La financiación sanitaria en las Comunidades Autónomas

En estos momentos en los que se está debatiendo la financiación de las CCAA y la posible generación de desigualdades dependiendo de los mecanismos que se utilicen, se usa con frecuencia el argumento de que una financiación adecuada de las CCAA es necesaria para asegurar/garantizar unos buenos servicios públicos y especialmente una financiación de la Sanidad Pública. Este argumento es bastante cínico porque es bien conocido que el sistema de financiación autonómica no repercute directamente sobre una mejor financiación en el caso concreto de la sanidad. La tabla adjunta (abajo) recoge la financiación que reciben del Estado las CCAA del régimen común (en euros por habitante y año), el gasto sanitario per cápita (también en euros por habitante y año), así como el porcentaje que significa este gasto sanitario sobre la financiación recibida, todo ello del año 2022, que es el último en el que existen datos públicos disponibles.

En la misma, se observa claramente como no hay una relación estrecha entre mayor o menor financiación autonómica con mayor o menor gasto sanitario per cápita, y por supuesto, tampoco con el porcentaje de esta financiación que se destina al gasto sanitario. Si nos fijamos en los datos, hay 9 CCAA que están por encima de la media de gasto sanitario público (1.824,07 €), de las cuales 4 de ellas están por debajo del promedio de financiación ajustada que reciben estas CCAA (3.506,27€). También podemos observar (2) que tienen una financiación elevada, estando en la parte más superior de recepción de financiación, presentan un gasto sanitario per cápita inferior a la media (Baleares y La Rioja). Asimismo se puede ver cómo mientras la Comunidad de Murcia, que es la que recibe una menor financiación ajustada per cápita, es la que dedica un mayor porcentaje a la atención sanitaria (un 64,14%). Las 2 siguientes CCAA que tienen también una financiación per cápita más baja, que son Andalucía y Madrid, dedican un 48,18% y un 48,31%, respectivamente, al gasto sanitario. Mientras que otras, con una financiación muy similar, como Asturias, dedica un porcentaje mucho mayor al gasto sanitario (59,04%). En resumen, la financiación de la Sanidad Pública no se encuentra relacionada con los fondos que se reciben del Estado sino, básicamente, con las decisiones políticas que toman las CCAA a la hora de asignar estos fondos a las diferentes partidas, y esto es fundamentalmente lo que explica la gran discrepancia que hay entre el gasto sanitario público per cápita que tienen las CCAA.

Por otro lado, conviene también ser conscientes de que las CCAA tienen un margen relativamente importante a la hora de conseguir una financiación propia mediante la utilización en mayor o menor medida de los impuestos que tienen transferidos directamente, y ahí también sabemos que hay políticas muy diferentes; volviendo al caso de Madrid, está claro que es una CCAA que lleva mucho tiempo practicando rebajas de impuestos dirigidas fundamentalmente a favorecer a la población que tiene ingresos muy elevados (se ha hablado de un verdadero dumping fiscal), lo que también tiene efectos muy negativos sobre el gasto sanitario; volviendo a poner un ejemplo concreto, con el 27,39% de los impuestos que no ha recaudado la Comunidad de Madrid hubiese sido suficiente para garantizar que el gasto sanitario per cápita se hubiese colocado en la media de las CCAA. Todo ello plantea un problema de fondo bastante importante: con el sistema actual, incrementar los recursos que reciben las CCAA no va a asegurar en ningún caso que aumente la financiación de los servicios públicos básicos, entre ellos la sanidad, porque es probable que alguna CCAA prefiera recortar en sanidad y en educación y derivar esos recursos extraordinarios hacia otros temas con escasa o nula repercusión social (por ejemplo, el circuito de Fórmula 1 que pretende poner en marcha la Sra. Ayuso).

Esta población sigue teniendo problemas de salud y necesidades de atención sanitaria que deben ser tenidos en cuenta

Todos estos motivos son los que hacen que, desde tiempo atrás, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública vengamos propugnando una financiación finalista para el Sistema Sanitario, porque ello evitaría de manera muy importante, primero la gran disparidad de financiación per cápita, y por lo tanto de calidad y accesibilidad a la atención sanitaria que tiene la ciudadanía dependiendo de la CCAA en la que resida, y, segundo, garantizaría que no se pueda llevar a cabo una derivación de los fondos que en principio están destinados hacia el Sistema Sanitario para hacer cualquier otro tipo de actividad, que evidentemente no tiene esta finalidad de reforzamiento del Estado de Bienestar, sino que en general tiene un fin o bien lucrativo para empresas privadas, o bien de marketing electoral para los gobiernos de turno.

Este sistema de financiación finalista no entra en contradicción con un sistema federal, de hecho hay varios países del mundo (como Canadá), que tienen un sistema federal en el que existe una financiación finalista de la sanidad. Además, en el caso de España, es congruente con el hecho de que las personas se mueven por todo el territorio español, por ejemplo ahora mismo con las vacaciones un porcentaje muy importante de la población (probablemente se acerque al 20% o 30%) se encuentra fuera de su CCAA de residencia habitual, y lógicamente esta población sigue teniendo problemas de salud y necesidades de atención sanitaria que deben ser tenidos en cuenta.

Obviamente, también se puede avanzar en esta vía de manera paulatina, es decir, mantener una parte de la financiación por el modelo actual y los incrementos que se vayan produciendo realizarlos en el sistema finalista para que se puedan distribuir entre las CCAA con criterios que permitan garantizar una atención sanitaria de calidad, para lo que sería deseable la elaboración de un Plan Integral de Salud, lo que está pendiente desde 1986.

Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.