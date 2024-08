Claire Palou, campeona de Francia sub-21 en 2021, tenía todas las posibilidades de estar en la línea de salida de las pruebas de mediofondo (1.500 metros y 3.000 metros obstáculos) en los Juegos Olímpicos de París (JO). Pero en 2022, su salud mental y su carrera acabaron explotando por la presión del deporte de alto nivel, pero sobre todo por la violencia sexual que sufrió durante su formación deportiva, desde el instituto hasta el prestigioso Insep (Instituto nacional del deporte, habilidades y rendimiento), donde se entrenan los mejores atletas de Francia.

En 2023, la corredora denunció ante las autoridades de la Federación Francesa de Atletismo (FFA) y del Insep que había sido amenazada y acosada sexualmente –según reveló una investigación de L’Équipe– por su compañero de entrenamiento, Jimmy Gressier, plusmarquista francés de los 5.000 metros. Gressier no fue sancionado después de que un expediente disciplinario concluyera que "no había pruebas formales".

La investigación penal abierta a raíz de un informe del Insep fue archivada el pasado 4 de julio por "infracción insuficientemente grave", según ha podido saber Mediapart a través de la Fiscalía de París. "Las investigaciones revelaron que, tras una relación consentida de varias semanas, Jimmy Gressier había seguido manteniendo un comportamiento ambiguo, al que puso fin cuando se dio cuenta de que su interlocutora ya no deseaba seguir", declaró el fiscal. La investigación se cerró sin que Claire Palou hubiera sido interrogada por la comisaría encargada de la investigación.

Contactado por Mediapart, el abogado de Jimmy Gressier, Antoine Maisonneuve, señaló que su cliente "siempre había sido claro al impugnar las acusaciones que se le hacían".

Por su parte, la FFA afirmó que "asume la presencia" del corredor y de su colega Wilfried Happio, acusado de violencia doméstica (ver último apartado), "en la medida en que, a día de hoy, siguen gozando de la presunción de inocencia". "Es falso afirmar que la FFA no se toma en serio los casos de violencia sexista y sexual", insiste la federación, que ha contratado personal "para apoyar la actividad de los órganos disciplinarios, que no deja de aumentar". Aunque reconoce que es "consciente del inmenso trabajo que queda por hacer para erradicar estos males".

Fabien Canu, Director General del Insep, se había disculpado ante los diputados por la "falta de información" sobre las violencias sexistas y sexuales en su establecimiento. En septiembre de 2023, Claire Palou y su compañera de formación Emma Oudiou acusaron tanto al Insep como a la FFA ante una comisión de investigación parlamentaria. Al término de sus trabajos, la comisión pidió una "investigación amplia y sistemática" sobre la violencia sexual, sexista y psicológica en todas las federaciones, con el fin de luchar contra una "omertá todavía demasiado extendida", "reforzada en vísperas de los Juegos Olímpicos".

Claire Palou, de 22 años, denuncia la omertá y la inacción, señalando que existe una cultura sexista y a un ambiente hipersexualizado. También confiesa la "repugnancia" y la "desesperación" que se han apoderado de ella ante un entorno que, a sus ojos, deja de lado a las víctimas.

Mediapart: Como una de las grandes esperanzas del atletismo de fondo, no participará en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, dos hombres acusados de violencia sexista y sexual, Jimmy Gressier y Wilfried Happio, forman parte de la delegación francesa. ¿Qué siente?

Claire Palou : Repugnancia. Es un mundo que ya me da asco, así que no me da ninguna pena no estar en los Juegos Olímpicos; podría haberlo hecho de sobra, estuve a punto de participar en Tokio hace tres años, así que con la progresión normal era el siguiente paso lógico. No me sorprende que ellos estén ahí y no nosotras, las mujeres, las víctimas. Es un reflejo de la Federación Francesa de Atletismo y de Francia, es un reflejo de la sociedad. Ya ni siquiera extraña.

¿Cuándo alcanzó el punto de ruptura con el mundo del atletismo de alto nivel?

Me sentí mal durante mucho tiempo. Me hundí durante meses, tomé drogas. Pero todo explotó hace dos años, en abril de 2022, cuando empecé a tener muchos pensamientos suicidas. Tenía 20 años. Estuve a un paso de hacerlo.

Había hecho una concentración en Sudáfrica con mi grupo de entrenamiento, con Jimmy y mi entrenador. Me sentía muy mal, lloraba todos los días. Nadie entendía mi nivel de angustia. Ya estaba yendo a una psicóloga especializada en deporte de alto nivel, y mi entrenador pensaba que estaba bien atendida.

Cuando mencioné mis pensamientos suicidas, la psicóloga se asustó. Me recomendó que fuera a ver al médico del Insep para que me prescribiera una medicación. Fui, la receta estaba ya preparada y sólo me hizo unas preguntas rápidas.

En mayo de 2022, los antidepresivos me sentaron muy mal. Estuve hospitalizada varios meses, en París, en Saboya, cerca de casa de mis padres, y luego en Lyon.

