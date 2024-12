Marisa Paredes

Te has ido querida Marisa pero como dice la canción “Te vas pero te quedas”. No estoy ni está tanta gente preparada para decirte adiós y por eso no lo haré.

Prefiero recordar tu valentía en tantas cosas de la vida. Tu sensibilidad para saber quién eras y lo que la cultura aporta continuamente a los valores de una sociedad, en la que aspiramos a ser libres pero también iguales.

Mujer de referencia. Lo eras para muchas generaciones de mujeres que trataron de dejar atrás una España donde no habíamos pintado nada. Por esta razón, ha sido tan valiosa tu vida que tanto ha pintado social, política y culturalmente.

Nunca escurriste el bulto de los compromisos donde el ser humano se retrata y déjame que te diga, que el retrato que dejas es inmenso.

Gracias por tu vida con tanto sentido.

Carmen Calvo es Presidenta del Consejo de Estado.