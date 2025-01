Dos 'denuncias fake' y el altavoz de Aldama: así se gestó el nuevo bulo sobre Begoña Gómez

En la Fiscalía Anticorrupción están acostumbrados a tener que lidiar con denuncias sin demasiada base probatoria. Algunas, contra miembros del Gobierno. Otras, contra representantes políticos. Tanto es así que fuentes fiscales hablan de una "montaña" de escritos de este tipo. Son denuncias que, por lo general, suelen tramitarse en silencio. Pero este miércoles, el empresario Víctor de Aldama ha decidido recurrir a ellas para colocar en la opinión pública la falsa idea de que miembros del Ejecutivo tienen cuentas en el extranjero. Algo a lo que Anticorrupción no da credibilidad.

La creación del enésimo bulo contra el Gobierno comenzó a fraguarse a comienzos de enero. El día 7, según las fuentes consultadas por infoLibre, tuvo entrada en Fiscalía una primera denuncia del abogado Eduardo Martín-Duarte Rosa en la que acusaba a numerosos dirigentes socialistas de tener cuentas en República Dominicana. Días después, el 13 de enero, recibió una segunda denuncia similar de un empresario en la que se incluía, además, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a Sonsoles Espinosa, la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

No eran más que un par de escritos de los muchos que se acumulan sobre la mesa de Anticorrupción. Hasta que Aldama, pieza principal del caso Koldo y del caso Hidrocarburos, ha decidido utilizar el altavoz mediático del que goza desde que salió de prisión provisional tras un acuerdo con el fiscal para amplificar este tipo de denuncias y colocar en la agenda pública la sospecha de que Gómez y otros miembros del Ejecutivo tienen dinero oculto en el exterior. Unas declaraciones que se han ido extendiendo como la pólvora en buena parte de la derecha mediática. En apenas unos minutos, el bulo ya estaba por todos lados.

El reloj marcaba las 9.10 horas cuando Aldama soltó en la COPE la bomba: "Me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora [Begoña] Gómez con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares. Y no solamente la señora Gómez, sino de la señora María Jesús Montero, y también está en ese listado la mujer del expresidente Zapatero". Unos minutos después, a las 9.37 horas y tras acabar su entrevista con Carlos Herrera, el empresario insistía en lo mismo en otro programa matutino de máxima audiencia: Espejo Público. "He visto las cuentas, los pantallazos, la denuncia y tengo las pruebas", ha lanzado.

Sus palabras, de inmediato, han empezado a generar titulares y conversación. Sobre todo, en la derecha mediática. "Aldama apunta que Gómez tiene cuentas en el extranjero con seis millones de dólares", abría The Objective. "Aldama dice que 'le consta' que hay cuentas en el extranjero de Begoña Gómez con seis millones de dólares", titulaba Libertad Digital. "Lo normal es que hubiesen pasado camuflados a través de criptomonedas, a través de Venezuela, y de ahí hubiesen rebotado a República Dominicana", lanzaba un tertuliano en esRadio.

Hasta el PP, que hace no mucho vio cómo le archivaban una querella contra el PSOE por financiación ilegal al estar basada en un testimonio anónimo que recogía un medio, ha entrado de lleno en este asunto. Incluso, poniendo en cuestión la actuación del Ministerio Público. "Esperemos que la Fiscalía actúe con la neutralidad necesaria", ha lanzado su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. Para entonces, ya era público que Anticorrupción no daba credibilidad alguna a las denuncias que han servido de base para el bulo.

Cuentas fake

El Ministerio Público ha metido en un cajón ambos escritos tras comprobar que contenían información inverosímil y datos incorrectos. Por ejemplo, información errónea de cuentas bancarias. Una especie de pantallazos con los que uno de los denunciantes, el abogado Eduardo Martín-Duarte Rosa, ya intentó enfangar a mediados de diciembre la comisión de investigación del caso Koldo que se desarrolla en el Senado. En concreto, acusando a medio Gobierno y a otros dirigentes socialistas de tener depósitos bancarios en el extranjero.

En un escrito de once páginas remitido a mediados de diciembre a la comisión de investigación de la Cámara Alta, al que ha tenido acceso infoLibre, Martín-Duarte recopilaba cerca de una treintena de noticias. "El contenido de todas ellas hace referencia a la posible ocultación de dinero en República Dominicana que pudiera ser fruto de actividades delictivas", continuaba la denuncia. Algo sobre lo que él, precisamente, tenía información. Y, como "ciudadano particular", había decidido ponerla en conocimiento del órgano creado en el Senado.

Hacía referencia, en concreto, a "supuestos depósitos y cuentas bancarias" que "presuntamente estarían abiertas" en República Dominicana a nombre de algunos de los ministros y diputados a los que, precisamente, había señalado sin pruebas Aldama durante sus declaraciones: desde María Jesús Montero o Ángel Víctor Torres a Teresa Ribera o Santos Cerdán. Pero no solo eso, también mencionaba a otras seis personas, tres de ellas ministros –Óscar López, Pilar Alegría y Luis Planas– y otras tres diputados socialistas –Patxi López, Cristina Narbona y Rafael Simancas–. "Aportamos esta información por nuestro deber cívico", lanzaba.

El único soporte documental que acompañaba a dicho escrito registrado en la Cámara Alta eran unos papeles, uno por supuesta cuenta, redactados en mayúsculas y en los que figura "entidad", "saldo", "identificador"... Dichos documentos ni siquiera tenían apariencia de pantallazos internos de una entidad financiera. Ni tampoco membretes de ningún tipo. Eran, en definitiva, como una especie de folio redactado en Word. Pruebas a las que el Ministerio Público no ha dado credibilidad. De ahí que haya decidido dar carpetazo de plano a la denuncia.

En la Fiscalía comparan este tipo de documentos con los que empleaba en su día la trama del exjuez Fernando Presencia, expulsado de la carrera por prevaricación y actualmente en prisión, cuando presentaba querellas por corrupción contra políticos, fiscales o magistrados. "Resulta sorprendente que, pese a que en la práctica comercial ordinaria cada entidad bancaria utiliza su propio formato con su logotipo o signos distintivos, esto no suceda en la documentación que acompaña las denuncias, donde en ningún documento figura un anagrama ni símbolo alguno de la entidad", recogía el auto de ingreso en prisión.

En conversación con este diario, el abogado, que asegura haber presentado también un escrito en el Supremo, dice desconocer "quién ha obtenido" la información bancaria que Anticorrupción rechaza por considerarla falsa. Pero niega que provenga de Presencia, al que dice no conocer. Del mismo modo, asegura no mantener relación alguna con Aldama, con quien dice no haber estado "nunca". Además, recalca que el empresario no se ha referido a ninguna de sus denuncias, sino que ha hecho alusión a la que se presentó posteriormente y que incluía a Begoña Gómez.