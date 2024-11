Hormigas y ciervos

Sigue la batalla, crece la pereza. El contencioso Motos-Broncano (y viceversa) escala a guerra mediática. Sospecho que no queda nadie en Occidente sin enterarse de la película, pero, por si las moscas, aquí va la sinopsis: el jueves pasado, en La Revuelta, denunciaban que los de El Hormiguero les habían sisado al entrevistado. Por lo visto, pasa a menudo, pero esa no la iban a dejar pasar porque el latrocinio se había cometido a treinta minutos de empezar la grabación. Para rellenar el hueco, veinte minutos de cornudos en celo. Durante el fin de semana, gran conmoción, divertidísimos chascarrillos y los programas más señeros de Radio Televisión Española entrando al trapo. Lo tocó Xabier Fortes en La noche en 24h, Adela González en Mañaneros, Anne Igartiburu en D Corazón y Silvia Intxaurrondo en cada ocasión que tuvo. Los de Atresmedia, mutis. Comunicado el día de autos en el twitter del interesado (todo ha sido un desafortunado malentendido, etcétera etcétera) y agua pasada no mueve molinos.

No sé si habrá que hacerse de Motos o de Broncano: mientras pueda, prefiero no enrolarme en la milicia de los intereses de ningún rico.

Tras el finde de raca-raca, clarín y movilización de la tropa, el lunes, Motos empezaba con el cliffhanger (tenemos que hablar) y hacía el final del programa, catapum: «Con la que está cayendo en este país, con la declaración de Aldama, con la dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo». A ver, Pablo, con todo el afecto… vienes de promocionar una película de tercera y de que Marron le prenda fuego a un guante; tampoco es que tu programa sean los informativos de la BBC. En fin, que la cosa sigue con que nos atacan, que si la disputa por los invitados es el pan de cada día y que cómo se atreven en los medios públicos a darle estopa. Mientras tanto, por el pantallón del programa desfilaban recortes de prensa de «medios independientes» tan reputados como PrNoticias y esDiario. Entre todos, me fascinó el titular de El Mundo: «Exclusiva: RTVE abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama». Reconozco mi admiración: hay que ser un hacha para sacar una exclusiva de una emisión en directo que ven millones de personas.

Para qué más: Silvia-«yo soy más de Broncano»-Intxaurrondo subió al ring y le sacó el atestado de minutos dedicados a la polémica y los reservados a Aldama; durante la réplica, aprovechó para poner rictus de objetividad. Da gusto que los periodistas con D.O. no teman el conflicto cuando la ocasión lo merece. ¡Las grandes cruzadas de nuestro tiempo! Hasta Alsina se ha metido en la gresca. Que si tan duras iban a ser las consecuencias, que las digan y que todo el mundo se entere. Rubén Amón, gregario de ambas escuderías, dedicó, ya el viernes, su ristra de preguntas matinales a ironizar sobre el tema. Al poco, los de Mañaneros sacaron un micro a la calle para pedirle adscripciones a la concurrencia. En fin, qué bochorno.

No sé si el comodín de «esa tele la pagamos todos» sirve para desactivar cualquier réplica que se te venga desde el ente público, pero admito que esta exhibición un tanto burda de músculo corporativo protagonizada por los empleados de la tele nacional da un poquito de vergüenza; sobre todo, considerando que la crisis la ha desencadenado una entrevista a un piloto de motociclismo y no la primicia del Watergate.

