Hezbolá debe sentirse muy solo. Desde que el Ejército israelí trasladó el principal escenario de la guerra de Gaza a territorio libanés, la cadena de mando del Partido de Dios ha sido golpeada sin tregua. Su infraestructura ha sido destruida y sus mejores oficiales eliminados, sin que la República Islámica de Irán, su poderoso patrocinador, y en particular los Guardianes de la Revolución Islámica (Pasdaran) que lo crearon en 1982, hayan pretendido siquiera intervenir directamente.

Sin embargo, desde el comienzo de la guerra de Gaza, Teherán viene prometiendo incendiar la región en caso de guerra total entre Israel y su aliado libanés. Ahora la guerra total parece estar muy cerca. Los días 17 y 18 de septiembre, varias oleadas de explosiones dirigidas contra los buscas y los walkie-talkies causaron casi 40 muertos y más de 3.000 heridos, entre ellos mujeres y niños.

Después, el ataque a Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, eliminó a Ibrahim Akil, veterano de las operaciones secretas de la organización chií y jefe de la fuerza Al-Radwan, única unidad capaz de llevar a cabo operaciones de infiltración en territorio israelí. También murieron unas sesenta personas, muchas de ellas oficiales, decapitando a gran parte de los cerebros de esta unidad de élite.

A este ataque siguieron cientos de bombardeos por todo el territorio libanés, que dejaron cientos de muertos y miles de heridos. Es cierto que el Ejército israelí se ha abstenido hasta ahora de llevar a cabo ninguna ofensiva terrestre, pero la tregua que se discute en Nueva York no se ha materializado, y esto podría ocurrir pronto.

El jueves 26 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que su país seguiría golpeando a Hezbolá "con todas sus fuerzas" hasta que las decenas de miles de personas desplazadas del norte de Israel desde el 7 de octubre pudieran regresar a sus hogares. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, añadió incluso que "la campaña debe terminar de una sola manera: el aplastamiento de Hezbolá y la eliminación de su capacidad de dañar a los habitantes del Norte".

Sin embargo, Teherán todavía no parece dispuesto a intervenir directamente contra Israel, aunque hayan surgido diferencias entre las distintas facciones a este respecto.

Líneas rojas

El general Hossein Salami, comandante del cuerpo Pasdaran y partidario del ala dura dentro del régimen, había prometido que estos atentados no quedarían impunes y que habría represalias masivas. Ya lo había dejado claro el 19 de septiembre, en una carta abierta a Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá. Pero al dejar claro desde el principio que se trataría de una "respuesta abrumadora del Eje de la Resistencia [fuerzas proxy o aliadas de Irán en la región –nota del editor]", estaba indicando claramente que Irán no participaría abiertamente en esta respuesta.

Sin embargo, los ataques con localizadores dejaron heridos a varios diplomáticos iraníes destinados en Beirut, entre ellos el embajador Mojtaba Amani, que tuvo que ser trasladado a Teherán para ser operado. Pero al día siguiente, los medios de comunicación iraníes se apresuraron a señalar que no había resultado herido de gravedad, excusando así la débil reacción iraní.

La República Islámica tampoco reaccionó ante el asesinato, el 31 de julio, de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, en un complejo gubernamental en pleno centro de Teherán, ante lo que se consideró una humillación sin precedentes para el régimen que, unido como nunca, prometió inmediatamente vengar su muerte. Una amenaza que todavía no ha cumplido.

Aunque Hezbolá ha sido golpeado por todos lados y parece debilitado, el régimen iraní parece creer que Israel aún no ha cruzado las últimas líneas rojas que le obligarían a entrar directamente en el conflicto. La principal línea roja podría ser un ataque contra la fuerza de misiles balísticos de Hezbolá. Compuesta por misiles de largo alcance capaces de alcanzar las principales ciudades israelíes, Teherán la considera parte de su línea de defensa en caso de ataque israelí o estadounidense.

