, pero ¿quién puede seguir creyendo que el gobierno de Netanyahu no es tan culpable de su trágico destino como Hamás, tras haber echado por tierra varias rondas de negociaciones en Doha y haber eliminado a Ismaël Haniyeh, el líder de Hamás, que las supervisaba en una línea menos intransigente que la de Yahya Sinwar?

Los límites de la estrategia

En un momento en que el ejército israelí se regodea hasta la ironía publicando en X una imagen del alto mando del movimiento chií libanés con las palabras: "Buscamos “desmantelado” en Internet, y ésta es la imagen que apareció", el triunfo táctico de Netanyahu no debe ocultar que se basa en un desastre anunciado.

En palabras del redactor jefe del diario Haaretz, Aluf Benn, "antes de convertir el Líbano en otra Gaza", Israel debe darse cuenta de que existe "otra manera más allá de la fuerza desenfrenada de traer a casa a los rehenes de Gaza y a los habitantes del norte". Y que desmilitarizar lo que queda del arsenal de Hezbolá no es imposible sin destruir la vida de cientos de libaneses. Aluf Benn nos recuerda que si los israelíes ya no viven, como hace unos años, con máscaras antigás permanentemente a mano, se debe en gran parte al desmantelamiento del arsenal químico sirio, conseguido gracias a la presión diplomática y no a una destrucción indiscriminada que distinga entre civiles y combatientes.

Hay que reconocer que la operación del ejército israelí contra Hezbolá es tan amplia y tan eficaz que es imposible predecir las consecuencias de la respuesta iraní o si dará lugar a un nuevo statu quo en beneficio de Israel o a una profunda reconfiguración de los mapas políticos e incluso geográficos de toda la región.

A pesar de los rodeos de varios dirigentes chiíes del Líbano e Irán, que prometen regularmente a Israel las puertas del infierno, no debemos pasar por alto el hecho de que el poder político sigue estando respaldado en gran medida por la fuerza militar y que la actual demostración de fuerza del Estado hebreo sólo puede tener un profundo efecto en sus adversarios actuales y futuros.

En este contexto, no podemos tomarnos al pie de la letra las declaraciones procedentes de Hamás o Hezbolá anunciando que la nueva generación de combatientes está más motivada y preparada que la que se ha roto en los últimos meses en Gaza o en los últimos días en Líbano. Pero debemos seguir recordando que la devastación de la franja palestina y las decenas de miles de muertos, amputados, heridos y huérfanos que allí se encuentran constituyen un terreno abonado para futuros atentados.

También debemos recordar que los asesinatos selectivos cometidos por Israel han llevado la mayoría de las veces a individuos aún más decididos a la cabeza de las organizaciones que luchan contra él. Ya sea en el seno del Hezbolá libanés o, más recientemente, con la elección de Yahya Sinwar como jefe de Hamás este verano.

¿Una victoria para Sinwar?

Desde hace varios días, el ejército israelí investiga las razones por las que Sinwar cortó recientemente todos los contactos con el exterior que mantenía desde hacía once meses: ¿fue un acto deliberado o una señal de que el líder de Hamás en Gaza había resultado herido y muerto en un nuevo bombardeo del ejército israelí sobre la martirizada franja?

Al ritmo al que el ejército está eliminando a sus oponentes, el nuevo líder de Hamás bien podría ser el último trofeo blandido por Netanyahu. Tras la rápida decapitación de Hezbolá, el asesinato de los principales dirigentes de Hamás, ya sea en Gaza con las probables muertes de Mohamed Deif y Marwan Issa o en Líbano con la muerte del líder de la organización en el País de los Cedros, Fateh Sherif Abu el Amin, anunciada el lunes 30 de septiembre, tras la eliminación del número 2 de Hamás, Saleh el-Arouri, el pasado mes de enero en Beirut. Y ahora también con el atentado, el lunes 30 de septiembre, contra dirigentes del FPLP en pleno corazón de los barrios suníes de la capital libanesa, que hasta entonces se habían salvado.