Cuando "L'Équipe" hizo público el asunto el pasado mes de febrero, recibí muchos insultos en las redes sociales: "puta loca", "zorra"

¿Consiguió usted hablar con algún sanitario sobre la violencia que denunció durante su formación como atleta?

Intenté hablar con la psicóloga, pero fue una puerta que se cerró cuando apenas había comenzado a abrirla. Eso me devolvió al esquema de "lo que me ha pasado no es grave, lo que importa son las competiciones".

Mis palabras parecía que habían alterado mi estado psicológico y, por tanto, mi rendimiento. No tenía que haber dicho nada.

Pude empezar a hablar de ello en el verano de 2022, cuando estuve hospitalizada en Saboya, donde una psicóloga me sacó todo. Ella dio nombre a las cosas que me habían pasado: una violación a los 15 años cuando estaba en clase de deportes en el instituto, dos agresiones sexuales en fiestas entre deportistas cuando tenía 17 y 18 años, y acoso sexual y amenazas de Jimmy Gressier.

Fue un jarro de agua fría. Pero me quité un peso de encima y por fin entendí por qué sufría tanto. Salí de la negación.

El hecho de que fuera agredida por varios chicos o adultos en este entorno de atletismo de alto nivel da crédito a la teoría de la violencia sistémica…

Sí. También me di cuenta de que había vivido lo mismo que mi compañera de entrenamiento Emma Oudiou [que también dejó el atletismo de alto nivel tras denunciar agresiones sexuales y ahora es activista -ndr]. En el deporte esto se multiplica por diez. Lo vivimos, pero además se nos impide denunciarlo.

Emma Oudiou dice que tenemos una relación completamente diferente con nuestro cuerpo, que nos encontramos desprotegidas ante los hombres, que no hay barreras como en la vida cotidiana. Creo que tiene razón. A esto se añade un entorno patriarcal y sexista, que refuerza la agresividad.

¿Qué ha vivido en Insep, en su grupo de entrenamiento mixto, donde las mujeres son minoría?

Comentarios sexistas recurrentes. Cuando yo reaccionaba, me decían que era una "pesada", que no tenía gracia. La primera vez que conseguí decir algo fue cuando un compañero, durante un ejercicio de musculación, me dijo que mis shorts me hacían un “culo bonito”. Le dije que no tenía que hacerme ese tipo de comentarios. Me contestó: "Deberías dar las gracias".

Los deportistas no tienen educación alguna en estos temas. Todo el mundo hace lo mismo y dicen que está bien.

En otra ocasión, sugerí un recorrido para un entrenamiento. Las reacciones fueron: "¿Ahora mandan las mujeres?", "Vale, somos tus perritos falderos" y empezaron a seguirme, ladrando.

Como no quería ponerme a mal con ellos, no dije nada, sólo fingí reírme. Pero era muy molesto. No paraba de mandar mensajes a mi novio para decirle que no podía aguantar más esos comentarios.

La investigación abierta en octubre de 2023 por la fiscalía de París sobre el acoso sexual de Jimmy Gressier se archivó a principios de julio. Se había abierto a raíz de un informe del Insep, que concluyó, tras una investigación disciplinaria, que no había pruebas...

No sabía que la investigación se había archivado. Ni siquiera me entrevistó la comisaría encargada de la investigación. No entiendo cómo es posible. Simplemente me preguntaron si quería presentar una denuncia, y al final desistí. Había denunciado el acoso y las amenazas a la gendarmería de Isère, pero ni siquiera sé si esos elementos se transmitieron a la policía de París... Me hubiera gustado que se tomaran las cosas más en serio.

¿Por qué no presentó una denuncia contra Jimmy Gressier?

Ya he tomado distancias de todo eso. Acabamos de terminar la investigación preliminar sobre la denuncia por violación que presenté contra el hombre que me agredió cuando era estudiante de atletismo. No he tenido ya ganas de presentar cargos contra Jimmy y embarcarme en otro juicio.

Pero eso no es lo más grave que me ha pasado. El hecho de que se supiera y que apareciera en los medios de comunicación también fue un horror. Cuando L'Équipe hizo público el asunto el pasado mes de febrero, recibí un montón de insultos en las redes sociales: "puta loca", "zorra".

Ya no tengo armas para luchar. Mi situación es desesperante. La federación me ha traicionado tanto que estoy indignada.

He vivido todo este asunto como una gran traición. Es duro ver que Jimmy sigue entrenando con mis antiguos monitores y que nada ha cambiado

¿Cómo llegaron los abusos de Jimmy Gressier que usted denuncia a oídos de la Federación de Atletismo y del Insep?

En abril de 2023, después de darme cuenta de todo lo que me había pasado, pedí una reunión con el director del Insep, el director técnico nacional de la Federación Francesa de Atletismo y el comité de ética de la federación, en presencia de mis padres. Les expliqué que Jimmy me había acosado sexualmente, sin entrar en detalles.

