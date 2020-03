Sánchez anuncia el confinamiento de la población y pide unidad: "El virus no distingue de territorios ni de ideologías"

Publicada el 14/03/2020 a las 20:07 Actualizada el 14/03/2020 a las 21:48

"España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere de decisiones extraordinarias". Con esa frase, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a las 21:00 de este sábado para anunciar que el Consejo de Ministros ha aprobado decretar el estado de alarma ante la "crisis sanitaria, económica y social" que vive el país por el contagio del coronavirus.

Sánchez ha justificado la medida, que sólo cuenta con un precedente (la crisis de los controladores, en 2010) para "proteger a los españoles y ganar al virus". "No nos va a temblar la mano para ganar al virus", ha anunciado a pesar del gran impacto económico, además de social, de las medidas. "Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias", según él, pero el Ejecutivo las considera imprescindibles. Entre las más destacadas están la limitación de movimientos de los ciudadanos al mínimo imprescindible y el cierre de todos los establecimientos salvo los de alimentación, sanitarios y otros de estricta necesidad, como algunos sectores productivos o el transporte, cuya frecuencia se reducirá.

El virus "es un enemigo de todos y todos debemos combatirlo unidos", ha dicho. El presidente ha insistido en la "unión" de todas las administraciones y partidos. "No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero", ha advertido. "Vamos a dar una respuesta conjunta a la altura del Estado autonómico que somos", ha pedido, no sin

Limitación a los movimientos

El real decreto-ley prevé la limitación de los movimientos de la población en toda España. Las medidas son generales, para todo el país y no para zonas donde hasta ahora se habían dado más positivos, como la Comunidad de Madrid, Euskadi, Cataluña o La Rioja.

Los ciudadanos no deberán salir de sus casas salvo que sea para comprar alimentos o medicinas, acudir a centros sanitarios, al banco, al trabajo (los que deban hacerlo), regresar al domicilio habitual, cuidar a mayores o personas dependientes u otras causas de necesidad. Los ciudadanos tendrán que circular "individualmente", salvo que se trate de una persona dependiente, ha dicho Sánchez. Las prohibiciones no incluyen el paseo de mascotas. Este tipo de medidas, ya tomadas puntualmente en algunas zonas localizadas, pretenden detener la expansión del virus ante una gran cantidad de contagios directos y no controlados. En paralelo, el Gobierno podrá decretar el cierre de vías de comunicación y se reducirá la frecuencia del transporte, como el tráfico aéreo en un 50%, pero también los servicios de cercanías, trenes o autobuses.

Los supermercados, tiendas de alimentación y farmacias continuarán abiertas, evitando "aglomeraciones" y garantizando que los clientes respetan "la distancia de seguridad, de al menos un metro", ha dicho Sánchez. Pero el Gobierno ha decidido cerrar al público una multitud de establecimientos, comenzando por bares y restaurantes, que sólo podrán trabajar si es para servir comida a domicilio. Todos los lugares de ocio (museos, cines, salas de conciertos, discotecas) permanecerán clausurados independientemente de su aforo. Lo mismo ocurrirá con recintos deportivos. Los centros educativos, también, aunque el jefe del Ejecutivo ha dicho que las actividades formativas seguirán "a distancia" o de forma "online". No habrá fiestas ni verbenas mientras dure el estado de alarma.

Poderes reforzados para el Gobierno

El Gobierno también se reserva la condición de "autoridad competente" para tomar decisiones, coordinar actuaciones y disponer de efectivos públicos aunque sean de titularidad autonómica o municipal, como por ejemplo personal sanitario o de seguridad.

La medida, cuando fue conocida por borradores, causó un hondo malestar en la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco. "Sería una sorpresa que el Gobierno anulara las competencias autonómicas en materia de seguridad y salud y abocara para sí todas las atribuciones públicas en esta materia, seria un 155 en esta materia que en principio no estaba anunciado ni en el tenor de las conversaciones", dijo Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco en una entrevista radiofónica.

En una rueda de prensa telemática, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, mostró su "preocupación por la confiscación de competencias". "Lo que se trata es de colaborar, pero no de una invasión de competencias", según ella.

Sin embargo, el decreto sí lo contempla y la entrada en vigor de estos poderes reforzados es inmediata. Eso sí, el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, obliga a Sánchez a dar "cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto". Si el Gobierno quiere que el estado de alarma dure más de 15 días, la Cámara Baja deberá autorizarlo.

Cuatro ministros, bajo supervisión de Sánchez, tomarán las decisiones. Serán los titulares de Defensa, Margarita Robles, por cuanto el Ejército podría tener que ser movilizado, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al mando de los cuerpos de seguridad del Estado, pero también los autonómicos y locales, el de Transportes, José Luis Ábalos, a cargo de las infraestructuras y comunicaciones, y el de Sanidad, Salvador Illa, en materia de salud.

Garantizar la sanidad, los alimentos y la energía

Illa tendrá el encargo de coordinar todos los esfuerzos en materia de atención a los contagiados y enfermos y podrá disponer de efectivos de cualquier comunidad autónoma si la situación lo requiere. La prioridad es garantizar una buena atención a los pacientes y evitar el colapso de los servicios sanitarios. También podrá recurrir al personal e infraestructuras de la sanidad privada mediante una intervención directa.

El Gobierno también se dotará de poderes reforzados para asegurar el suministro de alimentos y de energía, según el texto del decreto.