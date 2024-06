Hasta la invasión de Ucrania en 2022, la Agrupación Nacional (Rassemblement National), financiada con préstamos rusos en 2014, defendía ostensiblemente la Rusia de Vladimir Putin. Este posicionamiento afecta a las candidaturas para las elecciones legislativas.

Según el recuento de Mediapart, al menos quince candidatos nombrados por RN han realizado, antes de 2022, misiones de observación electoral para Rusia o visitas de alto nivel a Moscú, o han sido pilares de asociaciones de promoción del régimen de Putin.

La familia Le Pen

Marine Le Pen, vencedora otra vez en Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), es la mujer que instauró la línea pro-rusa como discurso oficial del partido entre 2011 y 2022. Durante esos años, la diputada RN, que ha expresado públicamente su "admiración por Vladímir Putin", fue recibida al más alto nivel en Moscú: por el propio presidente ruso en 2017, pero también, en tres ocasiones, por el presidente de la Duma (en aquel momento, Serguéi Narychkin), así como por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma y el viceprimer ministro.

En 2014, su padre y ella consiguieron dos préstamos rusos, por un total de 11 millones de euros, para financiar las campañas del partido. Dos años más tarde, firmó una propuesta de préstamo ruso –que finalmente no se garantizó– que preveía el pago de 3 millones de euros para "financiar la campaña electoral presidencial". Varios de sus asesores sucesivos (Emmanuel Leroy, Aymeric Chauprade, Ludovic de Danne) o de sus allegados (Frédéric Chatillon) eran ardientes partidarios de Putin.

Durante ese periodo, ajustó sus declaraciones y sus votos a los intereses del régimen de Vladimir Putin, llegando incluso a oponerse a considerar "ilegal" la anexión de Crimea. Aunque condenó la invasión rusa de febrero de 2022, se ha mostrado indulgente con Rusia, culpando de la "escalada" a Emmanuel Macron, al que calificó de "belicista". Ha descartado la inclusión de armas ofensivas en la ayuda que se dará a Ucrania, se opone a las sanciones contra Rusia en materia de energía y ha puesto sobre la mesa el reconocimiento de una Crimea rusa como una de las vías para resolver el conflicto.

Su ex pareja, Louis Aliot, vicepresidente primero de RN, que la acompañaba a reuniones de alto nivel en la Duma, fue invitado por el Kremlin a actuar como "observador" electoral en las elecciones presidenciales rusas de 2018.

Su hermana, Marie-Caroline Le Pen, candidata en la región de Sarthe, y su marido, el eurodiputado Philippe Olivier, consejero especial de RN, fueron recibidos en Moscú en 2018 por el oligarca Konstantin Malofeev, que podría estar detrás del primer préstamo ruso del partido, acusado de haber desempeñado un papel clave en la anexión de Crimea y de haber financiado a los separatistas pro-rusos en el Donbás.

En un email revelado por France 2, Philippe Olivier agradecía calurosamente al empresario su hospitalidad y "momentos tan amistosos y útiles" a su regreso de Moscú, donde había asistido a la final del Mundial de fútbol con Marie-Caroline Le Pen.

En aquella época, el oligarca ruso dirigía un proyecto confidencial, llamado "AltIntern", destinado a construir una alianza de las extremas derechas europea, y a Philippe Olivier se le mencionaba dos veces en los documentos. "Era un viaje privado, por invitación de un amigo francés, y nos reuníamos con un cierto número de personas, entre ellas esa persona. Punto.", justificó el cuñado de Marine Le Pen, insistiendo en que no sabía nada del proyecto de alianza. Dos años más tarde, viajó a Crimea como observador en el referéndum constitucional.

