El PP exporta a la UE su batalla contra Sánchez y se alinea con los que piden condicionar la ayuda a España

La batalla que libra el PP Europeo en Bruselas a cuenta del plan de recuperación para el coronavirus viajó este miércoles al Congreso de los Diputados. Fue en el momento en el que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias respondía a la pregunta formulada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cuando el líder de Unidas Podemos acusó a los conservadores de "traición" a España. De "conspirar" con los partidos de la extrema derecha de otros países europeos –citó Holanda, Austria y Dinamarca– para pedir que se "condicionen las ayudas a España a la aplicación de recortes en los servicios públicos". Iglesias dibujó a un Partido Popular que solo cree en la democracia "si gobiernan". Y, en caso contrario, "son capaces de cualquier cosa con tal de recuperar el poder que entienden que les corresponde por derecho divino".

La base de estas declaraciones de Iglesias están en otras de la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, fechadas el pasado 2 de junio en las que sostuvo que "la solidaridad de Europa no es un cheque en blanco ni para el gobernante de turno ni para los caprichos comunistas de Iglesias". Palabras a las que en las últimas semanas se han sumado la de otros dirigentes conservadores apuntando a la condicionalidad y la necesidad de control de los fondos que España reciba de Bruselas. Como principal línea roja citan la no derogación de la reforma laboral.

"Todo el grupo apoya la idea de que la solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles como Dolors [Montserrat], Esteban [González Pons] o Pablo Casado, tienen muy claro que debemos insistir en que el dinero se invierta en el futuro del país para ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes y en que eso debe quedar claro", ha declarado recientemente el alemán Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo al diario El País.

En el PP niegan las acusaciones de la izquierda de "antipatriotas". Y subrayan que ellos en ningún momento hablan de recortes, sino de que haya un plan, un control.

Un día antes de que Iglesias criticara en el Parlamento español la actuación de los conservadores en Bruselas, la portavoz del PP de Casado en el Parlamento Europeo aludía a "una campaña que sale del argumentario de Moncloa" contra su formación. Y recordaba que algunos de los llamados países "frugales" de la UE, como Dinamarca o Suecia, están gobernados por el partido Socialista Europeo, por tanto "Pedro Sánchez tiene que trabajar con sus socios de partido para que realmente apoyen el plan de recuperación de la UE".

En una entrevista concedida a Los Desayunos de TVE, Montserrat consideró que no tiene sentido que les acusen de "antipatriotas aquellos que justamente han pactado con los partidos más antipatrióticos que hay en España, como es Bildu, para derogar la reforma laboral".

Este viernes se discutirá en Parlamento Europeo el plan de recuperación. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Las fuentes más optimistas consideran que podría estar atado en julio. Las más pesimistas hablan de otoño. El fondo está dotado con 750.000 millones de euros, 500.0000 millones en subsidios y 250.000 millones en préstamos. España podría obtener más de 140.000 millones.

Este miércoles, uno de los puntos del debate en el Parlamento Europeo tuvo precisamente que ver con el plan de recuperación económica y social. Y no faltaron menciones a este nuevo frente PP-Gobierno de coalición.

PSOE: "Aprendan a ser patriotas"

El presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno, aprovechó su intervención para lamentar que los conservadores utilicen este episodio "como una trinchera para atacar y derrocar a Pedro Sánchez".

"Defiendan a los ciudadanos españoles y no la estrategia de los frugales. Aprendan a ser patriotas también cuando están en la oposición”, apeló al PP en una intervención en la que sostuvo que los socialistas no aceptarán "los planes del pasado". "No queremos ni condicionalidad disfrazada ni austeridad", resumió.

En conversación telefónica con infoLibre, este eurodiputado socialista mantiene que "el punto de partida es que el PP considera el poder como una propiedad suya", como si ahora se lo hubiesen arrebatado con la victoria de Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales. Y recuerda que esto no es nada nuevo. Viene de lejos. Dice que él vivió esto mismo en 2004, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero venció en las elecciones generales de marzo tras los atentados del 11 de marzo.

