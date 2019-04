16 años del asesinato de José Couso: "Seguiremos pidiendo justicia delante de esta Embajada de EEUU manchada de sangre"

Publicada el 07/04/2019 a las 13:51 Actualizada el 07/04/2019 a las 15:28

ha sido el lema coreado por un centenar de personas este domingo delante de la embajada de Estados Unidos en Madrid. En la calle Serrano se ha celebrado, un año más , una concentración como homenaje al cámara de Telecinco en la víspera del aniversario de su asesinato el 8 de abril de 2003. La familia, que esta año ha sido representada por las hermanas y la madre, han pedido "verdad, justicia y reparación" a los gobiernos de Estado Unidos y de España: "Vamos a seguir luchando para que se haga justicia".El colectivo de la familia, amigos y compañeros de José Couso, al que ha dado voz Justa Montero Colominas –activista de derechos humanos y feminista–, ha pedido que el gobierno de España tumbe las reformas de la Ley de Justicia Universal que llevó a cabo el gobierno del PP en 2014. "y otros tantos. No se cambia la ley para garantizar la justicia sino todo lo contrario, para garantizar la impunidad de estos crímenes ", ha manifestado la activista en este acto.La hermana de José Couso, Bárbara Couso, ha manifestado también "queseguimos viendo como desde los poderes del gobiernouniversal que nos ha dado tantas victorias a la ciudadanía y que nos podría dejar obtener verdad, justicia y reparación". En el manifiesto que ha abierto las proclamas, Sabela Couso, hermana del cámara de Telecinco, ha hablado de las "reglas de la guerra que defienden a los periodistas, a los heridos, a los vencidos": "A mi hermano José lo mataron por querer mostrar la verdad con su cámara y apagaron su cámara y su vida".Por su parte, Bárbara Couso ha pedido también "unaal gobierno de los Estados Unidos" y a acusado al Gobierno de "plegarse a intereses políticos y comerciales para cerrarnos el caso con modificaciones legales". Ha asegurado que estaban allí para reclamar "justicia, no venganza" contra los que consideran culpables del asesinato de su hermano.La familia asegura que los soldados estadounidenses sabían que el Hotel Palestina , dónde se encontraba Couso, estaba lleno de periodistas internacionales y que "los disparos certeros contra los balcones" fueron para impedir que los periodistas contasen la verdad sobre "una guerra ilegal" en la que "". En un acto, en el que han abogado por la libertad de expresión y de prensa en todo momento, han considerado este asesinato como un crimen de guerra : "¿Por qué es tan difícil demostrar que? ¿Por qué escupen sobre la verdad? " han lamentado las hermanas del periodista sobre el escenario en la calle Serrano.El acto ha terminado con la intervención de la madre del periodista, Maribel Permuy, acompañada de todas las mujeres de la familia. "Una madre valiente que lleva 16 años reclamando justicia por su hijo asesinado", según la ha presentado su propia hija.Permuy ha recordado el día de la muerte de su hijo que "lleva grabado en su memoria" y cómo siguió los acontecimiento de su muerte. Ha asegurado que Couso se ha convertido en ely de la libertad de información: "Los disparos contra el Hotel Palestina intentaban acallar las"Seguiremos pidiendo justicia ante esta embajada manchada con tu sangre y con la de tantos periodistas asesinados por contar la verdad", ha finalizado con su voz este acto.En el acto también han participado dos grupos musicales. Samba da rua que ha dado ritmo con una tamborada con la que se han coreado "Jose Couso, crimen de guerra" y la proclama de la familia "verdad, justicia y reparación". Además ha actuado el grupo Tremenda Jauría con su canción Semillas que ha dedicado expresamente a la embajada. "Nos quisieron enterrar pero no sabían que éramos semillas", ha explicado uno de los componentes del grupo antes de actuar.Junto con las reclamaciones este domingo ante la embajada estadounidense en Madrid, laEn febrero de 2017, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, que confirmó el cierre de la investigación, por lo que presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional, alegando inconstitucionalidad de la reforma y vulneración de la Convención de Ginebra. Este recurso está aúnA finales de 2018 la familia Couso Permuy se reunió con los grupos parlamentarios para abordar el futuro de la investigación, después de que ERC presentara una proposición de ley destinada a revisar las reformas aprobadas por losque limitaron la aplicación en España de la jurisdicción universal. Los grupos parlamentarios anunciaron entonces un acuerdo para desbloquear la revisión de la ley de Justicia Universal, con el PP abierto a "corregir" su reforma. A tres semanas de las elecciones generales, los familiares de José Couso exigen que se retome aquel consenso parlamentario paraEl acto delante de la Embajada de EEUU en Madrid no es el único evento que ha tenido lugar en recuerdo a Couso. En, la ciudad natal del cámara, el partido en el que militaba,. La formación sigue reclamando "investigación y justicia" para una persona que ejercía "una prensa libre y valiente, que fue una amenaza para los impulsores de la guerra"."No dudaron en eliminar a los que les hacían frente", añade Izquierda Unida Ferrol en un comunicado de prensa recogido por Europa Press. El partido