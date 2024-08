El verano de 2024 va camino de ser el primero en el que se produce más energía renovable que no renovable

El año pasado fue el primero en el que se produjo el esperado sorpasso de la energía renovable. La producción de electricidad limpia superó por primera vez a la generación mediante fuentes no renovables, un hito en la historia de la economía. Seis meses después, España va camino de cerrar su primer verano en el que la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica superan a la nuclear y a los ciclos combinados de gas. En lo que va de agosto, la producción de energía renovable ha representado el 54,1% de la generación de electricidad, y en julio fue el 55,1%, mientras que años atrás esas cifras siempre han estado por debajo del 50%. De hecho, en lo que va de año, las renovables han superado a las no renovables todos los meses, por lo que todo apunta a que lograrán una marca histórica el próximo 31 de diciembre.

Año tras año, la potencia renovable instalada en el país aumenta, por lo que era de esperar que algún día se produjese este sorpasso veraniego, pero este año además ha llegado acompañado de abundantes lluvias en primavera y en junio y eso ha inflado la producción de energía hidráulica. Mientras que en 2023 la sequía fue muy dura y la hidráulica quedo relegada a un segundo plano. Salvo que haya un cambio sustancial, todo indica que la energía renovable cerrará el verano en cifras cercanas a ese 54%, aunque en septiembre suelen decaer un poco, ya que las horas de sol se reducen y apenas hay viento.

El precio de la luz no acompaña y toca máximos en 10 meses

El impulso de las renovables permite reducir las emisiones de CO₂ del sector eléctrico, aunque por desgracia el precio de la luz no está en esa misma buena sintonía. El coste de la electricidad está repuntando con fuerza este verano y se sitúa ya en su máximo desde octubre de 2023. A falta de casi dos semanas para que termine agosto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa este mes en 88,64 euros por megavatio hora (€/MWh), aunque los consumidores pagarán bastante más por ella una vez sumados el resto de componentes de la energía, hasta los 143,04 €/MWh de media en lo que va de mes.

¿Cómo se traducen estos precios en la factura? Según Francisco Valverde, experto independiente del sector energético, la factura media de agosto será de 64,70 euros por cliente para un hogar con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 3.500 kWh al año. Este precio es un 5,9% más caro que en julio, pero se encuentra exactamente en la mediana de precios históricos para agosto, por lo que se trata de una cuantía normal.

Hay que recalcar que este precio solo afecta a los hogares que tienen contratada una tarifa regulada de la luz, la llamada PVPC, donde el coste de la electricidad varía cada día según el cierre del mercado. En concreto, hay 8,65 millones de hogares en España con una tarifa PVPC, mientras que la gran mayoría (20,65 millones de clientes) están en el mercado libre, donde pagan un precio fijo por la luz que han pactado con su comercializadora. Valverde recuerda que para conocer fácilmente si uno paga demasiado por su energía, basta con leer el código QR de la factura, que lleva a un comparador independiente de la CNMC, que realiza un cálculo automático y lo compara con las ofertas del mercado.

Por qué la luz es cara si hay mucha energía renovable

La abundancia de energía renovable suele significar una bajada en la factura de la luz, pero no en este caso. El motivo es que la energía hidroeléctrica, pese a ser renovable, es de las más caras del mercado, y como este verano es una de las protagonistas, la factura se mantiene elevada. La fotovoltaica y la eólica son muy baratas, pero no hay suficientes paneles solares para cubrir la altísima demanda eléctrica de verano debido al abuso del aire acondicionado, y el viento sopla muy poco en esta época del año, por lo que hacen falta otras fuentes de energía que encarecen la factura.

"Ahora mismo, la única fuente potente que contiene los precios es la solar, pero no hay suficiente para cubrir la demanda de aire acondicionado de millones de personas. Y si no cubres la demanda, tienes que tirar de las fuentes caras, como el gas natural y el agua", resume Valverde. "Y no olvidemos que el agua ahora se paga a precio de gas natural, y este está por las nubes porque el gas en los mercados ha subido, y además paga derecha de emisiones de CO₂ porque contamina. Mientras no cubramos toda nuestra demanda con renovables, es algo que nos va a pasar año tras año", recuerda el experto.

La demanda de luz también se está recuperando este verano tras la caída de los últimos años, pese a que las temperaturas no han alcanzado los valores tan extremos como en 2022 y 2023. Entre el 1 y el 18 de agosto —los datos disponibles por ahora— la demanda en España se ha situado en 11.209 gigavatios hora (GWh), un 5,3% más que en el periodo comparable de agosto de 2023 (del primer jueves al segundo domingo de mes). Precisamente este lunes, el experto en energía Pedro Cantuel destacó en su cuenta X el buen comportamiento del consumo de electricidad, que podría alcanzar los 21.000 GWh, "una gran sorpresa positiva, muy cerca del dato de 2018".