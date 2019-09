Sánchez arropa con un acto preelectoral sus propuestas para convencer a Iglesias de que apoye la investidura

Publicada el 03/09/2019 a las 12:00 Actualizada el 03/09/2019 a las 12:11

Unidas Podemos se tuvo que enterar este martes por el diario El País de la propuesta programática de la que, según los socialistas, depende la posibilidad de llegar a un acuerdo paraY tuvieron que esperar a que el líder socialista presentase el documento a los suyos y a los periodistas en un acto en Madrid diseñado con todos los elementos propios de una precampaña electoral antes de conocer el detalle de la iniciativa.Sánchezhasta el punto de que no tiene intención de citar a Iglesias a una reunión —no se ven ni consta que hayan hablado desde el mes de julio— hasta que las comisiones negociadoras del PSOE y de UP avancen en un acuerdo para suscribirque no incluya, en ningún caso, un Gobierno de coalición, algo que la formación morada sigue poniendo como condición sine qua non para apoyar la investidura del candidato socialista.El texto, de 75 páginas y rotulado como Propuesta abierta para un programa común progresista, afirma ser “una propuesta abierta” redactada a partir de la Agenda del Cambio del Gobierno de España, del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado impulsado por el PSOE y Unidos Podemos en la pasada legislatura y depara conformar un Gobierno progresista desde las pasadas elecciones generales del 28-A”.El documento subrayaa las que apela comopunto de partida para construir una“cooperación leal, que se traduzca en una legislatura estable y cristalice en el desarrollo de políticas públicas eficaces para combatir la desigualdad, recuperar y consolidar derechos y afrontar los grandes desafíos ante los que España no puede seguir a la espera”.En total, 370 medidas con las que el PSOE no oculta su deseo de mostrar ante la opinión pública quey hacer posible un Gobierno progresista.El plazo para elegir presidenteAntes de eso el rey debería llamar a consultas a los partidos y la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, tendría que convocar el Pleno de in vestidura para no más tarde del viernes 20. Después de eso la convocatoria de nuevas elecciones para el 10 de noviembre será automática.