Desde esa primera reunión, me dijeron: "Es mejor para todos que no salga en la prensa" y "mientras no haya denuncia, la justicia no intevendrá" [“palabras desmentidas por las partes”, según la FFA].

A pesar de todo, salí de la reunión con alguna esperanza, porque me habían dicho que no debería tener miedo y que nadie era intocable. Una enfermera del Insep me tomó declaración en mayo de 2023 y se inició una investigación interna.

Pero luego vino una decepción tras otra. No tenía más información. Cuando en julio de 2023 llamé por teléfono al responsable de la investigación en la federación para pedirle noticias, me dijeron que Jimmy estaba convocado para el día siguiente, pero yo no podía asistir porque tenían que hacerme una intervención quirúrgica. Pedí que se aplazara, pero me lo denegaron. A finales de agosto me comunicaron que había sido absuelto por falta de pruebas.

Escribí a mis entrenadores para decirles que no quería tener más contacto con ellos, que no bastaba con presentarse como defensores de las mujeres, sino que había que actuar. Fui la segunda chica, después de Emma, que dejó el Insep por estas razones.

Todo me pareció una enorme traición. Es duro ver que Jimmy sigue entrenando con mis antiguos monitores y que nada ha cambiado.

A pesar del archivo de la investigación interna, el Insep presentó una denuncia ante la fiscalía de París. Este informe se recibió en octubre de 2023, justo después de que usted compareciera ante la comisión parlamentaria de investigación sobre los abusos de las federaciones deportivas, donde denunció la inacción de la federación, sin mencionar ningún nombre...

Pasaron de mí totalmente. No tenía sentido reiniciar el procedimiento cuando yo no había pedido nada y su investigación interna se había archivado. Eso sólo demuestra el mal funcionamiento y el deseo de encubrir.

Ya no comparto los valores de ese entorno. Ya no puedo ni ponerme las zapatillas para salir a correr

¿Cambió algo para usted esa audiencia, con su ex compañera Emma Odiou, ante esta comisión de investigación, en la que denunció la inacción de las autoridades y la protección de los agresores?

Eso me hizo darme cuenta de que la inacción de la federación y del Insep era grave. Y que era sistémica. En atletismo, somos los primeros en el podio cuando se trata de fallos.

Me alegré de que la Asamblea Nacional se tomara todo esto en serio. Pero no vi un antes y un después en cuanto a las medidas a tomar.

Usted dejó el deporte por completo. ¿Siente que ha sufrido un "doble castigo", al haber sido víctima de la violencia y verse obligada a abandonar su pasión?

He intentado volver a competir en Montpellier, donde estudio Ciencias Políticas. Pero estoy completamente asqueada de la práctica del deporte, que ahora sólo me trae malos recuerdos, también por la presión y la violencia psicológica que implica el deporte de alto nivel. Ya no es una pasión, eso es lo que rechazo.

Ya no comparto los valores de ese entorno. Ya no puedo ni ponerme las zapatillas para salir a correr.

Es una pena que no se castigue a los agresores y acosadores, que no se les encierre. El Insep era el mejor lugar para entrenar, pero no pude volver allí. Una vez más, son las víctimas, y las mujeres, las que sufren.

Una tercera mujer acusa a Wilfried Happio: "Me dio un buen puñetazo en la cabeza"

En una investigación publicada en Le Monde el miércoles 17 de julio, una ex novia del especialista francés de 400 metros vallas, que compite en París 2024, le acusó de violencia doméstica grave. Según ella, tiene previsto presentar "en breve" una denuncia por actos de violencia repetidos entre 2018 y 2019, que el atleta "niega rotundamente".

Al día siguiente de este nuevo testimonio, la Federación Francesa de Atletismo anunció que llevaba el asunto a los tribunales e iniciaba un procedimiento disciplinario. "A la espera de la decisión de la justicia, la FFA recuerda que Wilfried Happio goza de la presunción de inocencia y que, por lo tanto, su elegibilidad para los Juegos Olímpicos de París no ha sido puesta en duda", señalaba el comunicado.

El corredor ya había sido objeto de denuncias por parte de otras dos mujeres. En octubre de 2020, la saltadora de triple Janet Scott, con la que mantuvo una breve relación, denunció que había sido golpeada en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida. El atleta fue rápidamente absuelto por el Comité de Disciplina de la FFA, mientras que la denuncia fue desestimada un año después por "infracción insuficientemente grave".

En junio de 2022, Wilfried Happio fue acusado de agresión sexual por otra atleta del Insep por unos hechos que se remontan a 2021. La denuncia fue archivada en febrero de 2023 también por "infracción no suficientemente grave".

Caja negra

El martes 30 de julio enviamos nuestras preguntas a la dirección del Insep. El jueves 1 de agosto recibimos la siguiente respuesta: "Tras un examen en profundidad de las preguntas, nos parece que ya han sido aportadas todas las respuestas a la comisión de investigación parlamentaria" de septiembre de 2023.

Traducción de Miguel López