Sin embargo, nada hace pensar que el líder de Hamás en Gaza haya corrido la misma suerte que su homólogo de Hezbolá. Sea como fuere, incluso si resulta ser póstumo, es necesario comprender cómo el actual triunfo de Netanyahu no es paradójicamente incompatible con una victoria de Sinwar, una victoria que ante todo sería estratégica. La facilidad con la que Israel eliminó a Hassan Nasralá y a la cúpula de Hezbolá, apoyándose necesariamente en un nivel de inteligencia y de infiltración en el partido chií, además de en bombas estadounidenses de 900 kilos, subraya el misterio de la ceguera que permitió las masacres del 7 de octubre, y la longevidad del líder de Hamás desde hace un año.

Guerra mística

La victoria de Sinwar fue también una victoria política. Lo que la aniquilación de Gaza y ahora la ofensiva relámpago en Líbano demuestran es que ni Hamás ni Hezbolá tenían los medios para destruir Israel. Sin embargo, Sinwar habrá conseguido en gran medida destruir lo que podía destruir de Israel. Es decir, ni su ejército ni su territorio (a pesar del profundo trauma que supuso la incursión de asesinos palestinos en suelo israelí el 7 de octubre de 2023), pero sí la mayor parte de su legitimidad, en un momento en el que se sospecha que Israel no ha "tomado todas las medidas a su alcance para impedir la comisión [...] de cualquier acto" de genocidio en palabras de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado una orden de detención contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel por “crímenes contra la humanidad”.

También una victoria ideológica. Al enmarcar la causa palestina en una lógica extremista, religiosa, escatológica y ciega a la distinción entre civiles y combatientes, Sinwar ha cristalizado la hegemonía en Israel en una ultraderecha igualmente extremista, religiosa, escatológica y ciega a la distinción entre civiles y combatientes. Esta extrema derecha ya existía en ciertos sectores de la sociedad, pero no había impuesto su agenda hasta tal punto en una sociedad israelí que, en gran medida, quedó en shock tras las masacres del 7 de octubre.

Ver al Primer Ministro israelí, que nunca ha hecho de la religión uno de sus atributos políticos, blandir en la ONU un mapa de Oriente Próximo en el que designa a Irán, Irak, Siria y Yemen como "La Maldición", y "La Bendición" a Egipto, India y Arabia Saudí, es asistir a la reconfiguración de un enfrentamiento político en una guerra mística.

En el mismo discurso, Benjamin Netanyahu instó a los países occidentales a elegir bando, como si no hubieran decidido ya permanecer al lado de Israel sea cual sea la locura de su gobierno. Eso, a riesgo de que civiles occidentales, judíos y no judíos, sean atacados mañana por fanáticos islamistas alimentados por la complicidad occidental en las masacres de civiles que se están perpetrando en Palestina y Líbano.

También existe el riesgo de que a los gobiernos occidentales y a sus ciudadanos, que no han sabido ejercer presión sobre ellos, les resulte imposible mirarse a la cara el día —sin duda lejano— en que sea posible salir de su estupor y ver la magnitud de los daños, una vez que se haya asentado el polvo en Oriente Próximo, los periodistas palestinos ya no estén en el punto de mira, los periodistas de otros países puedan entrar en Gaza y los abogados internacionales y los investigadores de la CPI hayan podido hacer su trabajo.

Si hoy razonamos como Bush, Netanyahu, Sinwar o Putin, sólo podemos pensar el mundo según un eje del bien y un eje del mal, del que hoy es difícil saber si es el primero o el segundo el que vincula a Teherán y Damasco o a Washington y Jerusalén.. Pero si seguimos creyendo que la fuerza del derecho puede prevalecer sobre la ley de la fuerza, es urgente frenar el brazo vengativo de un país que se supone refugio de un pueblo que ha sufrido un genocidio y aliado de un Occidente que no ha renunciado a todos los valores que reafirmó tras la Segunda Guerra Mundial.