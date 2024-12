"A ver si va a saber Google Maps dónde estaba Mazón el 29 de octubre", los memes de la semana

Un posible asesinato resuelto gracias a un coche de Google Maps ha sido la noticia que más ha divertido a los creadores de redes esta semana y no es para menos porque la historia parece un thriller. La imagen del presunto asesino metiendo lo que parece un cuerpo dentro del maletero de un vehículo se viralizó en segundos. El presunto culpable fue captado por el coche de la aplicación de navegación que casualmente pasaba por las calles de Tajueco, uno de los pueblos más pequeños de la provincia Soria. Esto sumado a otras pistas llevó a la detención de dos personas por la muerte de un hombre que llevaba desaparecido un año. Los usuarios de X no tardaron en hacerse eco de esta noticia que ha traído consigo un aluvión de memes de lo más creativos. "A ver si va a saber Google Maps dónde estaba Mazón la tarde del 29 de octubre", ironiza @ETrece_13, "¿A qué había venido yo al maletero?, se ríe @BarryGitanoX ilustrando el post con la imagen original viralizada, "Manolo, te digo que es imposible que me pillen metiendo un cadáver en el maletero en una aldea de menos de 100 habitantes. Me apuesto lo que quieras", bromea @cutrecina

Otro asunto que también ha provocado la risa en X ha sido el papel manuscrito presentado por Aldama como prueba de sus acusaciones a Koldo García. "Por ahora la prueba más evidente y clara que ha aportado Aldama es aparecer en el Tribunal Supremo junto al neonazi de Desokupa", critica @antoniomaestre

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.