Sin embargo, parece que ahora existen diferencias entre Teherán y Hezbolá sobre el compromiso de Irán. Desde el inicio de la guerra en Gaza, Irán ha dejado claro que no desea que se produzca una conflagración general en Oriente Próximo, en la que Estados Unidos podría ponerse del lado de Israel. Esta postura fue reafirmada por Massoud Pezechkian, el nuevo presidente iraní, el lunes 23 de septiembre en una sesión informativa en Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Declaró que Irán no caería en la trampa tendida por los israelíes, que quieren extender la guerra a toda la región.

Los ataques con misiles contra Israel fueron un fracaso. Irán no puede permitirse un segundo fracaso Clément Therme — Especialista en Irán

Por otra parte, su aliado libanés ya no parece estar en la misma línea. Según el sitio web Axios, que cita de forma anónima a dos funcionarios israelíes y a un diplomático occidental, Hezbolá ha pedido al Gobierno iraní que ataque directamente a Israel. Sus interlocutores respondieron que "no era el momento adecuado".

"Hay que tener en cuenta el marco temporal de la situación", señala Clément Therme, especialista en Irán y profesor de la Universidad Paul-Valéry de Montpellier. "Desde luego, no habrá una respuesta contundente de Teherán a corto plazo. En primer lugar, porque el régimen no tiene capacidad operativa para llevar a cabo ataques masivos en suelo israelí. Tras el ataque a su consulado en Damasco el 1 de abril, el envío de misiles a Israel fue un fracaso. Irán no puede permitirse un segundo fracaso. Pero nada indica que esta posición no vaya a cambiar a largo plazo".

El investigador ve tres factores que explican la "moderación actual" de Irán: "En primer lugar, una represalia directa contra Israel comprometería la política de apertura del régimen iraní, como demuestra la presencia del presidente Massoud Pezechkian en la Asamblea General de la ONU. Luego está la fuerte presión interna ejercida por una población descontenta, que el régimen tiene que gestionar. Por último, el régimen es muy consciente de que ni Rusia, que no tiene la misma agenda que Irán, ni China, que obtiene la mayor parte de su petróleo del Golfo, quieren ver una escalada en la región".

Una cuarta razón, inconfesable para el régimen aunque es un temor que le corroe, es la perspectiva de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Una explosión en la región antes de las elecciones sería totalmente desfavorable para su oponente demócrata, e Irán lo sabe.

Dentro de este Eje de Resistencia, un jugador ha desaparecido: Bashar al-Assad

Como anunció el jefe de los Pasdaran, el general Hossein Salami, la respuesta iraní debe seguir siendo, por tanto, asimétrica, a través de sus aliados del Eje de la Resistencia, en particular los rebeldes yemeníes Houthi y la Resistencia Islámica en Irak, un nebuloso grupo de milicias iraquíes financiadas por Irán. En los últimos días, estas dos organizaciones han reivindicado la autoría de varios ataques con drones en territorio israelí.

Según Reuters, que cita siete fuentes distintas, Irán actuó recientemente como intermediario en las negociaciones secretas entre Rusia y los hutíes con vistas a transferir misiles de alto alcance al grupo. Hasta la fecha, la transferencia de los misiles Yakhont, también conocidos como P-800 Oniks, aún no se ha producido. Permitirían a los rebeldes atacar buques comerciales en el Mar Rojo con mayor precisión. Y aumentar así la amenaza para los buques de guerra estadounidenses y europeos que los defienden.

Pero dentro de este Eje de Resistencia, ha desaparecido un jugador: Bashar al-Assad. Mientras que Hezbolá había desempeñado un papel fundamental para evitar el derrumbe del régimen alauita, a costa de miles de muertos, el dictador sirio no ha dicho ni una palabra para expresar su solidaridad con el partido chií. Tampoco le ha dado el más mínimo apoyo.

Es cierto que ni Hezbolá ni Teherán esperan mucho de él. Hassan Nasrallah, en un discurso pronunciado el 11 de noviembre de 2023, ya lo había dejado claro: "No podemos pedir más a Siria y debemos ser realistas. [...] El país lleva doce años sumido en una guerra global. A pesar de su difícil situación, apoya a la resistencia y está sufriendo las consecuencias".