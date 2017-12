Rajoy se estrella en Cataluña con un PP que no logra capitalizar el 155

La triple derrota de Rajoy

Mi agradecimiento a todos las personas q nos han votado y apoyado en Cataluña en estas elecciones. El Gobierno y el Senado siguen siendo la unica y más sólida garantía frente al independentismo. — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 21 de diciembre de 2017

El Partido Popular de Cataluña ha sido incapaz de capitalizar en las urnas la aplicación del artículo 155 de la. Con el 99,89% de los votos escrutados , los conservadores catalanes no obtendrían grupo parlamentario propio, quedándose en tres diputados en el Parlament (4,24% de los votos). Es el peor resultado cosechado en democracia en Cataluña por el partido presidido porLa candidatura encabezada por Xavier García Albiol es, de las llamadas fuerzas constitucionalistas, la única que no ha mejorado sus resultados respecto a la convocatoria electoral de 2015. Ciudadanos, que compite con los conservadores por un sector muy similar del electorado, pasa de 25 a 37 diputados. Mucho más modesto es el resultado del PSC: 17 escaños. En los pasados comicios autonómicos , los de 2015, en su estreno como candidato tras tomar el relevo de, Albiol logró 11 escaños –8 menos que el PPC en 2012– y el 8,49% de los votos.Por provincias, en 2015 el reparto fue el siguiente: 8 escaños en Barcelona, 1 en Tarragona,Ahora, sólo obtendría asientos en el Parlament por la circunscripción de Barcelona (3). Y, en las grandes ciudades, el bajón es considerable. En Barcelona, el PP pasa del 9,1% de los votos al 5%; del 11,3 al 6,2% en L'Hospitalet de Llobregat; del 22,7 al 8,2% en Badalona; del 7,3 al 3,7% en Terrassa y del 6,9 al 3,7% en Sabadell.Uno: Albiol lleva al PP al peor resultado de su historia en Cataluña. Dos: el bloque constitucionalista queda muy lejos de la mayoría. Y tres: el ascenso de Ciudadanos. Desde la Moncloa ha llegado a decirse en la última semana que si los votos de PP, PSC y Cs sumaban mayoría absoluta el triunfo de este bloque era, por extensión, un triunfo del propio Rajoy.En clave interna de partido, a Rajoy este resultado le puede generarpor haberse implicado de forma significativa en Cataluña y no haber sido capaz de obtener rédito alguno.como sí ocurría en la etapa de, pero el ascenso de Ciudadanos podría generar un importante nerviosismo entre cargos municipales y autonómicos.El jefe del Ejecutivo hizo el seguimiento de los resultados de este 21D en la sede nacional del partido junto a los miembros del Comité de Dirección. A ellos se sumaron también la vicepresidenta del Gobierno,, y el presidente del Senado, Pío García-Escudero.Al filo de las 23.00 horas, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados , emitía la primera reacción de la dirección nacional. Lo hacía en su cuenta de Twitter:Poco después, era el turno de Xavier García Albiol. El candidato admitió que el resultado había sido "muy malo". "No nos podemos sentir, ni mucho menos, orgullosos", sostuvo. A juicio del candidato del PP, el resultado también es. "Vemos con mucha preocupación el futuro social y político de Cataluña", añadió.García Albiol felicitó a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por su resultado."Hoy han fracasado aquellos que estaban apelando al voto útil", dijo antes de añadir que "algunos tendrán alegría durante cinco minutos". "Pero ellos, igual que nosotros, estarán en la oposición durante algunos meses", sentenció dando corta vida a la legislatura.Este viernes, a las 12 horas,ha convocado a la plana mayor del PP en la sede nacional del partido para analizar los resultados. Del Comité Ejecutivo Nacional forman parte todos los barones autonómicos de la formación.La tradición marca que este tipo de reuniones no sean muy participativas. Pero los dirigentes consultados poradmiten sin matices que el resultado es muy malo y que no se puede pasar por alto.En la recta final de esta campaña que el PP concibió bajo el eslogan de, los conservadores se volcaron en destacar que. "El voto al PP es útil y necesario porque garantiza el cambio político. Sirve para defender la unidad de España, la Constitución Española y los derechos de todos", defendía el presidente del Gobierno. La presencia deen la recta final de esta campaña, protagonizando mítines los tres últimos días, fue decidida por la dirección nacional de los conservadores en la última semana. Tras analizar encuestas que ubicaban al PP catalán ante su peor resultado y la evolución del voto a Ciudadanos, se consideró que el presidente podía ser de ayudaPara el PP, la aplicación del 155 y el hecho de que en Cataluña se haya instalado la "normalidad" era un plus, un elemento del que sacar pecho. Es en este contexto en el que se interpretó la presencia de Rajoy como máximo responsable, como cabeza visible. Aunque también se debió al perfil del candidato del PPC. Sus propios compañeros definen a Albiol como un político capaz de aglutinar el voto del elector del PP "de toda la vida". Pero con menos atractivo para nuevos votantes o de perfil más moderado, sector en el que le ganaEn un intento de arañar votos de Ciudadanos, en la última semana de campaña se subrayó desde el PP que por lael último escaño en tres provincias se lo estaban jugando el PP, la CUP y ERC. En estos casos defendían que votar a la formación naranja era acabar dando el apoyo a los partidarios de la independencia.Un de los puntos estrella del programa de García Albiol tuvo que ver con poner en marcha medidas para la vuelta de las empresas que cambiaron sus sedes con motivo del 1-O, "Aprobaremos un plan de choque para incentivar nuestro tejido empresarial. Lo haremos con un triple objetivo: que todas las empresas que han abandonado Cataluña vuelvan cuanto antes; que nuevas empresas instalen sus negocios en nuestra región; yreflejaba la oferta electoral del PPC.Desde el primer momento, la candidatura de Albiol destacó que iban a huir del cuerpo a cuerpo con el PSC y Cs porque su principal objetivo era la suma de las fuerzas constitucionalistas. En todo caso, el partido sí ha hecho hincapié en que no es lo mismo votar a Ciudadanos o a los socialistas que al PP. De Ciudadanos han recordado que "ahora" se presentan como federalistas y que no apoyaron el 155 hasta no ver "que tenía el apoyo mayoritario de la población"Además, han puesto en valor que ellos son la única fuerza que ha dejado claro desde el inicio de campaña cómo actuarán tras el 21D: apoyando sólo opciones constitucionalistas. Con los resultados sobre la mesa, estos argumentos se desinflan.