Trump 2: La Venganza

En la Casa Blanca, naranjada. Victoria histórica en los estates: un candidato condenado y con varias causas pendientes arrolla a una mujer negra. No se me ocurre nada más americano. En las provincias del imperio, reacción desigual. Unos se apuntan el tantito para su trinchera cultural. Otros lloran por el auge de los totalitarismos. Los liberales, contentísimos por la victoria de un campeón del proteccionismo. ¿Los católicos? Aliviados porque un plutócrata multidivorciado aficionado a las estrellas del porno haya vencido a la mismísima enviada del maligno. Trump ha mandado orear el despacho oval, a ver si se disipa el olor a viejo.

Joe Biden, preguntado por el resultado de los comicios, ha declarado: «Le va a ser muy difícil gobernar sin el apoyo del imperio austrohúngaro». Los demócratas hacen campaña contra el edadismo: la cara para los carteles la ofrece, gratis et amore, Leonardo Di Caprio.

Mientras tanto, el presidente electo se reúne con su equipo: hijo número uno, hija número dos, exmujer uno, hijo número tres. Para diluir la consanguinidad, el patriarca ha invitado a la fiesta a Elon Musk y al buenazo de Jeff Bezos, que ya ha ofrecido el resplandor de su calvorota como fuente de energía fotovoltaica. El cambio climático será una filfa, pero el petróleo está carísimo. En mitad de la alegre festichola, Donald, emocionado, acaricia una foto de Jeffrey Epstein. «Le hubiese encantado estar aquí con nosotros».

Amazon Inc planea hacerse cargo del departamento del Tesoro, la comisión de transplantes y la administración de Defensa, en lo que se prevé el mayor avance en la colaboración público-privada desde la invención de la esclavitud

Leo en los periódicos que ya tenemos primera medida: cerrar la frontera con México. El fulano se ha entregado a la autoparodia. ¡Cuidado! A este paso, no llegamos al lunes sin un pussy grabbed y un tiroteo en la Quinta Avenida. Una fuente que prefiere permanecer en el anonimato ha remitido a la delegación de norteamericana de nuestro periódico la propuesta de rebranding con la que Musk quiere dar un nuevo impulso al país de las oportunidades. En lo sucesivo, Washington DC pasará a llamarse Washington X0Æ. ¿El Departamento de Defensa? La Patrulla X.

Por su parte, Amazon Inc planea hacerse cargo del departamento del Tesoro, la comisión de transplantes y la administración de Defensa, en lo que se prevé el mayor avance en la colaboración público-privada desde la invención de la esclavitud. «Los estados de mayoría demócrata serán reconvertidos en centros logísticos», reza el memorándum. Y si Temu les gana la partida, las culpas a los mexicanos.

Estados Unidos es un país donde creen que los tiroteos escolares no se solucionan controlando la tenencia de armas, sino dándoles recortadas a los profesores. La seño me tiene manía, bang, bang. Reconozco que no me sorprendería si mañana, con el primer café del día, me enterase de que el vicepresidente del señor don Donald es el demonio Asmodeo, señor de la ira y guardián de los tesoros. Total, poco malo pasa en un país donde es más honroso opositar a homeless que permitir que el malvado Estado se entrometa en tu vida proveyéndote de sanidad universal.

Pero tomemos el asunto por el lado bueno: al menos no han ganado los wokes, sean quienes sean. Yo nunca he visto uno, pero he leído columnas horribles sobre ellos. La otra noche, en Cuarto Milenio, dijeron que tienen a uno encerrado en el Área 51 y que Kamala pensaba liberarlo. Ay.