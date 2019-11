Publicada el 21/11/2019 a las 19:29 Actualizada el 21/11/2019 a las 20:23

Valencia: cinco comunidades; Extremadura: cuatro; Andalucía: dos

Baleares, Cataluña y Murcia se unen al listado con un municipio

28 municipios "excelentes"; 34 "precarios"

No todos los ayuntamientos de España priorizan las mismas partidas a la hora de invertir. Y un ejemplo de ello es la cantidad de. De un municipio a otro hay brechas que parecen insalvables como, por ejemplo, la que existe entre Alcalá la Real (Jaén) y Los Barrios (Cádiz). Mientras que la primera destinó un 23,9% de sus fondos a los servicios sociales, la segunda apenas invirtió el 1%. Así se desprende del informe publicado este jueves por laque, por cuarto año consecutivo, ha analizado en qué municipios de más de 20.000 habitantes se invierte más en estas partidas y en cuáles menos. Y según sus conclusiones, de los 385 ayuntamientos estudiados—es decir, han invertido más de 100 euros por habitante en 2018—.—es decir, han invertido menos de 42,71 euros por cada ciudadano—. Los datos se desprenden de la Liquidación de Presupuesto 2018 actualizada el 31 de octubre por el Ministerio de Hacienda. Todos los informes, por tanto, se refieren a lo invertido el año anterior al que se publicaron.Pero el problema es que. Concretamente, hayespañoles que, año a año, ven su nombre plasmado en el ránking de los municipios más pobres en cuanto al gasto en servicios sociales. Todos ellos se sitúan por debajo del 60% de la mediana española de gasto por habitante y año, que en 2018, según la asociación, se situó en los. Y la mayoría de ellos se sitúa. Se trata de(que en 2018 gastó 28,06 euros por habitante),(20,18),(20,56),(35,59),(37,75) y(41,09).Pero, ¿por qué es Madrid la que más municipios pobres suma? José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, explica aque tiene mucho que ver con que sea la comunidad con peor nota en sus servicios sociales . Su organización presentó el pasado mes de mayo un estudio en el que, precisamente, se aseguraba que era. Por eso, la nota que le pusieron fue de. Su sistema público de servicios sociales no sólo no avanza desde hace cuatro años, sino que, en algunos aspectos, la evolución ha sido incluso"Las comunidades tienen algunas competencias totales en servicios sociales y algunas delegadas en los municipios que deben desarrollar a través de financiación", explica Ramírez. "Lo que ha pasado es que la Comunidad de Madrid no ha tenido ni plan estratégico ni normativa y ha llevado a cabo recortes, así que los municipios de Madrid han tenido que tirar ellos solos a pulmón de sus servicios sociales", apunta. Pero ha habido algunos, critica, "que además deno han sido solidarios ni se han preocupado de las personas". "Esa sus ayuntamientos para que lo hagan. A eso se añade que algunos, por sí mismos, no se ocupan de esto", resume.Y eso quizá explique que sea, de hecho, desde el año 2017, cuando fueron once —en 2016 fue Valencia—. En 2018 fueron diez y ahora, en el informe de 2019, la cifra ha crecido hasta los trece, es decir, un tercio del total. Son, según la organización, Alcalá de Henares, Aranjuez, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Galapagar, Getafe, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones y Villaviciosa de Odón.¿Y dónde se encuentran los otros 14 municipios que llevan cuatro años repitiendo en el listado de los municipios más pobres en inversión en servicios sociales? Pues, según la organización,Laes, después de Madrid, la comunidad que más municipios pobres en servicios sociales tiene. Tanto(que en 2018 gastó 20,73 euros por habitante), como(30,83), como(34,95), como(38,86) y como(41,77) obtienen, desde 2016, el título de ayuntamientos que menos invierten en este tipo de partidas. Y lo curioso es que tiene una explicación similar a la de Madrid.Según el estudio publicado en mayo por la organización, los servicios sociales de la comunidad también se quedan lejos del aprobado. Tienen de nota un. Aun así, esdesde el año 2015, justo el año en que se puso en marcha el desarrollo del sistema público de servicios sociales en la comunidad. "Hasta esa fecha, el deterioro, la nula relevancia y la ausencia de evolución o mejora, eran las constantes registradas año tras año", apunta el informe. "Por eso hay que destacar esteen la legislatura que acaba de finalizar en esa comunidad", añade., por su parte, tiene a cuatro comunidades en este listado. Son(con una inversión de 29,73 euros por habitante en 2018),(33,89),(36,3) y(36,66). Desde 2016, todos estos municipios han estado entre los que menos han invertido en sus servicios sociales. Sin embargo, según la organización presidida por Ramírez, la autonomía se encuentraen este tipo de inversión. De hecho, Extremadura se encuentra muy por encima de la media estatal.En, en cambio, el número se reduce a dos. Tan solo(que invirtió 21,51 euros en servicios sociales en 2018) y(41,27) llevan viendo cómo, desde 2016, forman parte de los municipios que menos invirtien en servicios sociales. Sin embargo, en la otra de la cara de la moneda hay que destacar que, a su vez, es laen este área. Son, en concreto, diez. De hecho, fue una de las comunidades que también se quedó rozando el aprobado en el informe publicado en el mes de mayo. Obtuvo unLos otros tres ayuntamientos los aporta. En la primera se trata de(que invirtió 34,09 euros por habitante en 2018); en la segunda de(35,83); y en la tercera(37,2). Precisamente, es Murcia la autonomía que, junto a Madrid y Valencia, peor nota obtuvo en el examen realizado en mayo por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Fue unSegún esos datos, la situación de los servicios sociales en la Región. Desde el año 2015, la nota con que la Asociación ha calificado a la comunidad ha variado tan sólo en cuestión de décimas. Es más, de 2017 a 2018 los servicios sociales perdieron 0,05 puntos. Un dato que resulta llamativo si tenemos en cuenta que el gasto en servicios sociales ha aumentado, de forma constante, desde 2013.En las antípodas de estos municipios se encuentran otros que, en cambio, han sido calificados depor la organización. Son un total de(tres menos que el año anterior), lo que supone el 6,6% de los casi 400 ayuntamientos analizados. Según los datos de este jueves, el ayuntamiento que más invierte en sus ciudadanos es, con una inversión de 266,48 euros por habitante en 2018. Y detrás están, (224,67) y(196,12).Por comunidades, la mayoría se encuentra en Andalucía, pero también hay varios ayuntamientos "excelentes" enregistran 2 ayuntamientos cada una en esta clasificación, mientras que Aragón, Asturias y la Comunidad de Madrid cuentan con un Ayuntamiento en este grupo.Por último, la asociación explica que "casi un cuarto" de los municipios con más de 20.000 habitantes, realiza un, es decir, no están por debajo del 60% de la mediana nacional (de los 42,71 euros), pero su inversión ha sido inferior a los 50 euros por habitante. No obstante, a pesar de que la cifra es alta, los expertos se "felicitan" porque sólo haya 6 administraciones que repiten en este listado. "Es una cifra bastante exigua si la comparamos con 2017, cuando lamentábamos que más del 70% de los ayuntamientos mantenían igual situación de precariedad que en el ejercicio precedente", indica la organización en el estudio.En términos generales, el informe indica que, en 2018, la inversión Social llevada a cabo por los ayuntamientos ascendió a, llegándose a superar por primera vez en muchos años las inversiones precrisis realizadas en 2010 cuando se llegó a invertir más de 2.837 millones, pero con 1,3 millones de habitantes más que en 2018.