Diez eurodiputados de RN "observan" las elecciones rusas

Esas misiones de observación en Rusia, Crimea y el Donbás, condenadas por la comunidad internacional, son la mayoría "por invitación de los rusos y pagadas por los rusos", como señaló el eurodiputado Thierry Mariani. La comisión parlamentaria de investigación sobre las injerencias extranjeras, en su informe de 2022, constató que esos viajes eran "uno de los medios preferidos por la Agrupación Nacional para mostrar su apoyo al régimen de Vladimir Putin", y que las autoridades rusas "pueden haber querido utilizar la legitimidad de los eurodiputados para validar el discurso y las acciones del Kremlin".

Durante su comparecencia, el entonces jefe del servicio de inteligencia interior francés (DGSI), Nicolas Lerner, cuestionó abiertamente los motivos de estos eurodiputados: "Aceptar ser garante de un proceso supuestamente democrático y transparente equivale a cruzar un umbral en términos de lealtad al país en cuestión", añadiendo, sin nombrar a ningún partido, que algunos parlamentarios habían "mantenido claramente relaciones clandestinas con los servicios de inteligencia".

Muchos miembros de RN han llevado a cabo misiones de observación electoral de este tipo. En julio de 2020, diez eurodiputados de RN formaban parte de los cerca de sesenta "expertos" internacionales llevados a Rusia a expensas de un misterioso benefactor para validar el referéndum organizado por Moscú. Entre ellos, la vicepresidenta del partido, Hélène Laporte, que se presenta ahora a las elecciones legislativas por Lot-et-Garonne, la eurodiputada Virginie Joron, candidata en Bas-Rhin, la diputada Julie Lechanteux, candidata por Var, y el portavoz de RN Jean-Lin Lacapelle (que también fue observador en las elecciones legislativas de 2021), candidato por Loiret.

La delegación de RN fue públicamente muy elogiosa, ensalzando "una lección de democracia" (Hélène Laporte), un referéndum aprobado por el 77%, "que se desarrolló bien" (Julie Lechanteux), "un acontecimiento histórico para los rusos, con una fuerte movilización" (Virginie Joron), o "reglas sanitarias y electorales respetadas", nada que ver con las "fake news" (Jean-Lin Lacapelle).

El acontecimiento no es baladí: ese controvertido referéndum constitucional permitió a Putin, entre otras cosas, permanecer en el poder dos legislaturas más, y consagrar en su Constitución la prohibición del matrimonio para los homosexuales.

Otro portavoz de RN, Andréa Kotarac, fue observador en las elecciones de 2018 en el Donbás, apoyadas por Rusia pero consideradas ilegales por Europa, Ucrania y Estados Unidos, y ahora es candidato por la región de Ain. En 2015, cuando fue elegido por La France insoumise (LFI) para el consejo regional, este francés de origen serbio acudió al foro económico internacional de Yalta (Crimea), gran cita anual del soft power ruso, al que asistieron Thierry Mariani y Marion Maréchal. El diputado Bruno Bilde, candidato por Pas-de-Calais, y su madre, la eurodiputada Dominique Bilde, candidata por Meurthe-et-Moselle, fueron respectivamente observadores en las elecciones presidenciales rusas de 2018 y en las elecciones regionales de 2017. El diputado Frédéric Boccaletti, candidato por Var, y el ex diputado Ludovic Pajot, candidato suplente en Pas-de-Calais, fueron observadores en las elecciones legislativas rusas de 2021 el primero y en las presidenciales de 2018 el segundo.

También la eurodiputada Joëlle Mélin, candidata por la región de Bouches-du-Rhône, participó en una misión parlamentaria a Moscú en 2017, donde se reunió con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso junto con otros eurodiputados.

Esas misiones a Rusia fueron el tema principal de la comparecencia de Thierry Mariani ante la comisión de investigación. Este ex ministro, reafirmado pro-ruso, había sido observador en varias elecciones, incluidas las legislativas, en vísperas de la guerra de 2021, lo que le costó ser sancionado por el Parlamento Europeo.

