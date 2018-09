Sánchez ordena hacer accesible su tesis a todo el mundo para zanjar las especulaciones sobre su contenido

Publicada el 13/09/2018 a las 13:08 Actualizada el 13/09/2018 a las 14:07

“Me siento orgulloso”

Moncloa toma la decisión de digitalizar y hacer accesible a todo el mundo el contenido de la tesis del presidente para poner fin a las especulaciones alimentadas por Albert Rivera sembrando dudas sobre ella en el Pleno del Congreso. La vicepresidenta del Gobierno,La tesis sólo se podía consultar hasta ahora solicitando la lectura delque se guarda en formato físico en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela.Inmediatamente después de las declaraciones de la vicepresidenta, el propio Sánchez colgó en su cuenta de Facebook un texto en el que confirma la difusión de la tesis a través de Internet. “Permanece depositada en la Universidad yconforme indica la legislación. De hecho, durante estos años, me consta que han sido. Lo agradezco” y, “para facilitar aún más el acceso a mi tesis, que ya estaba colgada en Teseo desde hace meses [En Teseo sólo estaba colgada una ficha técnica], se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana”.“Hice la tesis, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista”, afirma el presidente.“Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿cuál es el problema?Ambos”, afirma en referencia tanto al PP como a Ciudadanos.“A falta de un proyecto político sólido, y ante la ausencia de propuestas que convoquen a la mayoría social del país, el conservadurismo y el neoconservadurismo,No asumen que perdieron la moción de censura. Que ya no gobiernan. Y que se está conformando un espacio alternativo de gobierno progresista”, argumenta Sánchez.“Primero, se desliza que no hice la tesis. Luego que, si se ha hecho, por qué no se publica, cuando la realidad es que lleva años publicada en diferentes trabajos y queconforme a la ley, para todo aquel que quiera verlo en la UCJC. Posteriormente,para acabar diciendo que fue escrita por un tercero. Sin argumentos políticos para hacer oposición, decidieron atacarme en lo personal. Cruzaron. Aunque, si lo pienso bien, no sé de qué me sorprendo. Tras haberme llamado “aliado de ETA” y el “mejor abogado del independentismo”, por citar las acusaciones más “amables”, cualquier otra cosa es posible. Por supuesto, acusarme de plagio también. Abierta la puerta, todo vale”.“Pese al intento de descrédito personal que sufro estos días”, concluye,Cuando dije que la moción de censura podría abrir un cambio de época en la política española, me refería a esto. A la urgencia de acabar con esta política de baja calidad. A la necesidad de consolidar otra política, de encuentro y soluciones, sin insultos y mucho menos calumnias. A reivindicar el valor de la buena política. La política ejemplar.“Por mucho que traten de desprestigiarme,No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó. Siempre estaré agradecido a la Universidad Camilo José Cela por haberme dado la oportunidad de ser docente. A mis colegas de la Facultad de Económicas de la UCJC, por su ayuda. Y, sobre todo, a mis alumnos y alumnas, por haberme permitido asomarme a un aula y descubrir el valor de la docencia. La importancia de ser profesor”.Quien haya terminado una tesis, asegura Sánchez, “sabe que el camino no acaba ahí. Luego, tienes que publicar trabajos académicos con los distintos avances que tu investigación aporta.Publiqué varios artículos académicos, disponibles en internet. Y publiqué un libro, donde recogí una buena parte teórica de mi tesis”.En el mismo texto, el presidente hace una reflexión sobre su actividad universitaria.Recuerdo mis primeras clases como profesor de Economía Española y Mundial en la Universidad Camilo José Cela (UCJC). La inseguridad propia del docente que se dirige por primera vez a sus alumnos. El trabajo diario en la preparación de los cursos y las clases: guías docentes, apuntes, proyecciones, bibliografía, lecturas de informes que pudieran nutrir y actualizar el temario, preparar y corregir los exámenes… Lo hacía con entrega y dedicación, quitándome horas de sueño y sacrificando tiempo a mi familia, que es mi principal apoyo”.“La docencia es una combinación de clases e investigación”, afirma. “Por razones obvias, no he tenido tiempo de investigar, pero c. Era mi pasión. Estar con gente joven, verlos madurar, constatar que con el paso de los años acaban su grado y que, en consecuencia, algo has ayudado en su formación. Es un regalo insuperable”.“A quien le guste la docencia sabe querazona el presidente. “Y quien lo hace sabe lo que cuesta. Y no me refiero a la matrícula o la encuadernación de la tesis, que también. Me refiero a las vueltas que se dan hasta encontrar el tema que te interesa. Y, cuando te pones manos a la obra, ser humilde y no tratar de abarcar el mundo sino un aspecto concreto sobre el que aportar una innovación, un avance, que arroje luz sobre un tema específico”.Las tesis se hacen “gracias al esfuerzo de uno y el esfuerzo de muchos. De tu familia, que debe aguantarte. De tu director y colegas doctores, que te guían y conocen el oficio de hacer una tesis, que lo tiene y es importante. La tesis es una tarea ardua, donde debes ser humilde y constante. Estar dispuesto a que tu director o directora eche al traste lo que has escrito, y que imaginabas era un acierto, y vuelta a empezar.Sin embargo, cuando culminas el Aneto,Recuerdo el orgullo de mis padres y de mi mujer el día que defendí la tesis. El abrazo de mis colegas de Universidad. Y, sobre todo, la satisfacción personal de haber logrado un sueño que parecía inalcanzable: ser doctor universitario”.