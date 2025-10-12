Abascal sostiene, tras no acudir a la tribuna para ver el desfile, que el Rey no se va a ofender

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha declarado este domingo, Fiesta Nacional, que no tiene "duda de que Su Majestad" no se va a ofender por su ausencia en el palco de autoridades para presenciar el desfile de las Fuerzas Armadas, ni tampoco en su ausencia en la recepción de Palacio, decisión que ha explicado porque solo quiere coincidir con Sánchez, a partir de ahora, en el Parlamento.

“Esta postura se mantendrá durante toda la Legislatura. Solo vamos a coincidir con el Gobierno en foros en los que podamos decir al Gobierno que es corrupto, indecente, y que ha traicionado a los españoles, de modo que solo vamos a coincidir con ellos en foros parlamentarios”, ha anunciado Abascal en declaraciones a los medios.

“Estaré en la calle con el pueblo, pero no podemos fingir normalidad” ante un Gobierno “que ha pactado con todos los enemigos de España y que los ha introducido en la dirección del Estado”, ha subrayado.

El líder de Vox, que se ha mostrado convencido de haber hecho lo correcto, y no por razones electorales, sino por convencimiento, ha explicado que considera que los españoles “se sienten traicionados por este Gobierno”.

Será muy difícil aún "hacer que abandone” Sánchez el poder, porque “está dispuesto a todo”, ha advertido Abascal, que ha pedido "estar dispuestos a todo con tal de defender España”.

Abascal, que ha comenzado sus declaraciones felicitando el día de hoy “a todos los españoles orgullosos de serlo”, ha explicado que “España no ha llegado hasta aquí para que la destruya una banda de mafiosos; España prevalecerá porque millones de españoles se han comprometido generación tras generación para que una nación como la nuestra, que ha dicho tanto en la historia universal, tenga aún mucho por decir”.