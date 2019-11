Publicada el 08/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/11/2019 a las 22:45

, líder deen Andalucía, era conocido hasta ahora por dos cosas: ser un juez prevaricador y presentarse como azote de las ayudas públicas que reciben las asociaciones de mujeres que, según él, fomentan "el feminismo supremacista" y "viven del maltrato". "", proclamaba ya en la campaña andaluza de 2015, cuando encabezó por primera vez la lista de la ultraderecha.Paradojas del destino, resulta que el azote de las paguitas guardaba en su armario una paguita de nada menos que 2,48 millones de euros. Y no sólo eso, sino queque el Ministerio de Industria le prestó a una empresa suya para poner en marcha una fábrica de pellets (combutible a base de madera) en la localidad onubense de Niebla.La defensa de Serrano, tras las decena de informaciones exclusivas de, ha sido decir quemanipulamos las informaciones y que sus entonces compinches y ahora exsocios –– son los malos de esta película. Cuando un delincuente (presunto) intenta desviar la atención, no hay nada más útil que un relato desapasionado de los hechos. Deja en evidencia a los tontos irremediables dispuestos a creer ciegamente al delincuente (presunto) y sirve a los demás para entender las cosas.Así que vamos a intentarlo. Primero, los hechos. Y luego, las preguntas que Serrano, el de las paguitas, debería responder a la vista de esos hechos.

1. Los hechos

Francisco Serrano es desde 2014 socio único y administrador de un bufete que lleva su nombre:. Dos años más tarde, el 30 de marzo de 2016, decide intentar nuevos negocios y crea una compañía para dedicarse a fabricar pellets. Su nombre:. Esta sociedad se constituye con un capital de 1.245.000 euros, procedente en un 99% de la aportación de maquinaria industrial., como el propio Serrano ha confesado públicamente: la maquinaria no existía . En todo caso, Serrano controla el 60% de las acciones de Bio Wood Niebla SL, a través de su bufete, que es quien figura como accionista.Nada más constituirse, Bio Wood Niebla SL se presenta a una convocatoria de ayudas del Ministerio de Industria. La solicitud la firma, como representante de la compañía, Francisco Serrano. El 24 de noviembre de 2016,. Una de las normas de la convocatoria limitaba el importe máximo del crédito a las empresas constituidas ese mismo año al triple de los fondos propios de la empresa. Es decir: si Bio Wood Niebla no hubiese falseado los datos de su capital social, inventándose que aportaba una maquinaria inexistente,, ya que sus fondos propios reales ascendían a 7.000 euros.En 2017, Serrano decide constituir una nueva compañía. El 28 de marzo, inicia sus operaciones, la sociedad limitada profesional que utilizará para su actividad como abogado. Y a su antiguo bufete –Serrano Abogados de Familia SLP– lo transforma en una sociedad limitada que se llama. Este cambio se produce el 23 de mayo de aquel año, día en que además le vende un 33% de esta compañía a su entonces socio Enrique Pelegrín.De forma inmediata, planean montar otra fábrica de pellets en Extremadura. Así que constituyen el 21 de junio de 2017 la compañía Pellex Energía SL, con sede en Mérida y con un capital de un millón de euros. El dinero lo ingresan en una oficina de Ibercaja Banco en Sevilla. Todas las acciones están a nombre de Proyectos e Inversiones Serralba SL, cuyo administrador único es en aquel momento Serrano.. Le vende a Enrique Pelegrín el 66% de las acciones que controlaba en Proyectos e Inversiones Serralba SL y dimite como administrador tanto de esta compañía como de Bio Wood Niebla SL. ¿Por qué? La explicación ofrecida por el dirigente de Vox es la siguiente: que se había dado cuenta de que la maquinaria de Bio Wood Niebla SL no existía y que sus socios querían montar otro proyecto idéntico en Extremadura para pedir más subvenciones públicas. La realidad es que, según su propia confesión, de la inexistencia de la maquinaria se había dado cuenta un año antes. Y en cuanto al proyecto extremeño fue él mismo quien lo puso en marcha.En definitiva, durante el tiempo que Francisco Serrano fue el administrador y principal accionista del grupo empresarial, realizó las siguientes actuaciones:1) Montó una empresaque se aportaba una maquinaria valorada en más de 1,2 millones de euros.2) Obtuvo de Industria,, una ayuda de 2,48 millones de euros.3) Creó en Extremadura otra sociedad con una aportación dineraria dede euros, cuyo origen se niegan a desvelar Serrano y sus compinches.Cuando cortó con sus socios, la fábrica de pellets en Niebla, puesto que el 25 de mayo de 2018 finalizaba el plazo de ejecución del proyecto. Pero en Niebla no hay ninguna fábrica; ni existía en mayo de 2018, ni existe ahora. Así que Industria pidió que le devolviesen el dinero. Sin éxito. Los 2,48 millones de dinero público han desaparecido

2. Las preguntas para Serrano, 'el de las paguitas'

Los hechos descritos están basados íntegramente en dos fuentes: documentos oficiales del Registro Mercantil y declaraciones del propio dirigente de Vox.. Ni Serrano ni nadie ha puesto en duda ninguno de esos datos.Esos hechos plantean una serie de preguntas para el propio Serrano. Y aunque de momento se niegue a contestar, un juez (aunque sea prevaricador) debería saber queHe aquí las preguntas:1. ¿, o alguna feminista supremacista quien acudió el 30 de marzo de 2016 a la notaría sevillana de Álvaro Sánchez Fernández para constituir la empresa Bio Wood Niebla SL?2. ¿, o algún vividor memorialista quien declaró falsamente que aportaba para constituir dicha empresa maquinaria que no tenía?3. ¿, quien confesó en Twitter que esa maquinaria jamás existió o acaso le hackeó la cuenta algún menor extranjero no acompañado?4. ¿, o alguna feminista radical quien presentó ante Industria la solicitud para embolsarse 2,48 millones de euros sabiendo que la documentación presentada contenía datos falsos?5. ¿, o algún rojo peligroso quien desvió un millón de euros para montar otra compañía en Extremadura con el objetivo de apropiarse de más dinero público?Y, por último, pero quizá la pregunta más importante:6. ¿Dónde está nuestro dinero, qué has hecho con los millones,Francisco Serrano,, pertenece a esa clase de sujetos que se dedica a señalar a gente honrada para que los imbéciles miren a su dedo mientras él y sus compinches van robando (presuntamente) el dinero público de 2,48 en 2,48 millones.Francisco Serrano, eso ya ha quedado establecido, es. Pero la gran incógnita que queda por despejar es si, finalmente, podrá redondear su nombre artístico y pasar a la pequeña historia de la infamia como. Eso lo tendrá que determinar la Justicia, que ya está investigando el asunto.