El eurodiputado cree que el PP se equivoca en esta estrategia que "desprestigia" a España. "Nos hace un flaco favor", añade. Considera que "la táctica está clara" y que incluso han conseguido "convencer" al líder del PP europeo, Manfred Weber, para que se posicione en el mismo sentido que el PP español.

"Crispación" también en Bruselas

La eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop no tiene ninguna duda de que la derecha está intentando trasladar el "ambiente de crispación" de los últimos meses del Congreso de los Diputados al Parlamento Europeo. "Ya votaron en contra de la mutualización de la deuda. Pero ahora se han echado al Monte", considera.

Rodríguez Palop lamenta que la delegación del PP en Europa se esté retratando junto a países que defienden intereses que nada tienen que ver con los intereses de todos los españoles. Y recuerda que, hasta la fecha, los conservadores no han especificado esos condicionamientos por los que abogan. Junto a esa defensa cerrada de la reforma laboral, señala que el PP está por "un procedimiento más restrictivo de la libertad de los gobiernos".

En una línea similar a los argumentos vertidos por el socialista Javier Moreno, Palop considera que el PP, cuando no gobierna se convierte en el enemigo de España. Y no oculta su temor a que "los palos en la rueda" que, a su juicio, están poniendo desde el partido de Pablo Casado ralenticen la llegada de las ayudas.

En declaraciones a este diario, esta eurodiputada del partido morado califica de "muy constructiva" la postura que ha adoptado el Ejecutivo español en lo que va de este proceso.

Debate en el PP

Hasta la fecha, en público el PP no ha exhibido discrepancias sobre estos episodios que han permitido a la izquierda señalarles como una formación que se envuelve en la bandera de España según les convenga. Pero, en privado, en los últimos días destacados dirigentes conservadores con amplia experiencia negociadora y parlamentaria lamentan que el partido se haya enredado en algo tan "obvio" como que Bruselas "pondrá algún tipo de condiciones" en las negociación para el acceso a los créditos y que habrá "controles" en el uso que cada país hace de esos fondos.

"Nos hemos metido en un jardín sin ningún tipo de necesidad. Y, una vez más, hemos labrado el terreno para que la izquierda culpe al PP de crispar, de ser desleales y de traicionar a España...", interpreta un diputado nacional de los conservadores.

Esta estrategia de demandar responsabilidad y reformas al Gobierno y tras la que la izquierda ve un nuevo intento del partido de Pablo Casado de erosionar la coalición PSOE-Unidas Podemos entronca con el convencimiento en sectores del PP de que las condiciones que Bruselas impondrá a los Estados para el acceso al plan de ayudas provocarán tantas tensiones en el Gobierno de coalición que este saltará por los aires.

También hay en el PP quienes creen que las acusaciones de Iglesias de "traición" son una "cortina de humo" para tapar el conflicto existente en el seno del Gobierno respecto a la posibilidad de que la ministra Nadia Calviño dé el salto al Eurogrupo. Los conservadores creen que esta sería una buena noticia para España, pero mala para la relación del Gobierno de coalición por lo que implicaría tener "a una mujer de negro dentro de un Gobierno de izquierdas", una representante "de la parte más ortodoxa del Gobierno" en lo económico.

Hasta la fecha, el PP no ha mostrado su oposición a que Calviño opte al puesto.

"Reformismo frente a populismo"

Como es habitual antes de las cumbres europeas, el PP Europeo (PPE) celebró este miércoles su reunión de líderes. Según informó el partido en un comunicado, Pablo Casado trasladó a los comisarios, jefes de gobierno y líderes de la oposición de la formación "su programa de reactivación económica y social ante la crisis del covid-19, para recuperar el empleo, impulsar la competitividad y la flexibilidad y proteger a los más afectados por la crisis".

En la línea con lo defendido por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo en los últimos días, el jefe de los conservadores defendió que "la ayuda europea debe destinarse a los más afectados por el covid-19 y a inversiones que generen un crecimiento sostenido". Además, les trasladó, deben mantenerse "las reformas estructurales, la estabilidad y la responsabilidad para no endeudar a las futuras generaciones". Y reivindicó "el reformismo y la confianza que siempre ha caracterizado al PPE frente al populismo y los radicales".

