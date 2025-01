'Zapping' de Nochevieja

Caigo como un chorlito. Hará unas semanas, el director de todos nosotros me convenció para adelantar esta Quinta columna. “Ponte la tele en Nochevieja y haces el chiste”. Y aquí estamos, con el portátil encajado entre el queso y las gambas, viendo a dos imitadores de Los Chunguitos seguir el guion en endecasílabos de José Mota, solo interrumpido por las mejores risas enlatadas que el dinero puede comprar. Comedia de primer nivel. ¿La Revuelta? Catorce millones dedicados al guerracivilismo. La concordia la trae un sexagenario haciendo bromitas sobre el enganche que tienen los jóvenes al TikTok. “No deja títere con cabeza”, escriben por ahí. “¡No se casa con nadie!”. Cambio de canal y, en Telecinco, Christian Gálvez ha pausado sus estudios sobre el renacimiento italiano y el cristianismo primitivo (tanto monta) para dar paso a los playbacks menos esforzados que han visto estos ojitos que se ha de comer la tierra. Clic.

En el 24 Horas ofrecen una maratón de los discursos de navidad proferidos por los gobernantes autonómicos y, bueno, es que no me pagan tanto. Regreso a La 1 porque se ve que mis padres tienen los canales duplicados. Ahora, Mota nos obsequia con una parodia baratísima de Inside Out, versión cabeza de político. El descacharrante sketch termina con los protagonistas gritándose “y tú más”. Hila finísimo el tío.

En Antena 3 han optado por el revuelto de sobras: grandes momentos de Sonsoles Ónega, el gurú de la Ruleta de la Fortuna, Susanna Griso, el hombre del tiempo y el resto de la comparsa. Paso a La 2, donde Ana Morgade y un señor con sombrero de copa de carnavalesco hacen un sainete con los intríngulis (fingidos) de esta edición especial de Cachitos. ¿Desternillante? No sé si seré capaz de recuperarme de tanta diversión. Pasan los años y no hay quien le dé matarile a la puñetera gala musical. Termina Operación IA IA oh (¡brillante!) y arranca la previa de las uvas en La 1: sentidas palabras para las víctimas de la dana y Abraham Mateo explorando las más recónditas posibilidades del autotune. Cuando la cámara se retrae, se descubre que hay público cimbreándose por la platea. A esta gente le pagan, ¿verdad?

Broncano regresa al borde del engollipe, la Pedroche revela su horrendo vestido de este año y, tras la traca pirotécnica, el binomio presentador nos relata lo bien que van las audiencias en Atresmedia. ‘Excusatio non petita’, disimulad, carajo

Mi madre, que es sastre, juzga con preocupación los vestidos de ellas, porque todos le parecen incomodísimos. Broncano se ha agarrado al cartel de Tío Pepe, Lalachús (¡reina!) reza porque no se le desnuque. En Antena 3, Alberto Chicote parece haber heredado el outfit del Gordo Lanata, famoso periodista argentino ahora cadáver. El vestido de la Pedroche me parece indescriptible, y yo me gano la vida escribiendo sobre pintura abstracta. En Tele 5, Nacho Cano canta Un año más con vivas a México, porque no hay que perder la oportunidad de promocionar el musical más perseguido del Occidente, solo disfrutable en las inaccesibles catacumbas del Ifema. Al cuerpo de baile en tanga le da relevo un anuncio del McDonalds. En navidad, cómete un Big Mac. Elegancia Mediaset.

Como cada año, nos tomamos un ratito para explicar cómo funciona lo de las uvas, información apreciadísima por el mismo público que se lee las instrucciones de los abrefáciles. (Un momentito, que voy a ello). ¡Feliz año nuevo! Broncano regresa al borde del engollipe, la Pedroche revela su horrendo vestido de este año y, tras la traca pirotécnica, el binomio presentador nos relata lo bien que van las audiencias en Atresmedia. Excusatio non petita, disimulad, carajo. A la pobre Lalachús no paran de pisarle el vestido. Regresan las galas musicales. Rosario canta la de parachú rururu ru. Uy, Juraría que Eva Soriano ha salido al escenario con un sombrero de mariachi. Empiezo a sospechar que este whisky llevaba alcohol.