"Usted dijo que no vio ninguna infracción de la ley electoral, a diferencia de otros observadores que señalaron que los colegios electorales estaban instalados en la parte trasera de vehículos [...], que los periodistas sobre el terreno señalaron que había premios para los que iban a votar 'sí'", le dijo el vicepresidente de la comisión, preguntándole si su "viaje a un hotel de lujo pagado por la Federación Rusa" podría haber "alterado [su] apreciación".

Aunque consideró "muy posible" que hubiera habido infracciones en "cientos de colegios electorales", el eurodiputado de RN juró que "los que vimos funcionaron correctamente". Antes de añadir: "Francamente, no creo que Thierry Mariani y los pocos observadores que estaban con él hayan cambiado mucho la historia. Pero era para nosotros una oportunidad para ver cómo iban las cosas. Y lo siento, pero los habitantes de Crimea no me parecieron en absoluto hostiles a la presencia rusa". También negó cualquier tipo de presión rusa, afirmando que "cuando llevas a gente a Crimea o a cualquier otro lugar, por definición son tus amigos, y no se presiona a los amigos".

Tránsfugas miembros de asociaciones pro-Putin

Entre los candidatos de RN tránsfugas de la derecha también hay quienes son o han sido fervientes pro-rusos. El abogado Pierre Gentillet, candidato por el departamento de Cher, es el fundador del Cercle Pouchkine, un think tank pro-Putin creado en 2015 y patrocinado por el Diálogo franco-ruso. Durante mucho tiempo, fue un habitual de la cadena rusa RT France –ahora prohibida en la Unión Europea– para luego convertirse en columnista habitual de CNews. Al igual que Thierry Mariani, muy cercano a él, Gentillet, ex miembro de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) siguió publicando, después de 2022, análisis acordes con los intereses rusos.

Aunque "desaprobó" la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la consideró "preventiva" desde el punto de vista ruso y dijo "comprender a Vladimir Putin": "Me parece que el objetivo de esta intervención es neutralizar todas las bases militares ucranianas, que se abastecen en gran parte gracias a la ayuda occidental, y evitar cualquier instalación de bases de la OTAN en suelo ucraniano". Más tarde puso en duda la responsabilidad de los rusos en la masacre de Bucha, en Ucrania, afirmando que "Occidente se estaría engañando si piensa que Rusia está dirigida por un loco que impone sus decisiones en contra de su población y de sus consejeros cercanos", y que, en lo que respecta a la "guerra civil en Ucrania", los franceses estaban "mucho menos intoxicados por la propaganda rusa que por la occidental".

Otro ex UMP, Jacques Myard, ahora candidato de Les Républicains-Rassemblement National por la región de los Yvelines, tiene puntos de vista muy parecidos. Miembro del Centro francés de investigación sobre la inteligencia (CF2R), un think tank acusado de ser portavoz del Kremlin, Myard viajó a la Crimea ocupada en 2015 y 2016 junto a Thierry Mariani, a pesar de la desaprobación del ministerio de Exteriores.

Otro candidato RN que fue también partidario de Rusia es Rémy Berthonneau, que se presenta por Gironda. Este treintañero fue portavoz de Franceses Libres, un colectivo de "franceses apegados a las relaciones franco-rusas" que hicieron campaña por el levantamiento de las sanciones y la entrega de misiles antiaéreos Mistral a Rusia. Antes de incorporarse al RN a finales de 2022, fue director general de Cifal en Moscú, una empresa francesa investigada por presunta corrupción de un funcionario público extranjero, tras haber pagado a François Fillon (ex primer ministro, ndt) para que sirviera de enlace entre un empresario congoleño y personas cercanas a Putin. "Ya no tengo ningún vínculo con Rusia", declaró el candidato al periódico Sud Ouest este 15 de junio.

A esto se añade el tropismo ruso de otros candidatos: diez (nueve RN y un LR, Meyer Habib) son miembros del grupo de amistad Francia-Rusia en la Asamblea Nacional.

Victor Chabert, responsable de prensa de la Agrupación Nacional, ha sido contactado por Mediapart pero no ha respondido.

